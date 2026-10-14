Побрилась налысо, поет в убыток и экономит: что случилось с Екатериной Волковой

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Вместо роскошной жизни — квартира без кухни и дверей, проданный автомобиль. Что происходит в жизни звезды, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Звезда сериалов Екатерина Волкова дала сольный концерт! Что заставило актрису выйти к микрофону? Какой стиль музыки она выбрала? Кто пишет ей песни? Почему она ищет новые источники заработка и на чем экономит? И у кого артистка попросила машину? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Каждый мой концерт — это исполнение моей детской мечты — быть певицей», — поделилась актриса, певица Екатерина Волкова.

В зале столичного клуба многолюдно. 50-летняя Екатерина Волкова в дерзком и в то же время элегантном образе в сопровождении музбэнда презентует свою новую программу.

«Композиции, которые были сделаны в электронике больше, хип-хоп или какие-то такие мотивы, как казалось бы, мне не… (несвойственны. — Прим. ред.), я не воспитана на таких ритмах, но мне очень интересно поговорить со зрителем современным языком», — объяснила Волкова.

«Она молодец, что она столько всего делает, и я уверен, что успевает и делает это на очень высоком уровне. Она просто молодец», – считает дирижер, пианист Сергей Жилин.

Екатерина сама пишет песни. Говорит: мелодии и слова рождаются из ее личного опыта и эмоций.

«Свобода на сцене — это мой сценарий, мои тексты, я общаюсь со зрителем, и каждый концерт — это все равно я сегодняшняя, с моими переживаниями», — поделилась Волкова.

«Я думаю, Екатерина ловит такой приятный, как модно говорить сейчас, вайб, приятное такое настроение от проявления себя в других ракурсах», — считает фигуристка Анастасия Гребенкина.

В песнях Волкова предельно откровенна. Композиция «Глупая» стала публичным обращением к старшей дочери, с которой у актрисы затяжной конфликт. По словам Екатерины, Валерия ограничивает общение с внуками звезды, блокирует в соцсетях и не идет на контакт. Артистка винит в этом зятя. Недавно приняла решение отпустить ситуацию, и отношения с дочкой стали налаживаться.

«Я как-то через искусство эту боль пережила. И, с другой стороны, я рада, когда это находит отклик у многих женщин, потому что, я думаю, у всех проблемы „матери и дочери“, они актуальны для всех», — рассказала Волкова.

Музыка для Екатерины — больше, чем просто хобби. За ее плечами профильное училище и своя группа «Беспредел». В начале 2000-х она была вокалисткой и автором песен. Тогда это был панк и рок.

«Мне очень интересно это, потому что я по первому образованию дирижер хора и имела классическое образование», — поделилась Волкова.

«Каждый человек — главное, что должен сделать на этой земле, — реализовать свои мечты в жизни. Если Екатерина Волкова так реализуется и воплощает свои мечты, эмоции выплескивает через музыку, через песни. Это же прекрасно», — считает певица Анжелика Агурбаш.

Сейчас Волкова вернулась не только к музыкальным экспериментам, но и к внешности, которая была у нее 20 лет назад. Ультракороткая стрижка-ежик. Артистка со смехом вспоминает, как Эдуард Лимонов, на тот момент ее муж, поймал Екатерину, что называется, на слабо.

«Я такая типа: „Ой, так мечтаю вообще прям вот все обнулить, прям скинуть себе все“. И он такой говорит: „А в чем проблема? У меня есть машинка“. И вот этот момент — назвался груздем, полезай в кузовок», — вспоминает Волкова.

На этот раз стрижку Волкова обновила не из бунтарских мыслей. Это была вынужденная мера.

«У меня была небольшая операция, и пришлось выбрить часть головы немножко сзади. Ну и когда я увидела это — что, знаете, прикрывать волосиками я как бы не смогу, взяла машинку и сделала это», — рассказала Волкова.

Дети на смелый шаг мамы отреагировали со смешанными чувствами.

«Старшая написала: „******** (очень сильно удивиться. — Прим. ред.)!“. Младшая сказала: „Зачем, мама?“ Я ей прислала фото, и она согласилась со мной, что деваться было некуда», — рассказала Волкова.

Волкова с юмором относится к перипетиям жизни. Даже когда речь идет о деньгах.

«Что у меня только нет! Дверей нет, кухни нет, ванны нет. Конечно, я экономлю. Это карма моя. Я все время строю, я все время делаю ремонты. И мне это нравится. И я, знаете, как уже такой маньячина», — поделилась артистка.

Актриса делает ремонт в небольшой трешке на Тверской. Она оставила детям квартиру на Патриарших прудах, сама приводит в порядок новое жилье.

«Сейчас машину продала, все в ремонт выложила. Но засматриваюсь на машину, думаю, кто бы подарил. Никто не дарит. Я уже аскезу (держу. — Прим. ред.), даже месяц не пила алкоголь, написала: „Все, автомобиль!“ Но пока нет», — поделилась Волкова.

Музыкальные эксперименты пока дохода не приносят. Ее основной заработок — гонорары за съемки в кино и сериалах.

«Наверное, у кого-то прибыльное, я пока в минусе. Нет, ну я рада, что там сегодня полный зал. Но это вопрос не заработка, конечно. Потому что, конечно, в кино зарабатываешь много раз больше», — объяснила Волкова.

Екатерина Волкова планирует серьезную музыкальную карьеру и даже прицеливается на «Лужники». Своим примером она доказывает: исполнить детскую мечту можно в любом возрасте.