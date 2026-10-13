Ноготочки на удачу: лунный гороскоп маникюра на ноябрь 2026 для знаков зодиака

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В какие дни стоит экспериментировать с цветом и формой, а в какие лучше отложить поход к мастеру по маникюру?

Ноябрь — тот момент осени, когда привычные теплые оттенки постепенно хочется сделать глубже и холоднее. Яркость октября сменяется более сложной палитрой: сливой, гранатом, черникой, графитом, темно-синим, холодным шоколадом и серебристым металликом. Даже привычный нюд становится плотнее и спокойнее.

Лунный цикл ноября тоже дает возможность несколько раз поменять настроение маникюра. Какие даты подходят для экспериментов с ногтями и ухода за ними — эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала астропсихолог Александра Курникова.

Александра Курникова

Астропсихолог

Почему в уходе за ногтями важен лунный календарь

Лунный календарь маникюра на ноябрь 2026: лучшие, благоприятные и худшие дни. www.globallookpress.com/Siegfried Grassegger

Лунный календарь в маникюре — не просто дань традициям, а продуманная система, основанная на ритмах природы и энергетике человека. Ногти, как и все тело, подчиняются лунным циклам: они растут, накапливают микроэлементы и восприимчивы к внешним воздействиям.

Выбирая день для процедуры, вы можете не только улучшить состояние пластины, но и привнести в жизнь гармонию, удачу и материальную стабильность.

В неблагоприятные же даты даже качественный маникюр рискует быстро потерять вид, а сама процедура — оказаться травматичной и лишить вас внутреннего равновесия. Именно поэтому так важен лунный календарь.

Маникюр 1–9 ноября 2026: дни для ухода и обновления покрытия по лунному календарю

Лунный календарь маникюра на ноябрь 2026: лучшие, благоприятные и худшие дни. РИА Новости/Кирилл Брага

Лунный цикл месяца хорошо делится на несколько разных периодов.

До 9 ноября Луна убывает — это время больше подходит для ухода, восстановления ногтей и спокойных процедур. Начинать месяц с радикальной смены длины или сложного наращивания необязательно.

1–3 ноября можно обновить привычное покрытие, скорректировать форму и перейти от октябрьской теплой палитры к более глубоким ноябрьским оттенкам: холодному мокко, какао, дымчатому бежевому, серо-коричневому, приглушенному сливовому.

4–5 ноября стоит добавить больше ухода — масло для кутикулы и питательный крем становятся необходимой частью рутины.

С 6 по 7 ноября Луна находится в Весах. Эти дни хорошо подходят для эстетичного, аккуратного маникюра без необходимости придумывать что-то сложное. Можно выбрать молочное покрытие, холодный нюд, пыльную розу, мягкий серо-бежевый или тонкий френч.

Неблагоприятным днем считается 8 число, а 9 ноября в 10:02 наступит новолуние — эта дата также относится к неблагоприятным. Сложное наращивание, непривычную форму, радикальное изменение длины или дорогостоящий экспериментальный дизайн лучше перенести.

Зато эти два дня прекрасно подходят для ухода за руками и ногтями: питательная маска, ванночка, обработка кутикулы, масло или восстановительное средство для ногтевой пластины.

Маникюр 10–15 ноября 2026: благоприятные дни по лунному календарю

Лунный календарь маникюра на ноябрь 2026: лучшие, благоприятные и худшие дни. www.globallookpress.com/craSH

Десятое ноября — один из наиболее благоприятных дней месяца и первый день растущей Луны. Это хорошая дата для полноценного обновления маникюра, особенно если хочется, чтобы вместе с новым лунным циклом появилось ощущение нового этапа.

Палитру можно выбрать уже более выразительную: глубокий сливовый, темно-синий, гранатовый, черничный или холодный шоколад.

Также 11 ноября считается благоприятным днем и подойдет для аккуратного обновления без слишком сложного дизайна.

А 12 число — один из наиболее благоприятных дней месяца. Его можно использовать для делового маникюра, особенно если впереди важные решения, встречи или начало нового проекта.

Здесь хорошо работают холодный мокко, графит, темный шоколад, глубокий синий или молочное покрытие с небольшой серебристой деталью.

Для более классического маникюра и практичных покрытий: графитовый, серо-коричневый, мокко или глубокий нюд подойдут 13 и 14 ноября.

А 15 числа начинается переход к более свободному и необычному настроению, поэтому уже можно добавить небольшую нестандартную деталь: асимметричную линию, серебристый элемент или графику на одном ногте.

Маникюр 16–20 ноября 2026: когда менять цвет и дизайн ногтей по лунному календарю

Лунный календарь маникюра на ноябрь 2026: лучшие, благоприятные и худшие дни. www.globallookpress.com/Shatokhina Natalia

Один из наиболее благоприятных дней месяца — 16 ноября, причем Луна находится в Водолее. Если давно хотелось сделать что-то непривычное, эта дата подходит особенно хорошо.

Серебристый хром, ледяной голубой, темно-синий, графит, геометрия, сочетание матовой и зеркальной поверхности — ноябрь позволяет сделать заметный маникюр без необходимости уходить в яркие летние цвета. Это хороший день для съемок, публичных мероприятий и обновления визуального образа.

С 17 числом то же самое. После более экспериментального 16 ноября можно сохранить необычную идею, но сделать ее мягче: оставить один акцентный ноготь, тонкую серебристую линию или выбрать сложный холодный оттенок вместо активного дизайна. День хорошо подходит для встреч, знакомств и ситуаций, когда хочется выглядеть интересно, но не слишком нарочито.

Уже 18 ноября Луна переходит из Водолея в Рыбы, и настроение становится мягче. В маникюре можно соединить холодный металлик с перламутром, выбрать дымчато-голубой, серо-синий или сложный жемчужный оттенок.

19 ноября — один из наиболее благоприятных дней месяца. И если хочется сделать маникюр для свидания, личной встречи или просто добавить образу больше чувственности, это одна из лучших дат ноября.

Вместо привычного нежно-розового здесь гораздо интереснее будут слива, гранат, темная вишня, черничный или глубокий ягодный оттенок.

Двадцатое ноября можно использовать как переходный день между мягкой эмоциональной палитрой и более активной частью месяца. Подойдут глубокий красный, темная вишня, холодный бордовый или сочетание насыщенного оттенка с минималистичным дизайном.

Маникюр 21–30 ноября 2026: денежные дни по лунному календарю

Лунный календарь маникюра на ноябрь 2026: лучшие, благоприятные и худшие дни. www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/TITOVA ILONA

А 21 ноября Луна находится в Овне, поэтому маникюр может стать более выразительным. Хорошо подойдут красный, гранатовый, темный коралл или один контрастный элемент. Но лучше не перегружать дизайн большим количеством деталей.

На следующий день Луна начинает переходить в знак Тельца, поэтому настроение становится спокойнее. Можно выбрать более основательный дизайн, который не надоест через несколько дней: шоколад, мокко, темный бежевый, бордовый.

Наиболее благоприятный день на растущей Луне в Тельце и одна из самых сильных дат ноября — 23 число. Если маникюр хочется связать с финансовыми планами, работой, крупной покупкой или новым проектом, я бы особенно обратила внимание именно на этот день. Но ноябрьский «денежный» маникюр совсем не обязан быть зеленым.

Здесь гораздо интереснее выглядят цвет горького шоколада, холодный мокко, гранатовый, глубокий графит или сочетание темного покрытия с серебристым металликом. Это также хороший день для качественного долговечного покрытия и более основательного ухода за руками.

В 17:53 24 ноября наступит полнолуние. Сложные эксперименты с длиной, непривычной формой и дизайном, в котором вы не уверены, лучше перенести. Если маникюр необходим именно в этот день, разумнее выбрать уже знакомый вариант или сделать уход. Тем более что непосредственно перед полнолунием есть прекрасная дата — 23 ноября.

А 25 и 26 ноября при этом считаются благоприятными днями. Это хороший период для спокойного маникюра, который должен долго выглядеть аккуратно.

25 ноября можно выбрать минимализм, тонкий френч, холодный нюд или серо-голубой оттенок. 26 ноября подойдет для более мягкой палитры: молочный, дымчато-розовый, жемчужный, холодный бежевый.

С 27 по 29 ноября подойдут питательные масла, маски, парафинотерапия и укрепляющие процедуры. Если хочется покрытия, лучше выбрать спокойный оттенок без сложного дизайна.

Последний день месяца считается благоприятным днем. Это хорошая возможность сделать последний осенний маникюр перед началом зимы.

Можно выбрать глубокий синий, графитовый, холодный шоколад или классический молочный оттенок, а можно уже понемногу добавить зимнее настроение — например, одну серебристую деталь.

Лучшие дни для маникюра в ноябре 2026: даты для денег, любви и карьеры по лунному календарю

Лунный календарь маникюра на ноябрь 2026: лучшие, благоприятные и худшие дни.www.globallookpress.com/Elena Mayorova

Для финансов и деловых задач особенно интересны 10, 12, 19 и 23 ноября. Главной датой эксперт называет 23 ноября. В палитре — холодный мокко, горький шоколад, гранатовый, графитовый и серебристый металлик.

Для любви, свиданий и знакомств стоит обратить внимание на 17, 19 и 23 ноября. Здесь хорошо работают слива, темная вишня, гранат, черника и пыльная роза.

Для карьеры, важных встреч и профессиональных решений подойдут 12, 16, 19 и 23 ноября. Выбирайте графит, глубокий синий, мокко, молочный или лаконичный дизайн с холодным металлическим акцентом.

Для творчества, съемок и публичности особенно интересны 16–19 ноября. Это время серебристого хрома, необычной геометрии, сложных синих оттенков, перламутра и сочетания разных фактур.

Самыми сильными датами месяца можно считать 10, 12, 16, 19 и 23 ноября.