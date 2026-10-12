Шпага против старения? Чем фехтование полезно для мозга после 40 лет

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Мессман; 5-tv.ru

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Фехтование считается тренировкой для тела и мозга. С чего начать новичку?

Фехтование — тренировка не только для мышц, но и для мозга. Во время поединка приходится удерживать внимание, просчитывать действия соперника и за доли секунды решать, атаковать или защищаться. При этом руки и ноги должны работать согласованно: одной быстрой реакции для победы мало.

Как занятия с клинком развивают координацию и концентрацию? С какого оружия лучше начать и можно ли освоить фехтование после 40 лет? Ответы — в программе Пятого канала «Ваше здоровье!».

Шпага, рапира и сабля: что выбрать новичку

РИА Новости/Максим Богодвид

Для начинающих спортсменов одним из самых понятных вариантов считается шпага. В отличие от других видов фехтования, при работе с ней можно наносить уколы в любую часть тела соперника.

«Шпага — самая простая в понимании для новичка. На шпаге можно колоть в абсолютно любую часть тела соперника: носок, нога, туловище, маска, рука», — объясняет тренер по фехтованию Святослав Рожнев.

Начинать заниматься фехтованием можно уже в детстве, однако взрослый возраст также не является препятствием для тренировок.

«Приходят (на тренировки по фехтованию — Прим. ред.) с шести до десяти лет, но есть случаи, когда люди приходили в 40 и в 50 лет, чтобы поддерживать здоровье. По факту нет никаких противопоказаний. Есть паралимпийское фехтование для тех, кто на колясках», — рассказал специалист.

«Шахматы в движении»: как фехтование тренирует мозг

www.globallookpress.com/IMAGO/Tamuna Kulumbegashvili

Фехтование требует одновременной работы рук и ног, постоянного контроля дистанции и мгновенной реакции на действия соперника. Спортсмену необходимо одновременно атаковать и защищаться, рассчитывая каждое движение.

«Фехтование — сложный координационный вид спорта. В поединке синхронно работают руки и ноги. Если соперник атакует, необходимо одновременно защищаться и наносить ответный укол. Если работать только ногами, невозможно точно атаковать. Если использовать только руку, можно ошибиться с дистанцией и самому оказаться уязвимым», — объясняет Рожнев.

Такая нагрузка заставляет мозг постоянно анализировать положение соперника, контролировать собственные движения и выбирать оптимальную тактику. Поэтому фехтование развивает не только физические качества, но и концентрацию внимания, координацию и скорость реакции.

Как правильно держать шпагу

www.globallookpress.com/Attila Volgyi

Первые элементы фехтования связаны с правильной стойкой и хватом оружия. При удержании шпаги большой палец должен находиться сверху, а указательный — снизу.

Для правши впереди располагается правая нога. Колени и стопы образуют угол 90 градусов, а вооруженная рука находится перпендикулярно полу — над правым бедром. Для левши, соответственно, наоборот.

Расстояние между вооруженной рукой и туловищем должно составлять примерно четыре пальца. Шаг вперед выполняется передней ногой, шаг назад — задней.

Как выполняется фехтовальная атака

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Важнейший принцип атаки — сначала выпрямить руку, а затем выполнить движение ногами. Это позволяет сохранить правильную дистанцию и не дать сопернику возможности нанести ответный удар.

В классическом фехтовании выделяют несколько вариантов атаки: с шагом вперед, с выпадом и флеш-атаку.

При атаке с выпадом спортсмен сначала выпрямляет вооруженную руку, затем делает широкий шаг вперед передней ногой и отталкивается задней. Такое движение требует точной координации и правильного распределения веса тела.

Фехтование объединяет сразу несколько видов нагрузки: спортсмену необходимо контролировать положение тела, следить за действиями соперника, рассчитывать дистанцию и мгновенно реагировать на изменения ситуации. В результате тренируются координация, внимание, скорость реакции и способность быстро принимать решения.

Почему фехтование полезно для мозга

Михаил Синицын/ТАСС

Во время занятий мозг постоянно управляет движениями, координацией, вниманием и скоростью реакции. Для выполнения даже простого фехтовального приема необходимо одновременно контролировать несколько процессов.

Важную роль в работе нервной системы играет ацетилхолин — нейромедиатор, который участвует в передаче сигналов между нервными клетками и мышцами. Для его синтеза организму необходим холин.

Гинкго билоба (растение, листья которого используют для производства препаратов и добавок — Прим. ред.), в свою очередь, используется для поддержания мозгового кровообращения. В комплексе эти вещества могут дополнять друг друга, поддерживая память, концентрацию и работоспособность мозга.