Россия теряет Юру Борисова? Почему Голливуд буквально охотится за актером

Фото, видео: © Getty Images/Jamie McCarthy/WireImage; Михаил Метцель/ТАСС; 5-tv.ru

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Юра Борисов уже свой на вечеринках голливудских знаменитостей, хотя порой ему сложно даже ответить на вопросы американских журналистов.

Актер Юра Борисов все увереннее осваивается среди голливудских звезд: получает приглашения на вечеринки, общается с именитыми коллегами и готовится к новым зарубежным проектам. При этом интервью на английском порой даются ему с трудом — настолько, что на красной дорожке приходится звать на помощь Эндрю Гарфилда.

Что Голливуд нашел в российском актере? Почему языковой барьер не мешает интересу к нему со стороны зарубежных режиссеров? И означают ли новые предложения, что Борисов вскоре оставит российское кино? Разбираемся вместе с кинокритиком Сергеем Сычевым в материале 5-tv.ru.

Что особенного в Юре Борисове

Что Голливуд нашел в Юре Борисове, феномен успеха актера. Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Талантливых актеров много — что же тогда такого в Борисове, что Голливуд его и в проекты зовет, и на тусовки приглашает?

Оказывается, он сочетает в себе целый набор качеств, которые встречаются у актеров крайне редко.

«Юра Борисов — исключительно талантливый артист, но он еще и очень дисциплинированный артист, очень подготовленный артист, и очень универсальный, и при этом еще артист с чувством юмора», — считает Сычев.

К этому стоит добавить развитую интуицию и редкую эмпатию, которые проявляются практически в каждой его роли. Но ключевое качество Борисова, которое, по мнению кинокритика, объясняет его востребованность за рубежом, — умение играть молча.

«Он умеет играть молча. Умеет молчать в кадре. То есть, это вообще редкое качество, а для современного артиста тем более», — подчеркивает кинокритик.

Его язык эмоций, язык тела, мимики и глаз понятен зрителям в любой точке мира. Именно поэтому он одинаково убедителен и в российских, и в зарубежных проектах.

Какие качества выделяют Юру Борисова среди других актеров

Что Голливуд нашел в Юре Борисове, феномен успеха актера. Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

По игре Борисова практически во всех фильмах заметно, что он легко вступает во взаимоотношения с другими персонажами. Практически с первых кадров ему удается создавать необходимую экранную химию.

«Он актер с очень развитой интуицией и эмпатией», — подчеркивает критик.

Взаимодействие Борисова с зарубежными коллегами гармонично выглядит в кадре.

«Вот этот его язык эмоций, язык тела, язык мимики, язык глаз — это все язык абсолютно понятный в любой точке мира. И поэтому его везде так и любят», — отмечает Сычев.

Непосредственность делает общение актера со звездами первой величины простым и естественным. И она же ведет к смелости на экране, к готовности рисковать.

А что у Юры Борисова с английским языком

Что Голливуд нашел в Юре Борисове, феномен успеха актера. Фото: Michael Loccisano/Getty Images

Отдельный сюжет — поведение Борисова на публике. Недавно на красной дорожке, отвечая американским журналистам на вопросы о работе с режиссером Гуаданьино, Борисов запнулся и позвал на помощь проходившего мимо коллегу Эндрю Гарфилда.

«Эндрю, хелп ми!» — бросил он звезде «Человека-паука».

Гарфилд не остался в стороне и заступился за Борисова.

«Что вы с ним делаете? Он самый искренний человек, не надо обижать нашего Юру», — пошутил актер.

Видео опубликовало агентство The Associated Press, оно сразу превратилось в повод для шуток — но шуток именно добрых.

«Он абсолютно свободен в своей работе, в своих проявлениях, и это тоже очень подкупает, и, конечно, это тоже уникальное его качество», — считает кинокритик.

Кто приглашает Юру Борисова на голливудские вечеринки

Что Голливуд нашел в Юре Борисове, феномен успеха актера. Фото: Kevin Mazur/Getty Images

Борисова звали даже на 60-летие звезды Сальмы Хайек. Актриса прославилась благодаря фильмам «Отчаянный», «От заката до рассвета» и «Фрида».

Торжество прошло в Риме 2 сентября 2026 года, его устроили на роскошной Вилле Медичи — дворце XVI века, который сейчас служит резиденцией Французской академии.

Примечательно, что о присутствии российского актера стало известно только благодаря публикации в соцсетях другой родственницы Хайек — ее падчерицы Матильды Пино. На опубликованном снимке довольный Борисов явно отжигает (а он, кстати, женатый человек) вместе с девушкой. Пино — дочь главы конгломерата Kering Франсуа-Анри Пино. В сферу влияния этой компании входят такие престижные модные дома, как Gucci, Balenciaga, Saint Laurent и Bottega Veneta.

Матильда обучается в престижной лондонской школе, ее интересует искусство, дизайн и гуманитарные дисциплины. Хотя девушка ведет довольно закрытый образ жизни, время от времени она появляется на публике. Она сопровождает родителей на культурных и благотворительных событиях, и вот как раз выбралась на день рождения жены своего папы.

Еще на вечеринке был брат Матильды Франсуа Пино, сестра по отцовской линии Валентина, актриса Анджелина Джоли, режиссер Тайка Вайтити вместе с супругой, певицей Ритой Орой. Ну и Юра Борисов, конечно.

После получения номинации на «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за работу в фильме «Анора» режиссера Шона Бейкера его присутствие в голливудской тусовке кажется вполне органичным. Т

ем более, в феврале 2025 года снимок Борисова с другой тусовки — вечеринки GQ, приуроченной к премии BAFTA — обрел вирусную популярность: кадр превратился в мем, обыгрывающий стереотипное представление о русском застолье.

Какие планы на Голливуд у самого Юры Борисова

Что Голливуд нашел в Юре Борисове, феномен успеха актера. Фото: Mike Coppola/Getty Images

Российский зритель открыл Юру Борисова благодаря ролям в сериале «Ольга» и боевике «Бык». Однако настоящий прорыв случился, когда режиссер Шон Бейкер обратил на него внимание после показа российско-финской ленты «Купе номер шесть» в Каннах.

А вот «Анора» прославила артиста за рубежом. Фильм с бюджетом в шесть миллионов долларов произвел эффект взорвавшейся бомбы: он получил «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах и пять премий «Оскар», включая главную за лучший фильм.

Номинация Борисова как лучшего актера второго плана сделала его первым российским актером в истории, удостоенным такой чести.

Успех мгновенно отразился на финансах и карьере. По данным инсайдеров, гонорар Борисова за один съемочный день сегодня варьируется от 600 тысяч до 2 миллионов рублей. Он подписал контракт с голливудским суперагентством UTA, которое представляет таких звезд, как Джонни Депп и Тимоти Шаламе.

А в апреле 2025 года Американская академия кинематографических искусств пригласила его в свои ряды, дав право голосовать за «Оскар».

Несмотря на головокружительный успех, Борисов не стал переезжать в Лос-Анджелес. Вместо жилья в Беверли-Хиллз он, по данным СМИ, приобрел квартиру за 150 миллионов рублей в центре Москвы.

График актера на ближайшие годы расписан до минуты.

Он снялся в комедийной драме «Искусственный» режиссера Луки Гуаданьино. Эндрю Гарфилд и Юра Борисов исполнили роли Сэма Альтмана и Ильи Суцкевера, основателей компании OpenAI. Их история разворачивается на заре развития искусственного интеллекта. Премьера фильма в США состоится 25 декабря, а мировой прокат намечен на январь 2027 года.

Зарубежные критики уже высоко оценили фильм за его актуальность и назвали лучшей работой Гуаданьино за последние десять лет. Юре Борисову же предрекают номинацию на «Оскар» за лучшую мужскую роль.

«Я думаю, что у него все только начинается, еще будет много всего интересного», — убежден кинокритик.