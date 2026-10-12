Клещи-малютки: чем опасны проснувшиеся осенью нимфы

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет; 5-tv.ru

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Клещ размером с точку может остаться незамеченным, но его укус способен привести к тяжелым последствиям. Как защититься?

Клещ размером с точку легко остается незамеченным — на коже, одежде или в шерсти питомца. С наступлением осени опасность не исчезает: у паразитов начинается второй пик активности, а среди них встречаются крошечные нимфы, которых называют «наноклещами».

Какие инфекции они переносят? Почему об угрозе стоит помнить даже после окончания лета и как защитить себя и домашних животных? Ответы — в программе Пятого канала «Ваше здоровье!».

Найровирус азиатского длиннорогого клеща: какие симптомы должны насторожить

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Клещ примерно в 500 раз меньше медведя, но встреча с ним тоже может стать фатальной. Лесные кровососы не перестают шокировать научный мир.

Так, у жителей Китая после укусов ученые обнаружили неизвестный ранее патоген — найровирус азиатского длиннорогого клеща. Его симптомы напоминают грипп: лихорадка, усталость, расстройство желудка. Были зафиксированы и смертельные случаи.

«Если человек относился к группе риска, болел чем-то хроническим или переносил что-то в острой форме, когда наслаивается любая другая болезнь на это, это увеличивает риски», — объяснила инфекционист Елизавета Поломошнова.

Таких клещей можно встретить и в Приморском крае. Впрочем, по мнению врачей, наибольшую опасность найровирус представляет лишь в сочетании с другими инфекциями, которые также переносят паразиты.

Почти невидимая угроза: чем опасны осенние «наноклещи»

ИЗВЕСТИЯ/Юлия Храмцова

Осенью у клещей наблюдается второй пик активности. На охоту выходят молодые, почти незаметные особи.

«Так называемые „наноклещи“ — это не что иное, как нимфа. То есть это стадия развития клеща после личинки. Трудно заметить, потому что они до полутора миллиметров», — рассказала начальник отдела биологической безопасности и санитарной охраны территории Управления эпидемиологического благополучия населения Роспотребнадзора Ольга Скударева.

Но небольшой размер не мешает нимфам распространять вирус энцефалита. Среди возможных последствий заболевания — тремор, параличи и даже смерть. Гарантированно уберечься от клещевого энцефалита помогает вакцинация.

Еще одна опасность — боррелиоз, или болезнь Лайма. Она может поражать нервную систему, сердце и суставы.

«Есть еще две инфекции, которые встречаются намного реже, намного реже диагностируются, потому что они не вызывают таких ярких симптомов. Это эрлихиоз и анаплазмоз. В основном это бактерии, которые воздействуют на кровяные клетки и в тяжелых случаях могут вызвать внутрисосудистое свертывание крови. И это приводит к недостаточности всех органов и систем, может привести к гибели человека», — предупреждает инфекционист, кандидат медицинских наук Екатерина Степанова.

Клещи любят повышенную влажность и способны просыпаться даже зимой.

«У нас были случаи присасывания клеща, например, в январе, когда человек, убирая какое-то сено или доставая что-то (сталкивался с ним. — Прим.ред.). Там более теплая атмосфера для клеща. Поэтому такие экзотические случаи могут быть», — рассказала Ольга Скударева.

Защита к весне: почему прививку от энцефалита делают осенью

ИЗВЕСТИЯ/Александра Глущенко

Осень считается оптимальным временем для вакцинации. Если получить первую дозу препарата сейчас, а вторую — зимой, до весны и начала нового пика клещевой активности у пациента успеет сформироваться стойкий иммунитет.

Особенно важно прививаться тем, кто живет в эндемичных зонах, например на Алтае, в Карелии, Новосибирской и Калининградской областях. Существует и экстренная схема вакцинации.

«Есть экстренная схема вакцинации, когда мы вводим одну дозу, через две недели вторую дозу, и через две недели после второй мы думаем о том, что человек защищен от клещевого энцефалита», — объяснил инфекционист Олег Полубатанов.

Вакцинация — один из способов снизить риск опасных последствий укуса клеща для человека. Но если дома есть питомец, о его защите тоже забывать не стоит: собака или кошка может принести клеща с прогулки.

Чтобы снизить риск укуса клеща для питомцев, можно использовать специальные таблетки и средства для обработки шерсти.

Клещ в густой шерсти: как обнаружить паразита с помощью смартфона

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Обнаружить клеща на питомце бывает непросто, особенно если у животного густая и темная шерсть. В такой ситуации может помочь функция инверсии цветов на смартфоне.

Для этого достаточно включить режим инверсии цветов в настройках телефона или воспользоваться специальным приложением. При изменении цветового отображения шерсть питомца становится контрастнее, благодаря чему присосавшегося клеща бывает легче заметить.

Защита от клещей: что положить в аптечку перед прогулкой на природе

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Тем, кто много времени проводит на природе, стоит заранее собрать специальную аптечку. В нее должны входить репелленты — средства для отпугивания насекомых. Их наносят перед прогулкой на кожу или одежду.

Если обнаружен присосавшийся клещ, под рукой желательно иметь набор для первой помощи: