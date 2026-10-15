Паспорт врет: как узнать свой биологический возраст с помощью простых тестов

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Ваш организм может стареть быстрее, чем кажется. Как проверить признаки возрастных изменений с помощью обычного стула, секундомера и листа бумаги?

Организм стареет неравномерно: одни ткани могут изнашиваться быстрее, а другие сохранять молодость дольше. При этом на темпы старения влияют образ жизни, физическая активность, качество сна и питание.

Современные методы диагностики позволяют оценить биологический возраст, выявить возможные признаки возрастных изменений и вовремя принять меры.

Как проверить состояние организма в домашних условиях, какие исследования помогают оценить работу мозга и мышц и что действительно способствует замедлению старения — ответы на эти и другие вопросы в программе Пятого канала «Ваше здоровье!».

Ультрафиолет против морщин: как измерить скорость старения

www.globallookpress.com/uwe umstätter

Ультрафиолет используют для проверки подлинности купюр, обеззараживания помещений и получения загара. Но с его помощью можно оценить и скорость старения организма.

Специальный аппарат измеряет уровень гликирования — процесса, при котором молекулы сахара связываются с белками, в том числе коллагеном и эластином. Чем больше таких связей, тем сильнее ткани могут терять прочность и эластичность.

«Это означает потерю прочности и эластичности таких тканей, как кожа, сосуды, что особенно важно при сосудистом старении, при старении мелких сосудов глаза, сосудов почек», — гериатр Алексей Унковский.

Чтобы оценить биологический возраст, в медицине используют и другие методы диагностики. Один из них — кардиопульмональное тестирование. Во время исследования специалисты оценивают, насколько эффективно организм усваивает и использует кислород при физической нагрузке. Тест помогает выявить причины одышки и быстрой утомляемости.

Для оценки активности мозга применяют электроэнцефалографию (ЭЭГ). Электроды, закрепленные на голове, регистрируют электрическую активность мозга. Исследование используют для диагностики различных неврологических нарушений, в том числе эпилепсии и деменции. Но некоторые выводы о состоянии вашего здоровья можно сделать и в домашних условиях.

Тест на стуле и рисование часов: как проверить свой биологический возраст дома

www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Dmitrii Marchen

Некоторые признаки возрастных изменений можно заметить самостоятельно. Например, оценить мышечную силу и равновесие помогают простые физические упражнения.

«Достаточно сесть на стул, обхватить себя руками и без помощи рук, засечь предварительное время, встать и сесть пять раз подряд. Если данное упражнение занимает у вас больше 15 секунд — это может говорить о снижении мышц нижних конечностей и может являться признаком саркопении (возрастная потеря мышц. — Прим. ред.). Также есть простой тест. Встать на одной ноге, вторую ногу согнуть в тазобедренном суставе на 90 градусов, в коленном суставе тоже на 90 градусов. Если вы замечаете, что в данном положении вас сильно шатает, вы не можете выстоять и десяти секунд, то это тоже повод для обращения к специалисту», — объяснил Унковский.

Важную роль в оценке биологического возраста играют когнитивные функции — память, внимание, мышление и способность ориентироваться в пространстве. Для их предварительной проверки используют, в частности, тест рисования часов.

«Обычно круг уже представлен пациенту. И в этом круге мы просим расставить все цифры, как на циферблате часов, и стрелочками указать определенное время. При разных деменциях могут быть разные изменения. То есть какие-то деменции связаны с нарушением целостности образа — человек не помнит, как выглядят часы. Либо человек страдает зрительно-пространственными нарушениями, и он понимает, что 15 минут — это вот где-то 3 и где-то между 11 и 12. Но стрелки так расположить он не может», — объяснила невролог, нейропсихолог, кандидат медицинских наук Марина Аникина.

Самостоятельные тесты помогают обратить внимание на возможные проблемы, но не заменяют медицинскую диагностику. Чтобы определить причины ускоренного старения и подобрать меры профилактики, необходимо обратиться к врачу.

Какие анализы и тесты помогают оценить темпы старения

www.globallookpress.com/Nick White

Для комплексной оценки здоровья специалисты могут назначить лабораторные анализы и функциональные исследования. Их перечень зависит от состояния человека, возраста, жалоб и факторов риска.

«Это будет, конечно же, витамин D, гормоны щитовидной железы, показатели белково-энергетического обмена в биохимическом анализе крови, показатели общего клинического анализа крови с лейкоцитарной формулой. И некоторые функциональные показатели, например сила рукопожатия», — отмечает геронтолог-эндокринолог, заведующая лабораторией биомаркеров старения Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Н. И. Пирогова, кандидат медицинских наук Любовь Мачехина.

Силовые тренировки против деменции: как мышцы защищают мозг

www.globallookpress.com/Wang Yanbing

Низкая физическая активность может способствовать ухудшению физического состояния и снижению мышечной силы. Регулярные тренировки, напротив, помогают поддерживать мышцы и могут положительно влиять на работу мозга.

«В приоритете силовые (тренировки. — Прим. ред.), потому что, когда работают мышцы — вырабатывается большое количество биологически активных веществ, которые влияют на психоэмоциональное состояние. Например, для профилактики болезни Альцгеймера мы должны двигаться, потому что во время движения вырабатываются определенные белки, которые будут профилактировать эту болезнь», — рассказала эндокринолог Анна Рябова.

Поддерживать здоровье мозга помогает комплексный подход: когнитивные нагрузки, регулярная физическая активность, полноценный сон и сбалансированное питание.

Особую роль в работе нервной системы играет холин — вещество, необходимое для синтеза ацетилхолина, нейромедиатора, участвующего в процессах памяти, концентрации внимания и передаче нервных импульсов.

Гинкго билоба (растение, листья которого используют для производства препаратов и добавок. — Прим. ред.) также изучают в связи с его возможным влиянием на мозговое кровообращение. Однако эффективность и целесообразность применения таких средств зависят от конкретной ситуации, а их сочетание не гарантирует усиления эффекта.