Сталлоне чуть не умер ради тела «Рокки»: как актер изводил себя

Фото, видео: © Getty Images/James Drake / Contributor; 5-tv.ru

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Почему Сильвестр Сталлоне истязал себя голодом и какие последствия это имело для его здоровья, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Сильвестр Сталлоне раскрыл шокирующие факты своей биографии в новых мемуарах! Как звезда боевиков едва не довел себя до смерти на съемках «Рокки»? Чем он питался для достижения идеальной формы? Что за секрет скрывал от фанатов долгие годы? Из-за чего актер несколько раз попадал в психбольницу? И почему друзья думали, что он закончит жизнь на электрическом стуле, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Книга Сильвестра Сталлоне только вышла, но уже обещает стать бестселлером! На страницах издания актер впервые откровенно рассказал о высокой цене, которую ему пришлось заплатить за успех.

«Слай (прозвище Сильвестра Сталлоне. — Прим. ред.) очень крутой, и я думаю, все сделал правильно! Так уж устроена индустрия»;

«Он потрясающий! Сильная личность и при этом хороший актер»;

«Я помню множество его картин. Но главные — это „Рэмбо“ и, конечно, „Рокки“!» — говорят фанаты актера.

Боксер Рокки Бальбоа в исполнении Слая стал для целого поколения символом мужества и упорства. А самого артиста этот персонаж, оказывается, чуть не убил! Сильвестр признался: чтобы выглядеть в кадре идеально, он сел на жесткую диету. Дневной рацион состоял из тунца, ложки меда и двадцати пяти чашек крепкого кофе.

В итоге Сталлоне довел себя до критического состояния. Жира в организме осталось чуть более двух процентов, при норме до 26 для мужчин.

«Мы получаем анемию, нарушение работы сердечно-сосудистой системы. Здесь могут быть и запоры, и нарушение микрофлоры, и сгущение желчи. Также наступают психологические последствия. Это развитие тревожно-депрессивных расстройств, развитие депрессии», — рассказала эндокринолог Анастасия Фатеева.

«Иногда бывает для роли: артисты набирают 20 килограммов или, наоборот, сбрасывают 15. Это большой стресс, гигантский стресс», — рассуждает актер Кирилл Зайцев.

Актер так зациклился на совершенном теле и желании стать популярнее своего вечного конкурента — Арнольда Шварценеггера, что заработал булимию. Организм перестал принимать даже крошечные порции еды. На съемках «Рэмбо» ситуация усугубилась. Сталлоне едва не терял сознание.

«Бодибилдер поставил ему очень интересную программу, которая состояла из 500 скручиваний для пресса, дополнительных подъемов ног и очень-очень много кардио. В моменты, когда отъезжал (плохо себя чувствовал. — Прим. ред.), у него было прописано: «100 граммов фруктов, если становится плохо», — рассказал фитнес-тренер Алексей Коробейников.

Слай истязал себя в тренажерном зале. Голодал. Но все равно был недоволен отражением в зеркале. Тогда решил прибегнуть к фармакологии. Много лет звезда боевиков скрывал этот факт от поклонников. И только сейчас открыл правду: его рельефные мышцы — результат длительного приема анаболических стероидов.

«Было нарушено восприятие себя, он стремился к определенной форме и использовал для этого очень опасный метод», — объясняет эндокринолог Анастасия Фатеева.

Сталлоне не скрывает: стремление быть идеальным вызвано детскими травмами. Родители никогда не хвалили сына и не показывали ему свою любовь.

«Отец категорически был против рождения Сильвестра. Семья была бедная на тот момент. Папа у него был парикмахер, мама была танцовщицей в каком-то баре», — рассказал писатель Федор Раззаков.

Жаклин продолжала выступать, даже будучи беременной. Во время очередной поездки на работу прямо в автобусе у нее начались схватки. Женщину привезли в больницу для бедных, где младенца тянули щипцами и повредили нерв. Та самая легендарная ухмылка Сильвестра Сталлоне — вовсе не часть имиджа, а последствия несчастного случая.

«У него щека была деформирована, губа, язык. И говорили, что ребенок и говорить, может быть, даже не будет. Его так и называли в школе — «криворотый», — рассказал Раззаков.

Родители развелись, когда Сильвестру было девять. Ребенок остался с папой. И его жизнь превратилась в настоящий ад. Отец ругал и избивал его за любую провинность. Гнев, который Слай не мог выплеснуть дома, он обрушивал на сверстников. Постоянно дрался. Из-за этого мальчишку выгнали из 14 школ.

«Если сейчас вспомнить его воспоминания по поводу всех этих якобы «друзей-одноклассников», они же тоже говорят: «Да, мы думали, что он закончит свою жизнь где-нибудь в тюрьме либо на электрическом стуле», — рассказал светский журналист Олег Цуриков.

После очередного скандала отец отправил сына в интернат для трудных подростков. Педагоги там не отличались добротой. В ход часто шло рукоприкладство. А за непослушание учеников отправляли в больницу для душевнобольных.

«Запах, грязь, люди, бегающие голышом, царапающие все вокруг, со связанными руками, с текущей изо рта слюной. На меня там нападали. Пытались буквально вырвать мне половые органы!» — рассказывал актер Сильвестр Сталлоне.

Все это сказалось на психике Сталлоне. Уже будучи взрослым, знаменитым актером, он столкнулся с паническими атаками. На помощь всегда приходила жена. Актер называет Дженнифер Флавин своей спасительницей и лучшим другом.

«В связи с возрастом он стал много рассказывать о себе, и мы понимаем, что это еще очень трогательный человек. И просто нежный, любящий, заботливый отец», — рассказала кинокритик Вероника Скурихина.

Именно Дженнифер вытащила мужа из депрессии, когда случилась трагедия — умер его сын от первого брака. У 36-летнего Сэйджа произошел сердечный приступ.

«Мы встретились на выходе из кинотеатра. Он был со своими дочерьми. Я посмотрел на него, наши взгляды встретились. Я подошел к нему и спросил: „Все ли в порядке?“ Он чуть заметно улыбнулся и кивнул мне в ответ. Типа: „Спасибо“. И буквально на следующий день мы узнали, что его сын погиб», — рассказывает поклонник актера.

В интервью, которое артист дал накануне выхода мемуаров, он сказал, что много лет пытался стереть все страшные воспоминания из своей головы. Забыть жестокость отца и боль утраты.

Но сейчас понял: именно трудности закалили его силу воли. Помогли не сломаться. И сделали тем самым неудержимым Слаем, которым восхищается весь мир.