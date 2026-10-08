Вдова разрыдалась у гроба: как прошло прощание с Анатолием Кашпировским

Фото, видео: www.globallookpress.com/Belkin Alexey;5-tv.ru

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В Москве простились с Анатолием Кашпировским. Его жена Гулизар Чалбашова не могла справиться с эмоциями.

Сегодня в Большом зале Троекуровского кладбища в Москве собрались десятки человек, чтобы проводить в последний путь психотерапевта и телеведущего Анатолия Кашпировского.

Гроб утопал в белых розах, а его вдова Гулизар Чалбашова не сдерживала эмоций — женщина рыдала, не в силах справиться с накатившими эмоциями.

Как прошло прощание с Кашпировским и что о нем вспоминают близкие и «пациенты» — в эксклюзивном материале 5-tv.ru.

«Ей сейчас очень тяжело» — что происходит с вдовой Кашпировского

www.globallookpress.com/Belkin Alexey; 5-tv.ru

Церемония прощания началась 8 октября в полдень. Уже с самого утра к залу потянулись люди — родственники, коллеги, друзья и поклонники, для Кашпировский был не просто телеведущим, а человеком, изменившим их жизнь. Многие пришедшие не скрывали слез.

Главной фигурой траурной церемонии стала третья жена Кашпировского, которая была младше мужа на 33 года. Женщина, еще недавно подарившая психотерапевту дочь Эллину, с трудом держалась на ногах. Очевидцы рассказывают, что она буквально падала на гроб, рыдала и не могла остановиться.

«Ей сейчас очень тяжело. Ей кто-то что-то говорит, а она даже не двигается», — передает Starhit.ru.

Особенно тяжелым моментом на траурной церемонии стало включение песни «Две звезды» в исполнении самого Кашпировского. Эту композицию он исполнял на своих творческих вечерах еще с конца 1990-х. Когда в зале зазвучал его голос, вдова не смогла сдержать эмоций — по щекам женщины, пришедшей в солнцезащитных очках, текли слезы.

Гроб утонул в белых розах — что коллеги говорят о Кашпировском

Проводить Кашпировского в последний путь пришли десятки людей. Гроб буквально утонул в белых розах.

На церемонии присутствовал руководитель Московской школы гипноза Геннадий Гончаров — человек, знавший психотерапевта еще в начале его карьеры. Позднее их позиции по ряду вопросов разошлись, однако со временем им удалось вновь найти общий язык.

«Кашпировский делал доброе дело для страны. Хорошее дело. Ни единого плохого слова не было», — подчеркнул он в разговоре с 5-tv.ru.

При этом Гончаров признал, что отдельные публичные высказывания Кашпировского могли быть спорными. В качестве примера он привел фразу психотерапевта о том, что он «силен как дьявол». Сам Кашпировский впоследствии объяснял ее как образное выражение.

По мнению Гончарова, негативное восприятие о Кашпировском в обществе во многом складывалось под влиянием искаженных публикаций в ряде СМИ.

«Вред приносили те, кто писал о нем плохо. То есть создавали образ, некую демоническую личность», — отметил специалист.

Экстрасенс Никита Турчин назвал Анатолия Кашпировского одним из главных символов телевизионной мистики и отметил, что по масштабу популярности его трудно сравнивать даже с участниками современных эзотерических шоу.

«Пообщаться с ним и прикоснуться к легенде — это просто дорогого стоит. Мне безумно жалко осознавать, что умирают легенды», — признался он в беседе с 5-tv.ru.

Экстрасенс подчеркнул, что считает образ Кашпировского значительно шире привычных определений «гипнотизер» или «экстрасенс». Турчин также назвал Кашпировского «человеком с большой буквы» и напомнил о разных сторонах его биографии — занятиях спортом, общественной деятельности и даже участии в переговорах с террористами.

«Если он помог хоть одному человеку, его жизнь, в буквальном смысле слова, неспроста существовала на этой земле», — добавил экстрасенс.

Исцелил от бесплодия — что поклонники говорят о Кашпировском

Среди тех, кто пришел проститься с Кашпировским, были не только коллеги и знаменитости, но и простые люди, чьи судьбы, по их словам, он изменил.

Одна из женщин пришла с сыном-подростком. По ее словам, она страдала бесплодием, но после нескольких сеансов у Кашпировского смогла забеременеть и родить долгожданного ребенка.

Другая поклонница отметила, что психотерапевт помогал людям задействовать внутренние ресурсы организма и справляться с болезнями. Она назвала его великим человеком и подчеркнула, что даже помощь части его аудитории имела большое значение.

Сама она отметила, что Кашпировский не называл себя ни гипнотизером, ни гипнологом, ни экстрасенсом, а во время выступлений советовал людям не зацикливаться на заболевании и воздействовал прежде всего через беседу.

Последняя воля Кашпировского

www.globallookpress.com/Belkin Aleksey

После смерти Кашпировского его родственники рассказали, какую волю психотерапевт оставил относительно своего погребения. Племянник Юрий Мамаев утверждал, что Кашпировский хотел быть кремированным. Однако первоначально близкие рассматривали вариант обычного захоронения.

Позднее, 6 октября, Светлана — мать Алексея Фуштея, которого называют внебрачным сыном Кашпировского, — сообщила, что семья все же намерена провести кремацию. По ее словам, это даст возможность похоронить прах психотерапевта на Украине в Виннице рядом с матерью и тем самым исполнить его последнюю волю.

Официально у Кашпировского остались сын Сергей, живущий в США, и дочь Эллина, которую его супруга Гулизар родила год назад.

Сергей же проститься с отцом не приехал, решив по неизвестным причинам остаться за океаном.

Жизнь и смерть Анатолия Кашпировского

www.globallookpress.com/Zamir Usmanov

Анатолий Кашпировский родился 11 августа 1939 года в селе Ставница, Украинская ССР. После окончания Винницкого медицинского института он работал психиатром, а всесоюзную известность приобрел в конце 1980-х, когда на телевидении начали выходить его сеансы психотерапии. Передачи собирали многомиллионную аудиторию, а самого Кашпировского в прессе и среди зрителей нередко называли «целителем» и «магом».

В 1993 году психотерапевт переехал в США, где продолжил свою деятельность. Позднее он вернулся в Россию и вновь начал проводить публичные выступления, собирая целые залы.

Кашпировский умер 3 октября 2026 года в больнице на 88-м году жизни. По данным источника 5-tv.ru, за сутки до смерти его госпитализировали с пониженным давлением. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Незадолго до этого психотерапевт отменил запланированные на сентябрь выступления и вернул зрителям деньги за билеты.