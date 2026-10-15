Тянет на сливочное масло? Какой сигнал подает организм

Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Serghei Platono, Ralph Kerpa, H.T. Manfred Zimmermann; 5-tv.ru

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Иногда желание съесть сливочное масло становится настолько сильным, что отказаться от очередного бутерброда непросто. И этому есть объяснение.

Почему хочется сливочного масла — иногда так сильно, что тонкого слоя на бутерброде уже недостаточно? Стоит ли воспринимать такую тягу как сигнал организма и чего ему может не хватать?

Что стоит за этим желанием, нужно ли себя ограничивать и сколько масла можно есть без вреда для здоровья? Эксклюзивно для 5-tv.ru объяснила биохимик и специалист по коррекции пищевого поведения Анна Дивинская.

«Анализ на дефицит масла»

Почему хочется сливочного масла: чего не хватает в организме. www.globallookpress.com/IMAGO/Mario Hösel

Сразу стоит развеять популярный миф: в организме нет специального датчика, который сигнализирует «не хватает масла». Желание съесть бутерброд с маслом не равно дефициту какого-то одного конкретного вещества.

«Если вам предлагают сдать анализ на дефицит масла, это маркетинг», — предупреждает эксперт.

Но тяга все-таки бывает сигналом. И у нее есть несколько объяснений, которые не связаны с мистическим «дефицитом».

О чем говорит тяга к сливочному маслу

Почему хочется сливочного масла: чего не хватает в организме. www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Larysa Stefaniu

Одна из самых частых причин тяги к сливочному маслу — нехватка жиров в рационе. Если человек долго придерживается низкожирового питания, выбирает обезжиренные продукты и почти не использует заправки, организм начинает искать более калорийный источник энергии. Сливочное масло как раз относится к таким продуктам: в нем около 82% жира и примерно 740 килокалорий на 100 граммов.

Сильнее тянуть на жирное может и при общем дефиците калорий. Чем жестче ограничения в питании, тем заметнее организм реагирует желанием получить максимально питательную еду — в том числе сладкую и жирную. Это естественная реакция на нехватку энергии.

Еще один фактор — хронический стресс и недосып. При недостатке сна повышается уровень грелина, связанного с чувством голода, а мозг чаще ищет пищу, способную быстро дать ощущение удовольствия. Особенно привлекательными в таком состоянии становятся сочетания жира и соли — например, хлеб со сливочным маслом.

Свою роль могут играть и жирорастворимые витамины. В сливочном масле содержатся витамины A, D, E и K, хотя их количество нельзя назвать высоким. Если в рационе мало других их источников — яиц, рыбы, печени или овощей с растительным маслом, — тяга теоретически может усиливаться. Однако чаще желание съесть масло связано не с конкретным дефицитом витаминов, а с привычками питания и общей нехваткой энергии.

Миф о масляной кислоте в сливочном масле

Почему хочется сливочного масла: чего не хватает в организме. www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Galina Didebash

Не стоит налегать на сливочное масло в надежде поддержать кишечник. Хотя оно содержит масляную кислоту — бутират, которым питаются клетки кишечника, основную его часть организм получает другим путем.

«В масле ее (кислоты. — Прим. ред.) всего 3–4%. Основную часть бутирата вырабатывает микробиота из клетчатки», — объяснила биохимик.

Поэтому для поддержки кишечника уделите внимание овощам, бобовым и цельным злакам — источникам клетчатки.

Безопасная доза сливочного масла для здоровья

Почему хочется сливочного масла: чего не хватает в организме. www.globallookpress.com/Ralph Kerpa

Если добавляете сливочное масло в кашу или намазываете на тост, учитывайте и другие источники насыщенных жиров в рационе: сыр, красное мясо, колбасы и выпечку. В самом масле насыщенные жиры составляют около половины массы: в столовой ложке весом 14 граммов их примерно семь граммов.

По словам биохимика Анны Дивинской, ВОЗ рекомендует ограничивать насыщенные жиры 10% суточной калорийности, а Американская ассоциация кардиологов — примерно 6%. Для рациона в две тысячи килокалорий это разные ориентиры: около 22 и 13 граммов соответственно.

«Для здорового взрослого разумный ориентир — 10–15 граммов в день, то есть тонкий слой на тосте или чайная-столовая ложка в готовом блюде», — отметила Дивинская, говоря о порции сливочного масла.

При этом исследования не дают оснований считать масло средством для укрепления здоровья. Как рассказала специалист, метаанализ 2016 года, объединивший данные почти 640 тысяч человек, не выявил связи его употребления с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Авторы обнаружили слабую связь с общей смертностью и небольшое снижение риска диабета.

Дивинская также привела результаты Гарвардского исследования, опубликованного в 2025 году. Наблюдение продолжалось более 30 лет: более высокое потребление сливочного масла ассоциировалось с большей общей смертностью. Замена десяти граммов масла в день на растительные масла — оливковое, рапсовое или соевое — была связана со снижением смертности примерно на 17%.

Однако наблюдательные данные показывают связь, а не доказывают, что именно такая замена стала причиной снижения риска. Поэтому обращайте внимание не только на порцию сливочного масла, но и на то, чем вы его заменяете.

Что будет, если убрать сливочное масло из рациона

Почему хочется сливочного масла: чего не хватает в организме. www.globallookpress.com/H.T. Manfred Zimmermann

Ничего страшного не произойдет. Масло не является незаменимым продуктом: незаменимые жирные кислоты, омега-3 и омега-6, мы получаем из рыбы, орехов, семян и растительных масел. У тех, кто заменяет сливочное масло оливковым, как правило, улучшается липидный профиль и снижается «плохой» холестерин.

Но есть три ловушки, о которых предупреждает биохимик:

Замена на сахар и рафинированные углеводы. Булка с джемом вместо булки с маслом никому здоровья не добавила; Отказ от жиров вообще. Без жира не усваиваются витамины A, D, E, K, страдают гормоны и состояние кожи.

«Масло можно убрать, жиры нельзя», — говорит эксперт.

3. Запрет усиливает желание. Чем жестче «никогда», тем чаще срывы, а за срывом идут вина и переедание.

«Если вы любите масло, оставьте его, но по-взрослому: в разумной порции, осознанно, без чувства вины. Тяга обычно ослабевает за две-три недели, если рацион сбалансирован», — рекомендует профессионал.