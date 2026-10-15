Живот растет, а ноги остаются стройными: что мешает похудеть после 40 лет

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет; 5-tv.ru

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Во время менопаузы фигура может меняться: живот увеличивается, а привычные способы похудения перестают помогать. Почему так происходит и что советуют специалисты?

Вместо бургера — салат, вместо десерта — авокадо, а цифра на весах не меняется. Даже «правильное» питание может оказаться калорийнее, чем кажется, а походы в спортзал — не компенсировать целый день за рабочим столом. В итоге усилий много, а результата нет.

Какие привычки мешают похудеть, почему голод не отступает даже после еды и как меняется фигура после 40 лет? Ответы на эти и другие вопросы — в программе Пятого канала «Ваше здоровье!».

Полезное — тоже калорийное: проверьте размер порций

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Многие считают, что натуральные продукты безопасны для фигуры и их можно есть без ограничений. Однако польза продукта и его калорийность — не одно и то же.

Например, салат с растительным маслом и орехами по энергетической ценности может превзойти бургер. Даже такой популярный суперфуд, как авокадо, требует умеренности.

«Для классического контрольного рациона человеку нужно съесть одну четвертую часть. Но он думает: „Это же правильный продукт, я могу его съесть больше!“ И съедает целый. Так происходит на завтрак, на обед и, возможно, даже на ужин. К сожалению, человек не учитывает, что помимо авокадо в рационе могут содержаться еще и другие источники жиров. И так за сутки у нас идет превышение», — рассказала эндокринолог, диетолог, терапевт Наталья Лазуренко.

Еще один скрытый источник калорий — сладкие напитки: лимонады, соки и кофейные напитки с сиропами и сахаром. Они могут существенно увеличивать калорийность рациона, но не всегда обеспечивают такое же насыщение, как полноценная еда.

«Проблема таких калорий в том, что они очень быстро насыщают в моменте, но и также очень быстро перерабатываются именно в жировую ткань. Они не успевают потратиться, но они очень легко всасываются в кровоток», — объяснил невролог Артем Барышев.

Терять жир, а не мышцы: зачем следить за белком

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Еще одна распространенная ошибка при похудении — недостаток белка. Он необходим для поддержания мышечной массы и нормальной работы организма. При снижении веса важно терять преимущественно жировую ткань, а не мышцы.

«Коллаген, эластин — наша красота и здоровье ногтей, волос и кожи. Это тоже тот источник белка, который организм будет „бросать в топку“ для того, чтобы хоть как-то урегулировать дефицит белка. Поэтому, если мы хотим снижать вес качественно, грамотно и красиво, нам очень важно следить за количеством животного белка в своем рационе», — отметила Лазуренко.

Спортзал трижды в неделю: почему этого может быть мало

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Не менее важно учитывать повседневную активность. Даже регулярные тренировки не всегда компенсируют малоподвижный образ жизни в остальное время. Прогулки, ходьба по лестнице, походы за продуктами и уборка дома тоже увеличивают расход энергии.

«Если человек два или три раза в неделю занимается каким-либо видом спорта, например, ходит в спортзал или в бассейн, но все остальное время он находится в гиподинамии, то есть у него сидячий образ жизни, сидячая работа. Он считает, что у него достаточное количество активности за день. Но это не так», — рассказала заведующая эндокринологическим отделением университетской клиники РУДН Евгения Лучина.

Голод не отпускает: когда стоит обратиться к врачу

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Постоянное чувство голода не всегда связано с недостатком силы воли. На аппетит влияют различные механизмы регуляции, в том числе работа гипоталамуса — отдела мозга, участвующего в контроле голода и насыщения.

В редких случаях нарушения в работе этой системы могут возникать из-за повреждений мозга, в том числе вследствие инсульта, опухоли или травмы. Тогда человеку бывает сложнее контролировать потребление пищи.

«Человек получает еду, получает большое количество глюкозы, но не получает сигналов о том, что он наелся. В таких ситуациях очень часто возникает болезненное ожирение», — отмечает Барышев.

Однако постоянный голод и трудности с контролем аппетита могут иметь разные причины. Если такие симптомы сохраняются, важно обратиться к врачу, чтобы разобраться в их происхождении.

Менопауза и лишний вес: почему после 40 похудеть сложнее

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

С возрастом меняются гормональный фон, состав тела и уровень физической активности. Эти факторы могут влиять на распределение жировой ткани и затруднять снижение веса. У женщин в период менопаузального перехода изменения гормонального фона нередко сопровождаются увеличением объема талии.

«Может потихонечку увеличиваться объем живота и при этом сохраняться, например, стройные ноги», — отмечает Лазуренко.

На самочувствие и привычный образ жизни в период менопаузы также могут влиять нарушения сна, приливы, изменения настроения и снижение активности.

«Во время климакса очень часто снижается физическая активность у людей и в том числе меняется настроение. И за счет этого мы обычно прекращаем свои бытовые привычные дела и начинаем как-то больше поддерживать праздный образ жизни и больше лениться», — рассказал Барышев.

Если после 40 лет привычные способы снижения веса перестают работать, стоит оценить не только питание и физическую активность, но и общее состояние здоровья.

В период менопаузального перехода, который может начинаться уже в возрасте 40–45 лет, некоторые женщины сталкиваются с приливами, ночной потливостью и изменением веса. Универсального решения, подходящего всем, нет: подход к поддержанию здоровья должен учитывать индивидуальные симптомы и особенности организма.

«В менопаузальном переходе, это 40–45 лет, начинаются различные проблемы. Это может быть ночная потливость, это могут быть приливы, это может быть прибавка в весе. Мы не можем дать какую-то одну „золотую пилюлю“, которая решит все проблемы. Это комплексный подход. Безусловно, это разнообразное рациональное питание, физическая активность и витаминно-минеральные комплексы с фитоэстрогенами», — рассказала гинеколог-эндокринолог, кандидат медицинских наук Нюржана Хаджиева.

Без «золотой пилюли»: почему добавки не решают все

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Отдельного внимания заслуживают фитоэстрогены — растительные соединения, которые по структуре напоминают эстрогены и могут взаимодействовать с некоторыми гормональными рецепторами.

Однако их действие не равноценно действию собственных гормонов, а эффективность и безопасность применения зависят от конкретного средства и состояния здоровья. Поэтому витаминно-минеральные комплексы и добавки не стоит принимать самостоятельно в надежде нормализовать вес или облегчить симптомы менопаузы. Оптимальную тактику поможет подобрать врач.

Устойчивое снижение веса зависит не от одного продукта или отдельной тренировки, а от совокупности привычек, состояния здоровья и индивидуальных особенностей организма.

Сбалансированное питание, достаточное количество белка, повседневная активность и своевременная консультация специалиста помогают выстроить более эффективный и безопасный подход к похудению.