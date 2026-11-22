Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Когда безобидный вечер с рунами может обернуться проблемами, решать которые придется очень долго?

Собрались в приятной компании, достали карты Таро, посмотрели друг у друга линии на ладонях, полистали гороскопы. Посмеялись, разошлись и забыли. Разве в этом есть что-то опасное?

Оказывается, граница между безобидной забавой и реальной угрозой проведена довольно четко. Как часто, при каких условиях и на чем делать расклады опасно? И чем в целом чревато самостоятельное гадание, эксклюзивно 5-tv.ru рассказала таролог и хиромант Ирина Зорич.

Когда гадание в шутку становится опасным

Когда, кому можно и нельзя гадать себе, чем опасны гадания. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Опасность появляется в тот момент, когда вместо шуток в ход идут ритуалы, например, найденные в интернете.

«Если вы просто собрались в приятной девичьей компании, посмотрели карты Таро, посмотрели ручки друг другу, посмеялись, разошлись и забыли, то здесь никакой опасности я не вижу», — говорит Ирина Зорич.

Желание «шутки ради» повторить какой-нибудь обряд может обернуться серьезными последствиями.

«Ритуал может быть и неработающим, а может быть и работающим, но вы не знаете всех последствий», — предупреждает хиромант.

Проблема в том, что предсказать результат такого эксперимента невозможно.

Чем опасно непрофессиональное гадание

Когда, кому можно и нельзя гадать себе, чем опасны гадания. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Большинство магов, связывающих свою деятельность с Таро, запрещают обычным людям гадать самостоятельно. Причина проста: новички не всегда смогут сделать это правильно, ведь люди практикуются на раскладах Таро в течение нескольких лет.

В дальнейшем можно столкнуться с проблемами со здоровьем — собственным, детей и даже внуков.

«Также это может быть перекрытие дорог или закрытые дороги на деньги, то есть все, что угодно, можно получить, просто поигравшись безобидными ритуалами», — сказала хиромант.

Особого внимания заслуживают рунические ставы, которые в интернете подаются как универсальное решение с мгновенным эффектом.

«Руны — это не игрушка. Рунический став для того, чтобы он работал корректно, должен быть составлен корректно. Если вы в этом не понимаете ничего, лучше не стоит пытаться даже поиграть», — подчеркивает Зорич.

Как самостоятельное гадание влияет на психику

Когда, кому можно и нельзя гадать себе, чем опасны гадания. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Хиромантия — область, где неверная интерпретация может привести к настоящей психологической травме. Самый яркий пример — короткая линия жизни.

«Люди где-то прочитали, где-то увидели и убедили себя в том, что короткая линия жизни значит, что жизнь этого человека будет короткой. На самом деле это не так», — говорит Зорич.

Короткая линия жизни никак не указывает на количество прожитых лет. Существуют сопутствующие линии, множество знаков на ладони, которые дают дополнительную информацию. Тем не менее человек, увидевший у себя короткую линию, начинает жить в тревоге. Он ждет «рокового» дня и часа, постоянно думает о плохом.

А неверная трактовка Таро может и вовсе разрушить налаженную жизнь. Часто речь идет о проблемах в отношениях, когда люди делают расклады на близкого человека и вдруг обнаруживают там негативные моменты. Вместо того чтобы сгладить их, найти общие точки соприкосновения, они пугаются и приходят к мысли, что партнера лучше бросить.

Помимо психологических расстройств велика вероятность серьезного ухудшения здоровья. Все болезни физического характера идут от мыслей. Когда люди находятся в состоянии испуга, непринятия и гнева, страдает их организм.

Чем опасны расклады самому себе

Стоит ли при наличии знаний и опыта гадать себе на картах Таро?

Тут сложность состоит в том, что человек не может объективно трактовать информацию, которую видит в раскладе. В итоге он способен разжечь в себе страхи, неуверенность, сделать неправильный шаг по отношению к другим, вплоть до совершения непоправимого поступка.

Считается, что при гадании самому себе карты всегда врут, поэтому предсказывать будущее бессмысленно. Многие утверждают, что если делать расклад Таро на себя, то карты закрывают информацию.

Кроме того, карты и руны чувствуют энергетику того, кто делает расклад. В случае предсказания будущего для самого себя человек будет очень эмоционален. Есть риск, что его энергия повлияет на то, что покажет колода. Если он уверен в положительном исходе, карты покажут его. В отрицательном — тоже покажут.

Если и гадать на себя, то только с холодной головой и в нейтральном настроении. Если отрешиться от собственных проблем не выходит, лучше попросить расклад у кого-то другого.

Кому расклады на Таро лучше не делать

Когда, кому можно и нельзя гадать себе, чем опасны гадания. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Ограничения в гадании касаются как состояния человека, так и внешних обстоятельств.

Гадать не стоит:

Людям с заболеваниями нервной системы или повышенной возбудимостью. Гадание может стать тяжелым испытанием для психики;

Чрезмерно впечатлительным и мнительным людям. Они склонны принимать информацию слишком близко к сердцу;

Тем, кто находится в состоянии сильного душевного волнения, стресса, тревоги или эмоционального напряжения. В таких случаях лучше отложить ритуал;

Людям в состоянии алкогольного опьянения. В такой ситуации легко утратить контроль над своими действиями, и последствия могут быть самыми ужасными;

Тем, кто болен. Ритуал отнимает энергию, и если человек нездоров, после гадания могут начаться головные боли, появиться слабость, снизиться иммунитет.

Когда опасно гадать

Когда, кому можно и нельзя гадать себе, чем опасны гадания. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Есть дни, которые обычно не советуют выбирать для раскладов по разным причинам:

В пятницу или субботу — эти дни считаются неудачными для гадания;

В дни церковных праздников;

В понедельник — день Луны обманчив, предсказания будут врать;

В воскресенье;

В присутствии людей, относящихся к магическим действиям с насмешкой или недоверием;

Перед важным событием, например свадьбой, особенно если нет полной уверенности в правильности принимаемого решения.

Усталость — еще одно противопоказание. Уставший таролог редко бывает проницательным. Уставшие чтения обычно сбивают с толку и могут быть стрессовыми. Человек становится более эмоциональным и сосредоточенным на конкретном результате, а не открытым для истинного послания.

После встречи с настоящим специалистом должно оставаться впечатление понимания, куда двигаться дальше. А не зависимость от практика, когда визиты становятся регулярными, а человек не может сделать шаг без очередной консультации.

Свобода выбора — то, что никто не должен забирать. Гадание может быть подсказкой, но не приговором. Развлечением, но не образом жизни. Инструментом, но не заменой собственного мышления.