«Собачье сердце» спустя 38 лет: кто из актеров мог бы сыграть любимых героев в 2026 году

Фото: Кадр из фильма "Собачье сердце", режиссер Владимир Бортко, 1988г.; www.globallookpress.com/Pavel Kashaev

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Кем бы стали российские актеры в современной адаптации советского кино?

Фильм Владимира Бортко «Собачье сердце», вышедший в 1988 году, превратил фантастическую историю Михаила Булгакова в узнаваемую картину столкновения науки, человеческой природы и новых общественных порядков.

Профессор Преображенский пересаживает бездомному псу человеческий гипофиз и семенные железы — и получает результат, к которому оказывается не готов: Полиграфа Полиграфовича Шарикова.

А что, если бы за новую экранизацию взялись в 2026 году? 5-tv.ru пофантазировал, кто из современных российских актеров мог бы сыграть знакомых героев и какие черты подчеркнуть в их характерах.

Профессор Преображенский — Владимир Машков

Кто из российских актеров мог бы сыграть в современной адаптации «Собачьего сердца»? Кадр из фильма «Собачье сердце», режиссер Владимир Бортко, 1988 г.; www.globallookpress.com/Pavel Kashaev

Филипп Филиппович Преображенский — выдающийся хирург, привыкший к порядку, комфорту и уважению к своему труду. Он образован, остроумен, властен и нетерпим к хамству. Его уверенность в собственных знаниях позволяет решиться на необычный эксперимент, но последствия заставляют задуматься о границах научного вмешательства.

Владимир Машков мог бы подчеркнуть в этом образе силу характера и привычку распоряжаться происходящим. Его профессор уверенно руководил бы операцией, резко пресекал попытки вмешаться в свою работу и с трудом признавал, что результат выходит из-под контроля.

Особенно интересными могли бы стать сцены, в которых научный азарт сменяется тревогой. Такому Преображенскому пришлось бы справляться и с Шариковым, и с собственным разочарованием: блестяще выполненная операция оборачивается ошибкой, исправить которую гораздо сложнее, чем провести.

Доктор Борменталь — Юрий Чурсин

Кто из российских актеров мог бы сыграть в современной адаптации «Собачьего сердца»? Кадр из фильма «Собачье сердце», режиссер Владимир Бортко, 1988 г.; www.globallookpress.com/Anatoly Lomokhov

Иван Арнольдович Борменталь — ассистент и ученик Преображенского. Он восхищается профессором, помогает ему во время операции и наблюдает за превращением Шарика. Однако почтительность к учителю сочетается в нем с самостоятельностью и решительностью.

Когда поведение Шарикова становится опасным, Борменталь готов действовать жестко. Он защищает профессора и обитателей квартиры, а его возмущение порой заходит дальше того, что допускает сам Преображенский.

Юрий Чурсин мог бы сыграть Борменталя внешне сдержанным и собранным. В начале истории его герой тщательно следовал бы указаниям учителя, но постепенно в спокойном голосе появлялась бы жесткость, а в поведении — готовность взять ситуацию в свои руки.

В таком исполнении отношения двух врачей стали бы одной из важных линий фильма: ученик сохраняет уважение к профессору, но предлагает собственный ответ на последствия общего эксперимента.

Полиграф Полиграфович Шариков — Никита Кологривый

Кто из российских актеров мог бы сыграть в современной адаптации «Собачьего сердца»? Кадр из фильма «Собачье сердце», режиссер Владимир Бортко, 1988 г.; РИА Новости/Илья Питалев

Шариков появляется в результате превращения бездомного пса в человека. Вместе с человеческим обликом он приобретает черты донора — Клима Чугункина. Грубость, агрессивность и нежелание учиться соединяются в нем с быстро растущими требованиями к окружающим.

При поддержке Швондера Шариков осваивает язык лозунгов и документов. Он все увереннее заявляет о своих правах, а попытки объяснить ему правила поведения воспринимает как притеснение. Постепенно нелепый обитатель профессорской квартиры становится угрозой для людей, которые его создали.

Никита Кологривый мог бы сделать особенно заметным это превращение. Его Шариков поначалу вызывал бы смех резкостью движений, бестактностью и самоуверенными репликами. Но по мере развития сюжета те же черты приобретали бы тревожный смысл.

Для такого образа важно сохранить переход от комического к опасному: человек, над которым еще недавно смеялись, получает возможность влиять на чужие судьбы и охотно ею пользуется.

Швондер — Андрей Ильин

Кто из российских актеров мог бы сыграть в современной адаптации «Собачьего сердца»? Кадр из фильма «Собачье сердце», режиссер Владимир Бортко, 1988 г.; www.globallookpress.com/Belkin Alexey

Швондер — председатель домкома, убежденный в своем праве устанавливать новые порядки. Он добивается уплотнения квартиры Преображенского, ссылается на решения собраний и воспринимает сопротивление профессора как вызов своему авторитету.

В Шарикове он видит союзника: помогает ему с документами, снабжает подходящей литературой и поддерживает его требования. При этом Швондер не понимает, что человек, которого он направляет против профессора, способен стать опасным и для него самого.

Андрей Ильин мог бы сыграть Швондера подчеркнуто корректным, настойчивым и непреклонным. Его герой тщательно подбирал бы официальные формулировки, придавая каждому разговору вид административного разбирательства.

За внешней вежливостью обнаруживались бы неприязнь к независимости профессора и желание добиться подчинения. Такой Швондер мог бы давить на собеседника спокойным тоном, повторяя требования и прикрывая личную враждебность решениями домкома.

Зина — Елизавета Арзамасова

Кто из российских актеров мог бы сыграть в современной адаптации «Собачьего сердца»? Кадр из фильма «Собачье сердце», режиссер Владимир Бортко, 1988 г.; www.globallookpress.com/Anatoly Lomokhov

Зина — молодая горничная Преображенского, которая также помогает ему при операциях. Она привыкла к установленному в доме порядку и старается добросовестно выполнять свои обязанности. Появление Шарикова нарушает эту жизнь и заставляет ее постоянно сталкиваться с грубостью, беспорядком и страхом.

Елизавета Арзамасова могла бы подчеркнуть в героине эмоциональность и искренность. Ее Зина открыто радовалась бы спокойным домашним минутам, болезненно реагировала на выходки Шарикова и искала защиты у профессора и Борменталя.

В этой роли важны небольшие бытовые сцены. Через реакцию Зины зритель мог бы почувствовать, как научный эксперимент меняет жизнь всего дома: чужая агрессия вторгается в повседневную работу и лишает привычного ощущения безопасности.

Дарья Петровна — Ирина Розанова

Кто из российских актеров мог бы сыграть в современной адаптации «Собачьего сердца»? Кадр из фильма «Собачье сердце», режиссер Владимир Бортко, 1988 г.; www.globallookpress.com/Ekaterina Tsvetkova

Дарья Петровна — кухарка Преображенского, поддерживающая привычный уклад профессорского дома. Она деловита, практична и уверенно распоряжается своим хозяйством. Пока врачи заняты экспериментом, повседневная жизнь по-прежнему требует ее внимания и труда.

Ирина Розанова могла бы добавить этому образу выразительный юмор и теплоту. Ее Дарья Петровна оценивала бы происходящее с точки зрения человека, которому приходится иметь дело с вполне конкретными последствиями чужих решений: испорченным порядком, дополнительными хлопотами и тревогой за дом.

Прямолинейность и ворчливость в таком исполнении могли бы сочетаться с заботой. Героиня не стала бы произносить пространные речи, но ее отношение к людям проявлялось бы в повседневных поступках.

Федор — Михаил Пореченков

Кто из российских актеров мог бы сыграть в современной адаптации «Собачьего сердца»? Кадр из фильма «Собачье сердце», режиссер Владимир Бортко, 1988 г.; www.globallookpress.com/Shatokhina Natalia

Федор — швейцар дома, в котором живет профессор Преображенский. Его работа позволяет наблюдать за жильцами и посетителями, замечать перемены в привычной жизни дома.

Михаил Пореченков мог бы подчеркнуть в этом небольшом образе основательность и практичность. Его Федор внимательно присматривался бы к происходящему и реагировал на необычные события без ученых рассуждений — с бытовым любопытством и недоверием.

Такая роль дополнила бы историю взглядом человека со стороны. Для профессора появление Шарикова — результат сложной операции, а для швейцара — странное происшествие в знакомом доме, которому трудно найти обычное объяснение.