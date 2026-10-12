Печень гибнет, а вы ничего не чувствуете: как вовремя распознать опасную болезнь

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Печень может годами накапливать жир и постепенно разрушаться, не подавая тревожных сигналов. Какие привычные продукты ускоряют этот процесс?

Жировая болезнь может годами развиваться незаметно: человек списывает усталость на недосып, не придает значения дискомфорту и даже не подозревает, что органу уже нужна помощь.

Кто рискует столкнуться с заболеванием? Какие привычки в питании усугубляют проблему и как обнаружить изменения до серьезных осложнений? Ответы — в программе Пятого канала «Ваше здоровье!».

Почему жировая болезнь печени годами остается незаметной

www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/TIGULLA VIJAYA

Тихий убийца — это не только угарный газ, который незаметно губит человека во сне. Жировая болезнь печени лишает жизни куда медленнее, но тоже скрытно. Большинство пациентов даже не догадываются о своем недуге.

«Болезнь может протекать бессимптомно годы или даже пару десятилетий, потому что в печени нет рецепторов, которые чувствуют боль. Боль возникает только при сильном ее увеличении, потому что растягивается капсула, которая ее окружает. Обычно человек чувствует до этого момента тяжесть в правом подреберье или дискомфорт в животе, может быть усталость, и обычно их списывают на что-то другое», — рассказал терапевт, гастроэнтеролог Владимир Латий.

Проблема в том, что отсутствие выраженных симптомов не означает отсутствие риска жировой болезни.

Кто в группе риска и как развивается фиброз печени

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Есть состояния, при которых вероятность развития жировой болезни печени особенно высока.

«Такое часто происходит у пациентов с нарушением липидного обмена, у людей с инсулинорезистентностью, с сахарным диабетом второго типа. И также это часто происходит у пациентов с ожирением. Сейчас мы едим больше и двигаемся меньше. У нас возникает накопление избытка жира в печени. Клетки печени начинают воспаляться. И этот воспалительный процесс, который протекает постоянно, приведет к тому, что печеночная ткань устанет регенерировать, восстанавливаться и будет погибать», — пояснила гепатолог Екатерина Корнилова.

В результате может сформироваться фиброз — орган покрывается шрамами и рубцами. В наиболее тяжелых случаях заболевание способно привести к циррозу и раку печени.

При этом жировая болезнь печени связана не только непосредственно с состоянием этого органа.

«Но также есть банальная и грустная причина, по которой жировая болезнь печени не успевает перейти в цирроз. Это когда человек просто погибает от сердечно-сосудистого заболевания, инфаркта или инсульта, с риском которых жировая болезнь печени в том числе ассоциирована», — отмечает Латий.

Какие продукты вредят печени

www.globallookpress.com/IMAGO/Westlight

Чтобы не допустить развития заболевания, врачи рекомендуют отказаться от алкоголя, а также исключить или существенно ограничить употребление не самых полезных продуктов.

«В первую очередь это, конечно, избыток не насыщенных жиров, а избыток трансжиров (транс-изомеров жирных кислот) в рационе. Это кулинарный жир, маргарины, спреды, рафинированные растительные масла. Трансжиры способствуют накоплению свободных радикалов в организме. Это еще больше усугубляет воспаление. На второе место я бы поставила простые углеводы. Опять же, сахара, кондитерские изделия, промышленная выпечка, тортики, пирожные, печенюшки», — советует диетолог Тамила Кошкарова.

Некоторые заменители сахара также требуют осторожности. Фруктозный сироп быстро поступает в печень, и если она не успевает его переработать, часть фруктозы может превращаться в жир и накапливаться в самом органе.

Как диагностируют жировую болезнь печени

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Обычно диагностика жировой болезни печени начинается с УЗИ и анализа крови. При необходимости врач может назначить эластометрию — исследование для оценки жесткости ткани органа.

«Также существуют лабораторные тесты, которые позволяют приблизительно, ориентировочно определить не только стадию фиброза и степень накопления жира в печени, степень стеатоза, но также определить активность воспаления клеток печени, которая связана с избыточным накоплением жира», — рассказала гепатолог.

Если заболевание подтверждается, врач подбирает эффективную терапию. На ранних этапах состояние печени во многих случаях можно значительно улучшить и добиться восстановления органа.

Как поддержать печень: экстракт артишока

www.globallookpress.com/Oliver Brandt

Печень ежедневно справляется с большой нагрузкой: перерабатывает токсины, участвует в пищеварении и поддерживает обмен веществ.

В качестве дополнительной поддержки могут использоваться растительные препараты на основе экстракта артишока полевого. В его листьях содержатся цинарин и фенольные кислоты, которые способствуют выработке и оттоку желчи.

Кроме того, экстракт артишока помогает защищать клетки печени, а витамины и инулин в составе способствуют поддержанию нормального обмена веществ. Но необходимо помнить, что перед применением любого препарата обязательно нужна консультация с врачом.