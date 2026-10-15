Обновляем стены без обоев: как сделать гипсовую плитку для декора своими руками

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Превратить обычную стену в кирпичную кладку или мраморную поверхность можно без натурального камня. Какие панели выбрать и как сделать такую отделку самостоятельно?

Придать стенам фактуру камня, кирпича или бетона можно с помощью декоративных панелей. Какие подойдут для вашего интерьера, что учесть при установке и как сделать гипсовую плитку своими руками? Ответы на эти и другие вопросы — в программе Пятого канала «Стройнадзор».

Камень, дерево или бетон: выбираем фактуру стен

5-tv.ru

Стеновые панели производят из дерева, МДФ, металла, гипса и пластика. Они могут имитировать мрамор, бетон или кирпич и позволяют сократить время на подготовку стен и отделку.

При выборе обращайте внимание не только на рисунок, но и на рельеф поверхности. Например, панели могут воспроизводить характерные поры травертина. Именно такое покрытие дизайнер интерьера Юлия Левшукова выбрала для прихожей.

«Мне хотелось поддержать натуральность материала, травертинно показать именно поры. И я нашла именно панели с этими порами. Обоев я не нашла», — рассказала дизайнер.

Если покрытие предстоит мыть, учитывайте, как оно переносит уборку. По словам Юлии Левшуковой, выбранные ею панели выдержали мытье разными средствами: рисунок не смылся, поверхность не вздулась.

Большой лист — непростой монтаж: что предусмотреть заранее

5-tv.ru

Перед покупкой оцените размеры и вес панелей. Крупноформатные листы бывает сложно удерживать и устанавливать, поэтому для монтажа может потребоваться помощь нескольких человек.

Заранее подготовьте отверстия под розетки и выключатели. Клей подбирайте под выбранное покрытие, а при нанесении распределяйте его быстро и равномерно.

Если хотите получить бесшовную гипсовую поверхность, учитывайте, что рельеф может потребовать дополнительной доработки. На одном из объектов Юлия Левшукова добавляла выступы и стачивала отдельные участки, чтобы объединить обшивку в цельную фактуру.

«Я тут сама уже дальше добавляла вот этих вот бугров, где-то надо впадины, я стачивала наоборот. И таким образом получилась бесшовная полностью фактура», — объяснила дизайнер.

Гибкий камень: отделка для фасада и интерьера

5-tv.ru

Помимо жестких панелей, для оформления стен можно использовать гибкий камень. Такие покрытия преимущественно применяют для фасадной отделки, но они подходят и для интерьера.

На производстве, показанном в программе, материал изготавливают из мраморной крошки, которую с помощью акрила распределяют на нетканом полотне. Затем наносят цвет.

«Машинка наносит цвет на гибкий травертин, на гибкий мрамор и еще на некоторые материалы», — объяснила генеральный директор компании по производству отделочных материалов Нино Трапаидзе.

После этого материал сушат — естественным или принудительным способом, — обрезают и разрезают на листы для отправки заказчику.

Плитка своими руками: от гипсовой смеси до готовой стены

5-tv.ru

Если хотите самостоятельно изготовить декоративную плитку, понадобятся вода, гипс и форма для заливки. Блогер Ирина Морозова рекомендует использовать гипс Г16.

«Он очень прочный, и именно его лучше использовать для изготовления панелей. Можно использовать обычный гипс, но тогда добавлять пластификатор — это немножко посложнее. Мы отмеряем 40% воды и 60% гипса», — объяснила она.

Тщательно перемешайте состав до однородности. Для этого удобно использовать шуруповерт с насадкой-венчиком. Готовую смесь быстро залейте в форму, затем простучите ее со всех сторон: это поможет распределить гипс и убрать пузырьки.

Состав застывает примерно за час, однако в показанном мастер-классе его рекомендуют оставить на сутки — до полного затвердевания. После извлечения плиток обточите лишние края скребком или наждачной бумагой.

Для крепления к стене используйте специальный гипсовый клей. Щели между плитками можно заполнить затиркой или оставить открытыми, а затем покрасить поверхность.

«Можно замазывать щели вот эти затиркой, можно не затирать. Мы решили оставить так, нам очень понравилось. Ну и далее красим просто в выбранный нами цвет», — рассказала Ирина Морозова.

Перед установкой готовых панелей или самостоятельно изготовленной плитки изучите инструкцию к используемым материалам: условия хранения и монтажа могут различаться.