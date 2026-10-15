Лазерная коррекция зрения: кому нельзя делать и что запрещено после операции

Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Evgeniia Gordee; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Даже после успешной лазерной коррекции зрение может ухудшиться. Почему это происходит, какие травмы особенно опасны и кому врачи не рекомендуют операцию?

У каждого человека есть ведущий глаз, но это не значит, что второй видит хуже. Однако различные нарушения рефракции могут снижать остроту зрения и мешать четко видеть окружающий мир.

Один из способов исправить такие нарушения — лазерная коррекция зрения. Как проходит операция, кому она подходит и какие ограничения важно учитывать? Ответы на эти и другие вопросы в программе Пятого канала «Ваше здоровье!».

Где тонко, там рвется: как близорукость угрожает сетчатке

www.globallookpress.com/004 Jason Alden

Поиски лекарств для лечения заболеваний органов зрения заставили ученых погрузиться в океан. Оказалось, что роговица акулы по структуре схожа с человеческой. Поэтому глаза этих морских хищниц используют в исследованиях, в том числе при тестировании новых препаратов. Но порой в борьбе за четкое зрение медикаментозного лечения бывает недостаточно.

При близорукости могут развиваться различные заболевания сетчатки, в том числе периферическая дистрофия.

«Существуют такие виды заболеваний при близорукости, как дистрофия сетчатки, периферическая дистрофия. Это фактически тонкие места. А мы с вами знаем: где тонко, там рвется. Любое сотрясение, сильный удар по глазу, сильное натуживание могут приводить к надрыву сетчатки и к ее отслойке. А отслойка сетчатки — это грозное заболевание, которое приводит к слепоте», — рассказал офтальмолог, кандидат медицинских наук Дмитрий Лапочкин.

Чтобы предотвратить осложнения, слабые участки сетчатки при наличии показаний укрепляют с помощью лазера. Особенно актуальна эта процедура перед хирургической коррекцией близорукости.

Без очков, но не любой ценой: кому не подойдет лазерная коррекция

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Однако сама лазерная коррекция подходит не всем пациентам.

«Есть такие состояния глаза, когда операция противопоказана. В частности, тонкие роговицы, перенесенные хронические герпес-инфекции глаза, другие хронические конъюнктивиты. Когда мы выполняем лоскут (лоскутный метод — один из способов лазерной коррекции зрения. — Прим. ред.), мы же травмируем роговицу. И есть риск инфицирования довольно-таки серьезный», — рассказала офтальмолог Национального медико-хирургического центра имени Н. И. Пирогова Минздрава России Ирина Нежувака.

Альтернативой хирургическому вмешательству остаются очки и контактные линзы. Очки меняют путь световых лучей так, чтобы изображение правильно фокусировалось на сетчатке. Контактные линзы выполняют те же функции и дают больше свободы, но иногда становятся источником инфекций и аллергических реакций.

«Контактные линзы могут накапливать на себе белковые вещества, микроорганизмы. Это могут быть и грибы, и бактерии. Вот такие болезнетворные микроорганизмы могут вызывать воспаление. И нередко тяжелые аллергические конъюнктивиты случаются на фоне длительного ношения контактных линз», — офтальмолог, доктор медицинских наук Татьяна Шилова.

Кроме того, использование контактных линз может приводить к синдрому сухого глаза, при котором нарушается целостность слезной пленки и роговица страдает от нехватки влаги. Чтобы избежать подобных осложнений, некоторые пациенты предпочитают лазерную коррекцию зрения.

Пятнадцать минут под лазером: как меняют форму роговицы

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Принцип лазерной коррекции заключается в изменении формы роговицы, чтобы свет правильно фокусировался на сетчатке.

«Суть операции такая. Берут роговицу. Роговица — это естественная природная линза. И меняют ее преломление таким образом, что при близорукости высокой степени ее начинают истончать», — объясняет заведующий медицинским офтальмологическим центром Национального медико-хирургического центра имени Н. И. Пирогова Минздрава России, доктор медицинских наук Ринат Файзрахманов.

Один из распространенных методов коррекции — лоскутный. Лазер формирует на поверхности глаза тонкий лоскут, своеобразную «крышечку» толщиной примерно с человеческий волос. Затем второй лазерный аппарат изменяет форму роговицы, корректируя оптические свойства глаза, после чего лоскут возвращается на свое место. Операция длится около 15 минут.

«Происходит это все внутри, и, соответственно, роговичный синдром, чувство инородного тела, они есть, но выражено уже намного меньше», – объяснил Файзрахманов.

У лазерной коррекции есть возрастные ограничения. До 18 лет глазное яблоко еще растет, а после 45 лет может проявляться естественная дальнозоркость. Перед операцией врач оценивает состояние глаз и стабильность рефракции.

В первые дни после хирургического вмешательства не стоит тереть глаза и наносить макияж. От посещения бассейна и спортивного зала также лучше воздержаться на несколько недель — конкретные ограничения зависят от метода операции и рекомендаций врача.

Удар по результату: чего опасаться после операции и можно ли рожать

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Несмотря на эффективность современных методик, послеоперационные осложнения полностью исключить нельзя. Например, сильный удар по глазу после лоскутной операции способен привести к смещению лоскута.

«Сделали молодому человеку операцию, все было замечательно. И была травма у него получена таким образом, что перчатка боксерская попала непосредственно по глазу, и лоскут, естественно, он загнулся. Человек сразу почувствовал, что он видит все мутно и плохо», — рассказал Файзрахманов.

При этом перенесенная лазерная коррекция сама по себе не означает, что женщине противопоказаны естественные роды. Способ родоразрешения определяется с учетом акушерских показаний и общего состояния здоровья.

«Роды — это физиологический процесс, поэтому, если акушерский анамнез нормальный, у женщины беременность протекает нормально, все в пределах акушерского анамнеза в норме, рожайте на здоровье», — объяснила Нежувака.

Когда глазам нужна помощь: капли и другие назначения офтальмолога

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Для сохранения остроты зрения важно своевременно обращаться к офтальмологу и следовать его рекомендациям. В зависимости от показаний врач может назначить увлажняющие капли, которые помогают справиться с сухостью и усталостью глаз, особенно при длительной работе за компьютером.

При зрительном утомлении, связанном с нарушением аккомодации, специалист может рекомендовать средства для снятия мышечного спазма, способствующие восстановлению четкости изображения.

Дополнительно для поддержания здоровья сетчатки могут использоваться витаминно-минеральные комплексы с лютеином, витаминами А и Е, которые помогают поддерживать нормальную работу зрительной системы и защищать глаза от возрастных изменений.