Как защитить пенсию от мошенников: банковские настройки, которые стоит включить

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов; 5-tv.ru

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Телефонные аферисты научились убеждать пенсионеров, что спасают их деньги, а на деле лишают последних накоплений. Как распознать обман и не попасться на уловки?

Телефонные мошенники выдают себя за сотрудников ведомств, пугают пенсионеров ошибками в выплатах и убеждают передать сбережения.

Как распознать обман уже при первом звонке и какие банковские инструменты помогут защитить деньги? Ответы — в программе Пятого канала «Страна советов».

Как мошенники входят в доверие к пенсионерам

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

87-летняя москвичка распознала телефонных аферистов и помогла полиции их поймать. Звонившие прикрывались названием Департамента труда и социальной защиты населения, но пенсионерка разгадала их план и обратилась к правоохранителям. На встречу вместо 12 миллионов рублей она принесла муляж — бумагу вместо купюр. Злоумышленников удалось задержать.

Однако не все такие истории заканчиваются благополучно. Народный художник России, скульптор Владимир Суровцев лишился сбережений, автомобиля и до сих пор выплачивает кредит, который взял под влиянием аферистов. Все началось два года назад со звонка якобы представителя ФСБ.

«Я как раз три года работал и получил гонорар. То есть они это все вычислили и показали мне все банковские счета… Даже я в метро еду, они мне говорят, на какой я станции. У меня даже сомнений не было, что это действительно ребята из Федеральной службы безопасности. А дальше схема простая. Денежки вот так же курьеру, который туда же на правильный счет положит», — рассказывает Владимир Суровцев.

Когда скульптор понял, с кем на самом деле общался, он обратился в полицию, Следственный комитет и Генпрокуратуру. Пока даже курьеров поймать не удалось.

По словам начальника отдела департамента информационной безопасности Банка России Ольги Раудиной, большинство хищений приходится на небольшие суммы. Но, завоевав доверие, преступники могут оставить человека без всех накоплений.

«80% хищений приходится на суммы до 20 тысяч рублей, но тем не менее есть и хищения, которые превышают миллион рублей, крупные хищения. Это происходит как раз-таки потому, что злоумышленники входят в доверие гражданам и умудряются похитить не только собственные денежные средства, но и уговорить продать квартиру, взять кредит», — объясняет Ольга Раудина.

Почему звонок о снижении пенсии должен насторожить

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Полиция предупреждает о схеме, в которой мошенники пугают пожилых людей снижением пенсии. Они представляются сотрудниками Социального фонда, сообщают об ошибках в расчетах и предлагают записаться на прием. Затем просят назвать код из СМС.

Стоит прекратить разговор, если неизвестный собеседник затрагивает вопросы денег или запрашивает личные и финансовые данные.

«Если говорят про деньги или про ваши личные или финансовые данные, кладите трубку. Если есть все-таки сомнения, что вам звонили якобы из вашего банка, позвоните самостоятельно в банк по номеру телефона», — говорит представитель Банка России.

Какие банковские настройки помогут защитить сбережения

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Банки разрабатывают специальные сервисы, которые обезопасят пенсионеров от мошенников.

Например, информирование об операциях пожилого клиента. СМС или пуш-уведомление поступает на номер доверенного лица. Если списание подозрительное — его можно отклонить.

Также в приложении легко настроить суточные лимиты на переводы. Благодаря современным банковским продуктам многим людям в возрасте удалось сохранить свои деньги.