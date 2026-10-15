Натуральный блондин, на всю страну такой один! Пять фактов о Баскове, которые вас удивят

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

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Золотому голосу России исполнилось 50 лет! Что скрывает артист и о чем переживает?

Золотой голос России, блестящий тенор, натуральный блондин — все это понятно, но ведь любимец публики Николай Басков не застыл в одном амплуа. С годами он меняется и раскрывается до сих пор.

Для артиста 2026 год особенный — 15 октября ему исполняется 50 лет. К этой дате 5-tv.ru решил разобраться, почему же натуральный блондин на всю страну такой один.

Перед чем не может устоять Басков

Биография и фото Николая Баскова: личная жизнь, интересные факты, песни, новости. Фото: www.globallookpress.com/Natalya Loginova

Еще лет 10 назад Басков в каждом интервью признавался, что, пусть и худеет, все равно не может не срываться на сладкое. Среди любимых блюд перечислял множество десертов.

Теперь все иначе.

«Я всегда боролся с весом, я же люблю поесть. У меня папа, Царство Небесное, тоже всегда боролся с весом, и у меня это генетически. Но в последнее время я нашел выход — приучил себя к новому режиму питания. Стал есть 8/16», — признался певец KP.RU.

Даже через текст ощущается грусть в этих словах. Но Басков действительно никогда не скрывал, что практически всю жизнь сидит на диете, многое себе не позволяет.

Но одно любимое блюдо все же у него есть — жареная картошка. С луком и белыми грибами или лисичками — ее он мог бы есть всю жизнь и даже готов оправдать.

«Если ты ешь только картошку и больше ничего, то ничего не вредит», — с улыбкой признался Басков.

«Я все могу, девчонки» — чем гордится Басков

Биография и фото Николая Баскова: личная жизнь, интересные факты, песни, новости. Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

И пусть певец уже несколько лет ничего «запретного» себе особо не позволяет, его кулинарные способности от этого ни капельки не пострадали.

Артист утверждает, что отлично готовит.

«Я все могу, девчонки. Я так борщ готовлю, что можно с ума сойти. А еще специальный рецепт у меня, это отдельно: курица, белое вино», — заявлял исполнитель в программе Пятого канала «Светская хроника».

С каждым годом все больше — чего боится Басков

Биография и фото Николая Баскова: личная жизнь, интересные факты, песни, новости. Фото: www.globallookpress.com/Anatoly Lomokhov

Вес — тема болезненная и, по признанию артиста, семейная.

Любопытно, что в опере лишний вес даже помогал: с большим животом диафрагму поддерживать легче. Но на эстраде правила иные.

«Я привык, даже пою теперь на голодный желудок. Могу съесть, например, одно вареное яйцо с огурцом и сразу чувствую энергию. Я уже даже не могу много есть, мне становится плохо. Клонит в сон, энергии нет. Я очень скудно ем в последнее время, и это мне дает силы выдерживать напряженный график. Не сытость, а именно голод», — объяснил Басков.

Не только над фигурой артист работает всю жизнь, но и над внешностью. А ведь и поверить сложно, что «натуральный блондин» очень переживает о своей внешности!

Басков не скрывает, что в молодости прибегал к косметологическим процедурам. Филлеры и ботокс были в ходу, пока не осознал, что все это потом выходит боком. Сейчас в приоритете только массаж.

В Испании певец даже ездил к знаменитому доктору, который вводил уникальные компоненты для омолаживающих капельниц. Десять процедур должны были замедлить старение.

«Это процедуры с накопительным эффектом, они удлиняют теломеры, которые отвечают за нашу молодость. Может быть, это и работает», — признался артист.

Басков до сих пор не уверен, сработала ли методика.

«Люди поймут, почему я до сих пор не женился» — что на сердце у Баскова

Биография и фото Николая Баскова: личная жизнь, интересные факты, песни, новости. Фото: Елизавета Клементьева/ТАСС

Баскову приписывали романы с самыми красивыми женщинами страны — с балериной Анастасией Волочковой, с финалисткой конкурсов красоты, телеведущей Оксаной Федоровой.

И все же 50 лет певец встречает без отношений.

«У меня нет проблем в отношениях. Я веселый человек, щедрый. Я не чувствую себя в любви одиноким. Я нахожусь в полной гармонии, у меня нет проблем, чтобы выразить свои чувства или, например, выплеснуть какую-то сексуальную страсть», — признается артист.

Заявления в ЗАГС подавал целых шесть раз! Но до регистрации дело не доходило.

«Что касается семьи, это отдельный разговор. Придет время, и люди поймут, почему я до сих пор не женился. У каждого есть определенные непростые ситуации. Люди мечтают иногда и о детях, и найти человека, с которым тебе хорошо и физически, и эмоционально. Но есть нюансы. Это, наверное, испытание, которое я должен преодолеть», — считает артист.

Незвездные увлечения — как отдыхает от сцены Басков

Биография и фото Николая Баскова: личная жизнь, интересные факты, песни, новости. Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Komsomolskaya Pravda

Утренние подъемы в семь-восемь утра певцу даются особенно сложно, но гастрольный график не оставляет выбора.

Зато в свободное время Басков опять рано встает, чтобы порыбачить.

Еще в детстве, лет в 10, певец поймал на Енисее первого в жизни хариуса, но позже признавался, что рыбалка — все же не главное его увлечение.

Певцу больше по душе грядки и теплицы.

«Мои бабушка и дедушка жили в деревне, у меня в память врезалось это замечательное хозяйство — куры, овцы, гуси. Ты просыпаешься утром и бежишь в курятник, берешь свежее яйцо, делаешь из него омлет», — вспоминал артист.

Николай Басков нашел необычный способ восстанавливаться после плотного гастрольного графика — работу на земле. По словам артиста, он способен часами возиться с цветами и овощами, напрочь забывая о телефоне и камерах.

В 2022 году певец приобрел подмосковный дом с просторным участком и начал экспериментировать там на грядках. Сегодня на его территории цветут десятки сортов роз, которые он высаживает и выращивает сам.

На участке Баскова есть и классические чайно-гибридные розы, и редкие сорта. Среди любимцев — «Глория Дей», который он выращивает не первый год. Саженцы артист заказывал во французских и немецких питомниках.

Певец вдохновляется эстетикой европейских королевских садов и стремится воссоздать атмосферу старого парка. Поэтому высаживает не только розы, но и самшит, лаванду, пионы, гортензии. Увлечение переросло в серьезное хобби: он читает профильную литературу, консультируется с садовниками и даже посещает лекции по ландшафтному дизайну.

Кроме цветов, Басков выращивает овощи — гордится помидорами, огурцами и зеленью. Урожай дарит друзьям, иногда использует для домашних ужинов.

Артист говорит, что может провести в огороде аж шесть часов, и это совсем не похоже на работу — скорее на отдых, дающий силы для новых концертов и съемок. Секрет хорошего урожая, по его словам, в правильном поливе и заботе.

Лайфхаками он иногда делится с друзьями и подписчиками в соцсетях.

В чем секрет натуральности Баскова

Биография и фото Николая Баскова: личная жизнь, интересные факты, песни, новости. Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

Пять лет назад Басков называл себя богатым и красивым, но невезучим в любви.

Сейчас, к 50-ти годам, все изменилось. Натуральный блондин уже не считает себя красавцем, но своей жизнью все еще доволен — а это главное.

«Я себя считаю симпатичным. Красота видится по-разному. Столько раз было — сидим в общей компании, и кто-то говорит: боже, не могу оторваться, смотрела бы и смотрела. А другая говорит: да что ты в нем нашла-то? Мы по-разному воспринимаем красоту человека, по-разному друг для друга притягательны», — философствует певец.