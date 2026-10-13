Последний привет из прошлого: любовный гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2026

Фото, видео: 5-tv.ru

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Как сложится личная жизнь представителей зодиакального круга после октябрьских трансформаций?

Ноябрь станет временем, когда можно выдохнуть после сложных и кризисных моментов октября. Венера все еще остается ретроградной до 14 ноября, но уже находится в гармоничном знаке Весов.

Кому из знаков зодиака предстоит наладить отношения, а кому — просто наблюдать за результатами прошлых перемен, эксклюзивно 5-tv.ru рассказала астролог Виктория Лим.

Виктория Лим

Астролог

Любовный гороскоп на ноябрь 2026 — прогноз на месяц для всех знаков зодиака

В течение ноября Венера будет в гармоничных аспектах с Юпитером и Марсом. Это говорит о том, что в отношениях будет и мягкая страсть, и стремление найти общие ценности и цели.

С 14 ноября Венера перестает быть ретроградной, но ее шлейф действует примерно неделю после. Соответственно, возвращение бывших партнеров и оглядки на прошлое можно уже с 20 числа не бояться.

«Ноябрь — это некий итог тех изменений и обновлений в отношениях, которые происходили в течение октября. Трансформация и кризис у партнеров подвели всех нас к необходимости поиска компромисса и баланса», — рассказала Лим.

Овен — любовный гороскоп на ноябрь 2026

Гороскоп на любовь на ноябрь 2026 для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

У Овнов весь ноябрь акцентирована тема отношений, достижения договоренностей и компромисса. Попытки найти баланс и взаимопонимание могут увенчаться успехом за счет гармоничной Венеры и гармоничных аспектов с другими планетами.

Поэтому Овнам следует не терять этой возможности и уделять больше внимания теме любви и второй половинке. Позитивный тренд для них касается не только личного и романтического, но и делового партнерства.

Телец — любовный гороскоп на ноябрь 2026

Гороскоп на любовь на ноябрь 2026 для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

Тельцам можно будет расслабиться в буквальном смысле, потому что весь предыдущий месяц именно отношения Тельцов подвергались жестким испытаниям и трансформациям.

В зависимости от того, как Тельцы прошли через них в октябре, сложится гармония и взаимопонимание в ноябре.

Но в целом их отношения уже не будут так сильно беспокоить. Раздирающей страсти и накала напряжения Тельцам можно не бояться.

Близнецы — любовный гороскоп на ноябрь 2026

Гороскоп на любовь на ноябрь 2026 для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

У Близнецов начавшаяся в октябре положительная полоса в сфере отношений, влюбленности и знакомств продолжится и в ноябре.

Но стоит помнить, что Венера остается ретроградной до 14 ноября. Поэтому Близнецам стоит приглядываться к сфере романтики и флирта, но не влюбляться слишком быстро.

Рак — любовный гороскоп на ноябрь 2026

Гороскоп на любовь на ноябрь 2026 для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

У Раков отношения могут прийти к точке компромисса и взаимопонимания. Так или иначе, их будут беспокоить сферы отношений, семьи, домашнего очага.

У представителей этого знака зодиака есть хорошие шансы для того, чтобы воспользоваться гармоничным положением Венеры в ноябре и наладить в доме теплую атмосферу, которая для них так важна.

Лев — любовный гороскоп на ноябрь 2026

Гороскоп на любовь на ноябрь 2026 для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

Для Львов тема отношений займет важное место, особенно для тех, кто родился в конце их периода. Марс во Льве будет гармонично сочетаться с Венерой в Весах, что обещает успех в личной жизни. В этот период Львам стоит активно знакомиться и проявлять инициативу.

Ноябрь станет особенно благоприятным временем, поскольку Марс соединится с Юпитером — планетой щедрости и экспансии. Львам не стоит бояться проявлять великодушие и делать широкие жесты. Однако важно учитывать ретроградное движение Венеры.

Дева — любовный гороскоп на ноябрь 2026

Гороскоп на любовь на ноябрь 2026 для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

Для Дев октябрь оказался не таким напряженным и кризисным. Венера в Весах не принесет резкого облегчения после октябрьских перемен.

В ноябре финансовая сфера будет особенно важна для Дев. В остальном, любовные отношения в этом месяце будут спокойными и гармоничными.

Весы — любовный гороскоп на ноябрь 2026

Гороскоп на любовь на ноябрь 2026 для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

Для Весов ноябрь — снова прекрасный период. Они имеют большие возможности для налаживания их отношений. До 14 ноября стоит заниматься пересмотром, работой над ошибками, прощанием со старыми обидами и недопониманиями.

А с окончанием ретроградной Венеры для Весов открывается самый удачный период среди всех знаков Зодиака для романтики, взаимопонимания, повышения статуса отношений и обсуждения дальнейшего их развития.

Скорпион — любовный гороскоп на ноябрь 2026

Гороскоп на любовь на ноябрь 2026 для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

В ноябре Скорпионы наконец-то смогут вздохнуть с облегчением после напряженного октября. Венера, находящаяся в сложных аспектах, прошла через их знак, создавая немало проблем. Т

еперь у Скорпионов есть возможность спокойно оценить результаты всех изменений. Они смогут без лишних эмоций увидеть, к чему привели события этого месяца.

Стрелец — любовный гороскоп на ноябрь 2026

Гороскоп на любовь на ноябрь 2026 для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

В ноябре у Стрельцов есть шанс наладить отношения. Солнце войдет в их знак 23 ноября, и последняя неделя месяца будет для них благоприятной. Это время стоит использовать, ведь Венера будет в позитивном аспекте с Юпитером, управителем знака.

В личной жизни Стрельцов будет продолжаться трансформация. Уран, планета перемен и прогресса, войдет в их дом партнерства. Рано или поздно каждому Стрельцу придется пересмотреть свои отношения и внести что-то новое.

Козерог — любовный гороскоп на ноябрь 2026

Гороскоп на любовь на ноябрь 2026 для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

Ноябрь станет важным этапом для Козерогов. Октябрь, когда Венера находилась в Скорпионе, был для них относительно спокойным.

Теперь, когда Венера в Весах, Козероги смогут яснее увидеть, как они преодолели предыдущий кризисный период. Ноябрь обещает быть продуктивным и заметным, не давая Козерогам игнорировать развитие своих отношений.

Водолей — любовный гороскоп на ноябрь 2026

Гороскоп на любовь на ноябрь 2026 для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

Водолеи смогут немного расслабиться от перемен в октябре, особенно те, кто родился в начале этого знака. В ноябре их ждут два напряженных дня — 14 и 15 числа.

В остальное время Водолеям повезет в знакомствах, укреплении отношений, поиске общих целей и достижении договоренностей.

Рыбы — любовный гороскоп на ноябрь 2026

Гороскоп на любовь на ноябрь 2026 для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

Для Рыб ноябрь — довольно спокойный период, не самый активный в плане отношений. После октябрьского периода трансформации рыбы могут также перейти к стадии поиска компромиссов, налаживания взаимопонимания и обновленных договоренностей в паре в более спокойном и размеренном темпе.