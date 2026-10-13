Остался с ипотекой у разбитого корыта: солист «Инь-Ян» Иванов потерял миллионы на доме мечты

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Артем Иванов продолжает выплачивать кредит за жилье, в которое не может въехать. Почему исчез застройщик и что вскрылось спустя два года, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Солист группы «Инь-Ян» и финалист седьмой «Фабрики звезд» Артем Иванов мечтал о просторном доме у реки, а получил недострой и судебные разбирательства. Из-за чего здание так и не закончили? Сколько денег потерял певец? И почему решил обнародовать свою историю спустя два года? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Они должны были быть вот так вот, все участки, здесь дорога. Вот там речка Клязьма. В общем, все как бы красиво, все хорошо, очень хорошее место», – рассказал солист группы «Инь-Ян» Артем Иванов.

Артем Иванов впервые рассказыва детали «Светской хронике». Тогда он считал, что нашел порядочную компанию, которая хорошо себя зарекомендовала в других регионах. В фирме предложили интересный вариант и с архитектурной, и с функциональной точки зрения.

«Они не дарили мне какие-то там золотые горы. Это просто была скидка именно на сам проект. Хорошая. Говорят: „Если что, вы разместите у себя в социальных сетях какие-то упоминания о нас“. Абсолютно ничего не вызывало подозрений», — объяснил Иванов.

Артем заключил сделку с застройщиком — дом обходился в 30 миллионов рублей. 12 миллионов певец взял в ипотеку по семейной программе под 6%. Организация помогла найти подходящий участок на севере Московской области. Приступили к возведению коробки. А через полгода обнаружились неприятные сюрпризы!

«У вас арест на земле». Я говорю: «Как арест? Я же покупал чистую землю, ее же все покупали». И я смотрю, то есть арест был наложен уже после покупки. Ну, думаю: «Ладно, бывает всякое». И в этот же момент прекращается строительство дома. Абсолютно. То есть были возведены стены, ни крыши, ни окон там, ничего нету. Просто вот коробка, по большому счету. И застройщик начинает тоже пропадать», — рассказал Иванов.

Иванову удалось добиться снятия ареста с участка, но проблема с домом так и не решилась! Его должны были сдать еще в ноябре 2024 года. За это время установили только крышу. Артем провел независимую экспертизу и обратился в суд.

«Он говорит: „Мне плевать, забирайте мне все, что хотите, меня не посадят. Ну, забирайте. Мне все равно. Приходите, забирайте“. На нем ничего нет, естественно», — рассказал певец.

Публичного скандала артист не хотел. Но оказалось, что компания съехала в неизвестном направлении. Новые наниматели показали офис нашим журналистам и предоставили документы, которые остались после бывших съемщиков. Как выяснилось, те должны за аренду два с половиной миллиона рублей!

«А мы вообще вот в шоке. Мы просто видели, что они не платят, но мало ли, почему люди аренду не платят, может быть, бизнес разорился. Мы думали, что они просто торгуют кирпичами», — рассказали новые арендаторы помещения.

Программа «Светская хроника» смогла дозвониться до фирмы, чтобы узнать, собираются ли они доводить до ума дом солиста «Инь-Ян». Но вину застройщик отрицает.

«Нам скрывать нечего, все, что по договору было, мы там и выполнили. Только осталось… вроде окна… Что-то осталось одно достроить, и все. Дом стоит, каким он должен быть по договору», — заявили представители застройщика.

«Здесь вот как раз то, что сейчас основные споры. Здесь должны стоять витражи как цельное вот такое окно большое. Они очень дорогие. Там несколько миллионов рублей», — рассказал Иванов.

Юристы отмечают, что далеко не все случаи, когда компания останавливает работы и кормит обещаниями, попадают под статью «мошенничество».

«Если изначально имелся умысел на то, чтобы объект не сдать, например, создать видимость стройки и денежные средства похитить, соответственно, это будет мошенничество стопроцентное. Если же у застройщика все-таки была цель — объект достроить, но, например, имелись нарушения по привлечению денежных средств, по их расходованию, тогда это будет статья 203 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это именно уже нарушение в сфере строительства», — объяснил адвокат по уголовным делам Семен Пейсахов.

Артем сейчас ожидает заседания суда — его назначили на конец октября. Он надеется, что ответственные понесут справедливое наказание. Для него это дело чести, ведь вынести ситуацию на публику он решил после того, как узнал, что от рук этого застройщика пострадали другие люди. Именно звонок обманутой клиентки сыграл ключевую роль.

«Она беременная, продала квартиру, отнесла ему деньги, и он просто не построил ничего, обманув ее на 18 миллионов. Я сначала напрягся. И затем меня вызвал сотрудник ОБЭПа в Рузе. Оказалось, что таких дел от 10 до 15 на этого человека, по Московской области только. В Рузе семейную пару пенсионного возраста этот человек обманул, они платят ипотеку какую-то невероятную и без дома, и без всего», – рассказал Иванов.

Сам певец продолжает исправно платить ипотеку — около 70 тысяч рублей в месяц — за дом, в который невозможно заселиться. И уже подсчитал другие убытки.

«Около миллиона-полутора я потратил именно на суету вокруг всего этого дела. Ну и плюс жду окна, время и дорожающие товары, потому что очевидно, что сейчас цены не цены начала 2024 года везде, мы это понимаем. Поэтому я думаю, что смета с 30 миллионов финальных выросла раза в полтора теперь», — поделился Иванов.

Артем надеется достроить свой дом. И советует всем внимательно подходить к выбору подрядчиков, а если что-то пошло не так — бороться до конца. Чтобы мечты о загородной жизни не разбились вдребезги.