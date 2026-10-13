Пластик, металл или самоделка: какой водосток лучше защитит дом от дождевой воды

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Желоба, трубы, крепления и даже уклон крыши — каждая деталь влияет на работу водостока. Как избежать протечек, защитить систему от снега и продлить срок ее службы?

Вода с крыши может стать причиной сырости у стен, просадки грунта и повреждения фундамента. Но и сам водосток не всегда выдерживает испытание непогодой: неправильно установленный желоб рискует сломаться уже при первом сходе снега.

Что выбрать — пластик или металл? Можно ли заменить трубы цепями и какие ошибки монтажа обходятся дороже всего? Ответы — в программе Пятого канала «Стройнадзор».

Цепи вместо труб: стоит ли выбирать необычный водосток для дома

5-tv.ru

Жительница Санкт-Петербурга Екатерина Христофорова вместо обычных водосточных труб установила цепи. Вода с крыши собирается в желобе, а затем стекает по ним вниз.

«Отлично справляются во время сильного дождя, но есть один нюанс. Если сильный боковой ветер дует, конечно, разбрызгивается вода. У нас вокруг дома в любом случае предусмотрена такая зона с растениями, поэтому всем хватает полива дождевой воды», — рассказывает Екатерина.

Главные плюсы: цепь легче чистить, чем трубу, и выглядит она необычно. Однако такое решение подходит не для любой части дома.

«На втором этаже второй свес, там по цепочкам вода падает на крышу первого этажа, и, конечно, там больше разбрызгивается, и так как у нас фальцевая кровля, довольно шумно в комнате и в спальне внизу. Поэтому для второго этажа я бы предусмотрела лучше обычные ливнестоки, трубы», — говорит Екатерина Христофорова.

Пластик или металл: какой водосток лучше для частного дома

5-tv.ru

Водосточные системы делают из пластика и металла. ПВХ легкий и не ржавеет, но при сильном морозе может треснуть. Металлические конструкции прочнее, однако нуждаются в защите от коррозии.

Среди надежных вариантов специалисты называют оцинкованную сталь и цинк-титан. Медь долговечна и не ржавеет, но стоит дорого.

Эксперты не советуют сочетать в одной системе разные материалы: они неодинаково реагируют на условия окружающей среды, что может привести к деформации и протечкам.

Водосток испытывает значительные нагрузки. При выборе стальной системы важно учитывать толщину металла, слой цинка и полимерное покрытие. Для ПВХ имеют значение морозостойкость, гибкость и устойчивость цвета.

Ошибки монтажа водостока: почему снег срывает желоба

5-tv.ru

Качественный материал не спасет систему, если ее неправильно смонтировать. Желоб устанавливают с небольшим уклоном, ниже свеса крыши.

Если желоб выступает выше условной линии продолжения ската, он становится препятствием для сходящего снега. Снежные массы и лед могут выдавить, выкрутить или сломать конструкцию. Поэтому желоб следует располагать на два-три сантиметра ниже этой линии.

Размеры системы тоже требуют расчета. Нужно учитывать площадь кровли и длину ската.

«Традиционно для частного дома считается, что достаточно размерности сечения желоба 125 или 135 мм, а труба — 90 мм», — говорит руководитель отдела продаж компании по производству водосточных систем Николай Тулинов.

На фальцевой кровле можно сделать встроенный желоб — обычно его располагают по краю крыши. Такая конструкция дополнительно задерживает снег, а при правильном изготовлении не требует герметизации резиновых соединений.

Дом без водостока: чем вода с крыши опасна для фундамента

5-tv.ru

Но что будет с домом, если не делать водосток? Ведущий программы Филипп Курочкин проверил работу водостока на двух макетах домов с односкатной крышей. На одном систему установили, на другом — нет.

Без желоба вода стекала с кровли и замачивала грунт вдоль одной стены.

«Это приводит к тому, что основание фундамента намокает, и дом может просесть, если воды будет достаточно много. При этом, если грунт замерзнет, фундамент перекашивает, трескается внутренняя и наружная отделка, и даже лопаются стеклопакеты», — объясняет Филипп Курочкин.

На втором макете вода собралась в желобе, не затронув стены и основание домика.

«Таким образом, установка недорогой системы водоотведения полностью защищает фундамент от замокания и предотвращает его деформацию. Воду с кровли можно отводить не только с помощью водосточной системы, можно еще сделать достаточно большие свесы кровли и отводить воду далеко от основания фундамента. Либо сделать достаточно широкую отмостку, что тоже позволяет отводить воду от основания фундамента. Но и свесы кровли, и устройство хорошей отмостки — это более дорогое решение, чем установка водосточной системы», — отметил Курочкин.

Водосток своими руками и скрытые трубы: как отвести воду и сохранить вид фасада

5-tv.ru

Самодельные водостоки делают из самых разных материалов — пластиковых бутылок, канализационных труб и металлических профилей. При правильном расчете такая система действительно может отводить воду, однако ее долговечность и надежность предсказать сложнее.

Для полноценного жилого дома водосток становится не только инженерным элементом, но и частью фасада, поэтому его стараются сделать одновременно эффективным и малозаметным.

В современных проектах трубы иногда специально прячут в архитектурных конструкциях. Например, отвод воды с балкона верхнего этажа можно встроить в колонну. Чтобы зимой внутри системы не образовывался лед, дополнительно можно предусмотреть кабельный обогрев.

Отвести воду от дома помогают и дождеприемники. В них сток поступает из водосточной трубы, а затем направляется в общую дренажную систему участка.

Водосток без засоров: как защитить трубы от листвы и продлить их службу

5-tv.ru

Однако даже правильно смонтированный водосток требует регулярного обслуживания. Особенно быстро желоба и трубы засоряются, если рядом с домом растут деревья. Для защиты от листвы используют специальные сетки на желобах и приспособления, которые устанавливают в трубах.

«Есть отдельные паучки, которые устанавливаются на трубы и предотвращают попадание листвы. Есть отдельные сеточки, которые накрывают, условно, желоб и тем самым не дают скапливаться влаге», — объяснил Николай Тулинов.

Срок службы системы во многом зависит от материала, качества монтажа и ухода. При соблюдении этих условий пластиковый водосток может прослужить до 30 лет, а система из оцинкованной стали с полимерным покрытием — до 50 лет.