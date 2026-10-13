Возрождение эпохи дирижаблей: зачем миру снова понадобились воздушные гиганты

Фото, видео: www.globallookpress.com/Alessio Marini; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Когда-то дирижабли перевозили пассажиров через океан, но после громкой катастрофы уступили место самолетам. Почему сегодня инженеры снова возвращаются к этой технологии?

Воздушные шары и дирижабли кажутся техникой из прошлого, но принципы, на которых они работают, по-прежнему используют и развивают. Одни аппараты поднимаются в небо за счет нагретого воздуха или гелия, другие получают двигатели и системы управления и превращаются в полноценный транспорт.

Почему воздушный шар не падает при выключенной горелке, что погубило эпоху пассажирских дирижаблей и зачем к ним снова возвращаются сегодня — ответы в программе Пятого канала «Давай разберемся!».

Баран, утка и петух: как началась история воздухоплавания

www.globallookpress.com/IMAGO/Bernardo Rico

История воздухоплавания началась в 1783 году. По легенде, изобретатели братья Монгольфье заметили, как горячий воздух надувает рубашку, которая сохнет над огнем. И вскоре в небо поднялся первый воздушный шар — из шелка и бумаги. Пассажирами на борту были баран, утка и петух. Полет продлился восемь минут и завершился благополучно.

Самый большой в истории аэростат — размером с футбольное поле. Он был запущен в 2025 году с целью изучения движения ветра в верхних слоях атмосферы. А рекорд беспосадочного перелета вокруг Земли принадлежит Федору Конюхову — почти 20 суток в воздухе!

«Он летел на высоте восемь тысяч метров и выше, что было крайне сложной ситуацией, потому что очень быстрые ветра, больше 100 метров в секунду может быть ветер на этой высоте, турбулентность высокая, температура минус 30–50 градусов, поэтому условия, конечно, движения были экстремальные», — говорит вице-президент Академии наук авиации и воздухоплавания Денис Иванов.

Горелка погасла: что спасает воздушный шар от падения

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Двести лет назад шары нагревали с помощью костров, а сейчас используют газовые горелки. Температура воздуха внутри может превышать 100 градусов Цельсия. Поэтому важно, чтобы оболочка была из устойчивых к высоким температурам материалов — например, нейлона.

Что будет, если на огромной высоте горелка выключится? Оказывается, что безопасность воздушных шаров обеспечивает сама физика.

«Есть упражнение „холодный спуск“. С трех километров спускаемся, перестаем греть воздух, вертикальная скорость доходит метров 4–5 в секунду, от загрузки, и стабилизируется. Жестко, да, удар о землю, но мы ничего не поломаем и не убьемся», — говорит президент Федерации воздухоплавания Ярославской области Дмитрий Корякин.

Рояль над океаном и интернет с неба: прошлое и будущее дирижаблей

www.globallookpress.com/Rosseforp

Главный минус шара — сложное управление. Для изменения направления пилоту приходится ловить воздушные потоки на разной высоте. Поэтому к оболочке добавили двигатели и рули. Так появились дирижабли.

Пик их популярности пришелся на 1920–1930-е годы. Они осуществляли рейсы через океан и с комфортом перевозили богатых пассажиров: на судах были кухни и рестораны, а на печально известном «Гинденбурге» — даже рояль.

В отличие от воздушных шаров с горелками, дирижабли получают подъемную силу благодаря легкому газу внутри оболочки. Гелий легче окружающего воздуха: его плотность ниже, поэтому наполненная им оболочка поднимается вверх.

В прошлом крупные дирижабли нередко наполняли водородом — еще более легким, но легко воспламеняющимся газом. В 1937 году пожар на «Гинденбурге» унес жизни 36 человек. Трагедия серьезно ударила по репутации такого вида транспорта и стала одним из факторов упадка пассажирского дирижаблестроения.

На сегодняшний день единственный действующий пассажирский дирижабль предлагает обзорные экскурсии по Германии и Швейцарии. Но эта отрасль активно развивается. В России управляемые аэростаты вскоре могут заменить железную дорогу и вертолеты в труднодоступных регионах.

«Это возможность людей перемещаться на Дальнем Востоке, Крайнем Севере. Там, где нет транспорта», — говорит первый вице-президент Академии наук авиации и воздухоплавания Сергей Халютин.

А более отдаленное будущее — за беспилотными дирижаблями! Они будут летать на высоте 20–50 километров, месяцами держаться над одной точкой и раздавать интернет там, где нет вышек. Первые такие аппараты уже проходят испытания.