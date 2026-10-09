Современная версия «Мимино»: кто из актеров мог бы сыграть в фильме в 2026 году

Фото: Кадр из фильма "Мимино", режиссер Георгий Данелия, 1977г.; ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Легендарный «Мимино» с новыми лицами: кто мог бы заменить Вахтанга Кикабидзе, Фрунзика Мкртчяна, Евгения Леонова и Елену Проклову?

Легендарная комедия Георгия Данелии «Мимино», вышедшая на экраны в 1977 году, до сих пор остается одной из самых любимых картин нескольких поколений. История грузинского летчика Валико Мизандари, который мечтает о большой авиации, но оказывается втянутым в череду нелепых и трогательных событий, давно разошлась на цитаты.

Вахтанг Кикабидзе, Фрунзик Мкртчян, Евгений Леонов и другие актеры создали образы, которые трудно представить в чужом исполнении. Но что, если бы эту историю решили перенести на экран в 2026 году? Кто из современных российских артистов смог бы передать характеры любимых героев? 5-tv.ru решил пофантазировать и представить, как выглядел бы новый актерский состав «Мимино».

Валико Мизандари — Андрей Мерзликин

Кто из российских актеров мог бы сыграть в современной адаптации «Мимино»? Кадр из фильма «Мимино», режиссер Георгий Данелия, 1977 г.; ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Валико Мизандари по прозвищу Мимино — летчик, который управляет небольшим вертолетом и перевозит жителей горных селений. Однако привычная жизнь его не устраивает: он мечтает о большой авиации и хочет пересесть за штурвал пассажирского лайнера.

В оригинальном фильме Вахтанг Кикабидзе создал образ человека, в котором удивительным образом уживаются гордость, наивность, упрямство и душевная теплота. Валико может совершать необдуманные поступки, но всегда остается верным своим принципам.

Андрей Мерзликин добавил бы этому герою сдержанность и внутреннее достоинство. В его исполнении Валико мог бы стать более задумчивым человеком, который привык скрывать переживания за внешним спокойствием, но не потерял способности мечтать.

Рубик Хачикян — Микаэл Джанибекян

Кто из российских актеров мог бы сыграть в современной адаптации «Мимино»? Кадр из фильма «Мимино», режиссер Георгий Данелия, 1977 г.; РИА Новости/Евгений Биятов

Рубик Хачикян — водитель грузовика из Дилижана, с которым Валико знакомится в московской гостинице. Случайное соседство быстро превращается в крепкую дружбу, а различия в характерах героев становятся источником множества комичных ситуаций.

Фрунзик Мкртчян сделал Рубика одним из самых запоминающихся персонажей фильма. Его герой эмоционален, разговорчив, непосредственен и способен найти повод для шутки даже в неприятных обстоятельствах. При этом за комичностью скрываются искренность и готовность прийти на помощь.

Микаэл Джанибекян мог бы сохранить яркий темперамент персонажа, добавив ему собственное обаяние и живость. Его Рубик наверняка так же горячо спорил бы с окружающими, попадал в нелепые ситуации и пытался решить любую проблему с помощью находчивости.

Лариса Ивановна — Светлана Иванова

Кто из российских актеров мог бы сыграть в современной адаптации «Мимино»? Кадр из фильма «Мимино», режиссер Георгий Данелия, 1977 г.; www.globallookpress.com/Petrov Sergey

Лариса Ивановна Комарова — стюардесса, встреча с которой производит на Валико сильное впечатление. Для главного героя она становится не только объектом романтического интереса, но и частью того мира большой авиации, к которому он так стремится.

В оригинальной картине Елена Проклова создала образ обаятельной молодой женщины, сумевшей покорить сердце летчика. При этом чувства Валико оказываются гораздо сильнее, чем интерес Ларисы к случайному знакомому.

Светлана Иванова добавила бы героине интеллигентность и внутреннюю уверенность. Ее Лариса могла бы выглядеть современной, самостоятельной женщиной, которая привыкла к вниманию окружающих, но не спешит отвечать на чужие чувства.

Иван Волохов — Сергей Маковецкий

Кто из российских актеров мог бы сыграть в современной адаптации «Мимино»? Кадр из фильма «Мимино», режиссер Георгий Данелия, 1977 г.; www.globallookpress.com/Andrei Ladygin

Иван Сергеевич Волохов — фронтовик-танкист, воевавший вместе с отцом Валико. Встреча с сыном боевого товарища пробуждает в нем воспоминания о прошлом. Узнав о мечте молодого летчика, Волохов решает помочь ему устроиться в большую авиацию.

В оригинальном фильме эту роль исполнил Евгений Леонов. Его герой не занимает много экранного времени, но становится важным участником судьбы Валико. За внешней простотой Волохова скрываются отзывчивость, доброта и верность фронтовому братству.

Сергей Маковецкий мог бы придать персонажу особую глубину. Его Иван Сергеевич выглядел бы человеком, за плечами которого тяжелый жизненный опыт, но который по-прежнему умеет сочувствовать и помогать другим.

Адвокат Светлана Георгиевна — Мария Миронова

Кто из российских актеров мог бы сыграть в современной адаптации «Мимино»? Кадр из фильма «Мимино», режиссер Георгий Данелия, 1977 г.; www.globallookpress.com/Bulkin Sergey

Светлана Георгиевна — молодой адвокат, которая защищает Валико в суде после его конфликта с Нугзаром Папишвили. Ей приходится разбираться в обстоятельствах необычного дела и представлять интересы человека, оказавшегося в непривычной для себя ситуации.

В оригинальной комедии эту роль сыграла Марина Дюжева. Ее героиня сочетает профессиональную серьезность с молодостью и непосредственностью, что особенно заметно на фоне эмоционального поведения участников судебного разбирательства.

Мария Миронова могла бы добавить Светлане Георгиевне уверенности и профессиональной строгости. В ее исполнении адвокат выглядела бы опытной женщиной, которая умеет сохранять спокойствие даже тогда, когда происходящее выходит за рамки привычной судебной практики.

Нугзар Папишвили — Максим Лагашкин

Кто из российских актеров мог бы сыграть в современной адаптации «Мимино»? Кадр из фильма «Мимино», режиссер Георгий Данелия, 1977 г.; www.globallookpress.com/Pavel Kashaev

Нугзар Папишвили — человек, конфликт с которым приводит Валико на скамью подсудимых. Их столкновение становится одним из ключевых событий московских приключений летчика и добавляет в комедию не только юмор, но и драматическое напряжение.

В оригинальном фильме Нугзара сыграл Арчил Гомиашвили. Его персонаж становится для Валико серьезным противником, а разбирательство между ними раскрывает принципиальность главного героя, который не готов мириться с несправедливостью.

Максим Лагашкин мог бы сделать Нугзара более темпераментным и комичным. В его исполнении герой выглядел бы самоуверенным человеком, который привык добиваться своего, но неожиданно сталкивается с чужим упрямством.

Гиви Иванович — Владимир Вдовиченков

Кто из российских актеров мог бы сыграть в современной адаптации «Мимино»? Кадр из фильма «Мимино», режиссер Георгий Данелия, 1977 г.; www.globallookpress.com/Pavel Kashaev

Гиви Иванович Гоглидзе — командир летного отряда аэропорта Телави и непосредственный начальник Валико. Он хорошо знает главного героя, привыкшего работать в горах, и становится частью привычного мира, который летчик решает оставить ради своей мечты.

В оригинальной картине Гиви Ивановича сыграл Руслан Микаберидзе. Его персонаж представляет ту сторону жизни Валико, где все знакомо, понятно и связано с родными местами.

Владимир Вдовиченков мог бы добавить этому образу твердость характера и мужскую харизму. Его Гиви Иванович выглядел бы руководителем, привыкшим отвечать не только за работу, но и за людей, которые находятся в его подчинении.

Дед Валико — Виктор Сухоруков

Кто из российских актеров мог бы сыграть в современной адаптации «Мимино»? Кадр из фильма «Мимино», режиссер Георгий Данелия, 1977 г.; www.globallookpress.com/Ekaterina Tsvetkova

Дед Валико — пожилой грузинский горец, который живет среди родных и односельчан. Он принадлежит к старшему поколению, для которого семья, родная земля и привычный уклад жизни имеют особое значение.

В оригинальном фильме эту роль исполнил Котэ Даушвили. Его персонаж помогает почувствовать атмосферу грузинского села, из которого Валико отправляется навстречу своей мечте.

Виктор Сухоруков мог бы придать образу деда особую выразительность, соединив ворчливость, житейскую мудрость и своеобразный юмор. Его герой не стал бы произносить длинных нравоучений, предпочитая короткие, но меткие замечания.

Варлаам — Марк Эйдельштейн

Кто из российских актеров мог бы сыграть в современной адаптации «Мимино»? Кадр из фильма «Мимино», режиссер Георгий Данелия, 1977 г.; ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Варлаам — юный племянник Валико, который очень привязан к своему дяде. Мальчик не хочет с ним расставаться и даже пытается помешать его отъезду, приковав вертолет цепью. Эта забавная сцена становится одним из трогательных эпизодов фильма, показывающих, насколько важна для Валико семья.

В оригинальной картине Варлаама сыграл Закро Сахвадзе. Его герой воплощает искреннюю детскую привязанность и непосредственность.

На эту роль мог бы исполнить Марк Эйдельштейн. Актер мог бы добавить герою юношеский максимализм, эмоциональность и стремление быть самостоятельным.