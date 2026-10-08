Что делать, если пересолили блюдо: спасаем вкус супа, котлет и гарниров

Фото, видео: 5-tv.ru

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Одна лишняя щепотка соли способна испортить целую кастрюлю супа. Но спасти обед можно даже без повторной готовки. Какие хитрости помогут исправить вкус?

Одна лишняя щепотка соли может испортить вкус супа, котлет или любимого гарнира. Народная примета объясняет пересол влюбленностью повара, но обед от этого вкуснее не становится.

Как спасти пересоленный суп? Что делать, если переборщили с приправой в фарше, плове или салате? И можно ли исправить вкус уже готового блюда? Фудблогер Олеся Воронова поделилась с 5-tv.ru приемами, которые помогут спасти еду.

Способ первый: разбавить

Что делать, если пересолил блюдо, как исправить котлеты, суп? Фото: www.globallookpress.com/Pogiba Alexandra

Пересоленный суп проще всего спасти — его можно просто разбавить.

«Обязательно используем именно кипяток. Никогда не заливайте суп холодной водой, иначе бульон станет мутным», — предупредила Олеся Воронова.

Идеальный вариант — добавить готовый бульон. В этом случае концентрация соли снизится, а вкус останется прежним.

Этот метод подходит для всех видов супов, даже для крем-супов. Главное — вливать жидкость небольшими порциями, постоянно пробуя блюдо, чтобы не сделать его слишком жидким.

Способ второй: добавить пассировку

Что делать, если пересолил блюдо, как исправить котлеты, суп? Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Olga Lepeshkina

Еще можно добавить в блюдо двойную порцию пассеровки. Для этого нужно обжарить на растительном масле натертую морковь и лук, а затем переложить их в кастрюлю.

«Пассеровка выступит в качестве абсорбирующего компонента, который впитает лишнюю соль», — объясняет фудблогер.

Этот способ не только помогает исправить вкус, но и делает блюдо более сытным и ароматным. Зажарка впитывает излишки соли, а суп приобретает дополнительную насыщенность.

В негустой борщ можно также добавить свежие овощи, например, нашинкованную свежую капусту или натертую морковь — объем также уменьшит концентрацию соли в блюде.

Способ третий: использовать абсорбент

Что делать, если пересолил блюдо, как исправить котлеты, суп? Фото: www.globallookpress.com/Creativ Studio Heinemann

Простой и доступный лайфхак — положить в суп целую картофелину. Ее нужно проварить в борще пять-десять минут, а затем убрать.

Картофель действует как природный абсорбент. Он забирает излишки соли из бульона, не меняя при этом вкус самого блюда. Главное — не передержать его, иначе картофель начнет развариваться и потеряет форму.

Этот же метод работает и для других блюд. В плов, если он уже почти готов, можно поместить сырой клубень на 15–20 минут.

Альтернатива картофелю — пакетик с сырой крупой, помещенный в блюдо на время тушения. Аналогично действуют рис или любая крупа, если завернуть ее в марлевый мешочек и опустить в бульон.

Способ четвертый: сбалансировать

Также можно привести к балансу соотношение соли, сахара и кислоты. Для этого в блюдо добавляют две столовые ложки лимонного сока и одну чайную ложку сахара.

«Это непременно сбалансирует вкус», — уверяет фудблогер.

Кислота и сахар не убирают соль, но делают ее менее заметной. Вкус становится более гармоничным, а соленость отходит на второй план. Этот способ особенно хорош для блюд, где важно сохранить насыщенный вкус.

Эффект достигается из-за особенностей восприятия вкуса рецепторами: они чувствуют баланс между соленым, сладким, кислым и горьким.

Этот прием особенно хорош в блюдах с кислинкой — лимоном, уксусом или томатом. Кислота и сладость вместе создают ощущение баланса, и соленый привкус перестает доминировать. Например, в томатных супах, соусах для пасты или заправках для салатов достаточно буквально щепотки сахара, чтобы вкус стал более приятным.

Способ пятый: смягчить вкус

Что делать, если пересолил блюдо, как исправить котлеты, суп? Фото: www.globallookpress.com/Pogiba Alexandra

Укроп, петрушка или зеленый лук не только украшают блюдо, но и смягчают соленый вкус.

«А при подаче не забываем про сметану. Жирные сливки и сметана помогают смягчить соленый вкус», — напоминает Воронова.

Молочные продукты обволакивают вкусовые рецепторы и делают соленость менее выраженной. К тому же борщ со сметаной всегда вкуснее — это аксиома, не требующая доказательств.

Правда, такие ингредиенты меняют текстуру и вкус пищи, поэтому добавляют их подконтрольно.

Способы спасти вторые блюда и гарниры

Конкретно для второго существуют свои идеи:

Фарш для котлет

Нейтрализовать соль можно разными способами, даже если котлеты уже пожарены.

Но легче, конечно, исправить ситуацию на стадии вымешивания фарша. Добавление овощей — мелко нашинкованной капусты, огурцов, зелени, кабачка или картофеля — сделает фарш не только менее соленым, но также сочным и нежным. Вливание сметаны или несладкого йогурта даст более мягкий вкус.

Плов

Если пересол обнаружился в середине готовки, часть крупы можно отложить, а к оставшейся добавить новую порцию или свежую овощную зажарку. Когда плов уже почти готов, помогут сухофрукты — чернослив, изюм или курага.

Рыба

Жареная или вареная рыба спасается лимонным соком или кислыми соусами, такими как ткемали.

Как вариант, можно залить сметаной перед запеканием.

Картошка

Этот продукт обладает естественной способностью впитывать соль. Во время варки воду лучше слить и заменить свежей.

Еще один способ — сырой клубень, разрезанный на половинки, помещают в кастрюлю на 10 минут. Во время жарки можно добавить еще свежего картофеля и перемешать.

Готовое блюдо выручит соус: вареную картошку можно потушить в смеси лука и сметаны, жареную — запечь с яично-молочной смесью.

Рис.

В процессе варки рис можно промыть горячей водой — это поможет удалить часть соли.

Салат

Излишек соли убирают с помощью дополнительного количества овощей и заправок без соли.

Замена майонеза сметаной или несладким йогуртом также помогает избавиться от излишка соли.

Соусы, подливы

Для заправок работает добавление кусочка несоленого сливочного или немного растительного масла — это увеличит объем соуса и сделает вкус более приятным и менее соленым.

Как не пересаливать еду в дальнейшем

Что делать, если пересолил блюдо, как исправить котлеты, суп? Фото: www.globallookpress.com/Ingram Images

Соль всегда лучше добавлять постепенно, пробуя блюдо на каждом этапе.

Также важно учитывать способ термической обработки. Например, при выпаривании жидкости соль ощущается ярче.

Мясо, рыба, овощи и грибы требуют разной интенсивности посола:

Мясо, особенно если оно достаточно жирное, часто кажется недосоленным и провоцирует добавить лишнее;

Рыба, наоборот, нуждается в более отчетливом соленом акценте;

Овощи и грибы обычно требуют больше соли, чем кажется на первый взгляд.

А еще некоторые продукты, например, бульонные кубики, соевый соус или соленые приправы, уже содержат соль. Лучше сразу проверить состав.

Часть соли можно заменить лимонным соком, уксусом, специями и травами. Это помогает снизить общее потребление натрия без потери насыщенности вкуса.