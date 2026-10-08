«Как будто сам Мурат стоит»: редкое фото детей Насырова вызвало бурю эмоций

Фото: www.globallookpress.com/Igor Primak

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Как выглядят сын и дочь погибшего 19 лет назад автора хита «Я — это ты»?

Редкий снимок повзрослевших детей Мурата Насырова заставил поклонников вновь вспомнить исполнителя хитов «Мальчик хочет в Тамбов» и «Я — это ты».

На фотографии, опубликованной его дочерью Лией, она позирует вместе с братом Акимом. Именно он привлек особое внимание: пользователи соцсетей увидели в его чертах поразительное сходство с отцом.

«Мурашки по коже, как будто сам Мурат стоит», — приводит слова комментаторов РИА Новости.

Как сложилась жизнь детей музыканта после его трагической гибели? Кто из них пошел по стопам родителей и почему наследники известного певца редко появляются на публике? Рассказываем в материале 5-tv.ru.

Чем сегодня занимаются наследники Мурата Насырова

Instagram*/liyanasyrova

Дети Мурата Насырова, которых ему родила супруга Наталья Бойко, выбрали творческие пути, однако предпочитают держаться в тени. Они ведут закрытый образ жизни, редко появляются на публике.

По данным СМИ, 30-летняя Лия Насырова, старшая дочь артиста, окончила факультет международной экономики в РЭУ имени Плеханова, но, получив диплом, довольно быстро поняла, что цифры и отчеты — не ее призвание. Со временем она сменила интересы, увлеклась живописью, модой и игрой на бас-гитаре.

Кроме того, Лия профессионально занимается танцами, сочетая сразу несколько современных направлений, и поет. Мать ребят не раз отмечала, что Лия, как и ее отец, очень хорошо рисует — при этом никто ее этому специально не учил.

По словам вдовы, дочь «по складу человек другой», но музыка все равно привела ее к себе. Сегодня Лия продолжает развиваться в творчестве, но делает это без лишнего шума и публичности, предпочитая, чтобы о ней говорили не скандалы, а работы.

Ее 26-летний брат, Аким Насыров, пошел по стопам родителей — и это, пожалуй, самая трогательная часть истории. Он окончил Музыкальное училище имени Гнесиных, профессионально играет на саксофоне, пишет музыку и выступает в джазовых клубах.

Несколько лет назад вместе с другом основал группу Sequel (ранее известную как Householder Band), где реализует собственные музыкальные идеи. Бойко рассказывала, что Аким еще со школы решил, что музыка — его путь.

«Он обладает тонким слухом, высокой чувствительностью, думаю, он сделал правильный выбор», — говорила она в беседе с NEWS.ru.

Вдова певца также отмечала, что в последние годы Аким все больше интересуется личностью отца, расспрашивает ее о его характере, привычках и музыке. Видимо, повзрослев, он захотел узнать того Мурата, которого не успел запомнить ребенком.

Как Мурат Насыров стал известным

www.globallookpress.com/Igor Primak

Мурат Исмаилович Насыров родился 13 декабря 1969 года в Алма-Ате. Он с детства любил музыку — отец играл на разных инструментах, и мальчик впитывал эти звуки, как губка.

При этом он тяготел и к точным наукам: физика и математика давались ему легко. В армии Мурат служил в составе музыкального коллектива дивизии — и именно там, по сути, начал свою сценическую жизнь.

После армии Мурат отправился покорять Москву и поступил в Гнесинское училище на вокальное отделение. Всенародная известность пришла к нему в середине 1990-х. Песня «Мальчик хочет в Тамбов» стала его визитной карточкой — ее знали наизусть и дети, и взрослые, а клип крутили по всем музыкальным каналам. Позже появились более лирические композиции: «Я — это ты», «Кто-то простит», «Обманула»

Загадка гибели Мурата Насырова

www.globallookpress.com/Said Gadzhiev

Мурат Насыров умер 19 января 2007 года — ему было всего 37 лет. По официальной версии, он совершил самоубийство. Однако обстоятельства его гибели до сих пор вызывают споры в обществе и порождают все новые версии.

По одной из них, певец перед гибелью принял наркотики и пребывал в состоянии измененного сознания, и решил свести счеты с жизнью.

По другой версии, Насыров вовсе не помышлял о суициде, а всего лишь искал удачный ракурс для фотосъемки, но слишком увлекся и забыл о предосторожности. То есть причиной смерти стала нелепая роковая случайность.

Последними Насырова видели в живых его сын Аким, дочь Лия и теща Грета Бойко, которые вместе с ним находились в квартире. Жена певца Наталья Бойко в момент трагедии была в гостях у друзей. Теща певца расказывала, что супруги незадолго до этого поссорились, поэтому Наталья поехала на вечеринку одна.

Она также отмечала, что Насыров перед смертью вел себя странно, если не сказать неадекватно. Певец сильно нервничал и метался по квартире из угла в угол. Потом он исполнил несколько своих песен и выбежал в подъезд. Все это время Насыров якобы кричал, что его призывают небеса и погибший друг. Теще с трудом удалось его успокоить и увести домой.

Супруга Насырова категорически опровергла версию о том, что к трагедии могли привести сильнодействующие вещества.

«Меня много раз спрашивали, а не наркоман ли он. Конечно, нет. Лично я никогда не замечала ничего подобного за мужем», — говорила позднее супруга исполнителя в интервью федеральному телеканалу.

Слова Натальи Бойко подтверждает посмертная экспертиза тела Насырова. Вскрытие, произведенное в Боткинской больнице, показало, что следов сильнодействующих веществ в организме певца не было.

В то же время супруга Насырова призналась, что знаменитость в последние годы жизни испытывал проблемы с психикой. По словам Бойко, еще в 2000-м, после рождения сына Акима, артист начал страдать бессонницей. Одновременно его стало одолевать постоянное чувство беспокойства, тревожности и беспричинного страха, а также галлюцинации.

«У него стали проявляться депрессивные моменты и срывы. Он мог рассказать о своем состоянии, но причину назвать не мог», — рассказала супруга певца.

Насыров настолько измучился, что даже обратился к врачам. Те посоветовали ему снизить интенсивность рабочего графика и больше отдыхать, а также прописали препараты.

«Я не думаю, что Мурат не хотел жить. Может, в тот роковой момент именно его состояние сыграло главную роль», — отмечала она.

Могла ли на самом деле депрессия толкнуть Насырова на самоубийство? О том, что в последние годы жизни она сильно тяготила его, говорили не только родные, но другие люди, близко знавшие его. Певца якобы угнетало клеймо «звезды 1990-х» и осознание того, что слава, ради которой он приехал в Москву, осталась в прошлом. Негативно влиял и застой в творчестве, поскольку новые песни Насырова не пользовались спросом.

Кроме того, есть предположение, что душевное равновесие Насырова сильно подорвала смерть его близкого друга Баглана Садвакасова — гитариста популярной группы «А’Студио». Летом 2006 года музыкант погиб в автокатастрофе. Говорят, что певец после случившегося долго не мог прийти в себя, и у него на почве сильного шока начались видения: погибший друг будто бы звал его к себе.

Похоронили артиста 22 января 2007 года на кладбище в поселке Заря Востока в Казахстане, рядом с отцом. Надгробие из бронзы и камня установили лишь спустя год — это противоречило мусульманской традиции, и близким пришлось получать особое разрешение.

По задумке скульпторов, Насыров изображен на камне в момент творчества: его взгляд обращен к восходящему солнцу, пальцами он перебирает струны раваба — народного уйгурского инструмента. На памятнике высечена эпитафия: «Молния, озарившая вечность».

* — признана в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.