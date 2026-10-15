Готовим дачу к зиме: что обязательно сделать в доме до наступления морозов

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин; 5-tv.ru

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Одна морозная ночь может обернуться протечками, замерзшими трубами и проблемами с отоплением. Что обязательно проверить в частном доме перед зимой, чтобы избежать дорогостоящего ремонта?

Лопнувшие трубы, протечки и перебои с отоплением — проблемы, к которым лучше подготовиться до морозов. Проверьте окна, кровлю и инженерные системы, а если оставляете дачу до весны — осушите неиспользуемые трубы.

На что обратить внимание при осмотре дома, как подготовить отопление и что предусмотреть на случай отключения электричества? Разбиралась программа Пятого канала «Стройнадзор».

Дом перед морозами: что проверить и убрать на зиму

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Начните с осмотра окон: обратите внимание на щели и состояние уплотнителей. Особенно важно проверить мансардные окна, через которые в помещение может проникнуть вода.

С такой проблемой столкнулась владелица дома в Московской области Виктория Рынгина. Зимой мансардное окно в ее коттедже начало распирать, а через появившиеся щели просочилась вода. Перед следующим холодным сезоном окно пришлось снять, зашкурить и проклеить уплотнителями.

«Поставили его обратно. Надеемся, что это поможет и больше такой истории не повторится», — рассказала Виктория Рынгина.

Включите в осеннюю проверку скважину, электрощиток и систему отопления. Если, как владелец дома в Ленинградской области Виктор Лукин, вы готовитесь к первой зимовке, для осмотра инженерных систем можно пригласить мастеров.

Уберите с участка садовый текстиль, чтобы осадки не испортили ткань. Чехлы и другие тканевые принадлежности стоит очистить и оставить до весны в помещении.

Чтобы не остаться без тепла и света: проверьте отопление и электрику

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

При осмотре отопления обратите внимание на показания манометра и герметичность стыков.

«Манометры должны показывать от 1 до 1,5 бар давление в системе, проверить стыки на герметичность соединения», — назвал ориентир для давления в системе директор по строительству, инженер Павел Сулим.

Затем проверьте, как прогреваются радиаторы. По словам инженера, более теплая верхняя часть и менее горячая нижняя — нормальное явление. А вот посторонние звуки требуют внимания.

«Если в системе какие-то посторонние звуки, например журчание, какой-то скрежет, необходимо стравить лишний воздух», — объяснил Павел Сулим.

Для этого используют кран Маевского, предварительно подставив емкость для сбора жидкости.

При осмотре электрощитка обращайте внимание на видимые дефекты соединений, следы гари и окалины, а также на запах. Коробки должны быть герметичными, а сальники — закрытыми.

Заранее продумайте, как обеспечить дом электричеством при отключении основного питания. В качестве резервного источника специалисты рекомендуют генератор. Если он у вас уже есть, проверьте его до наступления холодов: проведите пробный запуск и проверьте уровень масла. А еще лучше и вовсе замените масло перед зимним использованием.

Вода не должна замерзнуть: подготовьте трубы к холодам

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Если зимой вы не пользуетесь водоснабжением и канализацией, осушите соответствующие трубы. Оставшаяся внутри вода при замерзании может повредить пластик.

В одном из коттеджей Виктории Рынгиной вода в трубах однажды замерзла во время сильного мороза. Теперь перед зимой хозяйка использует компрессор для продувки.

«Подключается к горячей воде, вода выдувается оттуда. Также к холодной воде подключаемся, выдуваем», — рассказала она.

Для сетей, которые продолжат использоваться зимой, специалисты советуют предусмотреть греющий кабель.

Крыша и участок: что успеть до первого снега

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Проверьте кровлю и прочистите водосток. Для защиты от образования льда специалисты рекомендуют установить систему антиобледенения. Такая подготовка, как правило, обходится дешевле замены кровли.

Дальнейший уход за участком зависит от того, остаетесь ли вы в доме на зиму. Если живете постоянно, придется регулярно убирать придомовую территорию.

Если же приезжаете только летом, тротуарную плитку можно оставить под снегом до весны. Руководитель компании по комплексному благоустройству территорий Тимофей Савенко советует в этом случае не чистить ее и не посыпать солью или другими реагентами.

Мыши ищут зимовку: закройте грызунам дорогу в дом

www.globallookpress.com/Eduard Kislinsky

Осмотрите дом на наличие отверстий, через которые внутрь могут попасть мыши и крысы. Поздней осенью они ищут убежища и используют доступные проходы. Для защиты помещений применяют мелкую оцинкованную сетку.

Ведущий «Стройнадзора» Филипп Курочкин также поделился личным опытом: по его наблюдениям, разложенная кошачья шерсть помогала отпугивать грызунов. Однажды перед отъездом он забыл ее оставить, а летом обнаружил в доме следы мышей и погрызенные крупы.