«Почки перестают работать»: чем может быть опасно сведение татуировок

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Свести татуировку может оказаться больнее, чем набить ее. Вместо чистой кожи — ожоги, волдыри и рубцы. Почему удаление рисунка бывает опасным?

Татуировка может разонравиться или начать мешать в повседневной жизни, но избавиться от нее бывает сложнее, чем нанести.

Почему удаление занимает месяцы, куда уходит разрушенный лазером пигмент и чем опасны попытки свести рисунок дома? Ответы — в программе Пятого канала «Страна советов».

Ожоги и рубцы: чем опасно сведение татуировки

www.globallookpress.com/Shatokhina Natalia

В Рязани мужчина попытался свести татуировку кристаллами марганцовки и получил глубокий химический ожог. Хирургам пришлось иссекать омертвевшую кожу, однако часть рисунка все равно осталась на месте.

Повод задуматься о последствиях дают и необычные татуировки. Петербургский блогер Дмитрий Васильев, известный как «Бузова-мэн», набил на лбу огромную надпись «Люблю только Ольгу Бузову». Это далеко не первый рисунок на его лице, посвященный певице. Но если однажды он решит избавиться от надписей, процесс может оказаться долгим, дорогим и болезненным.

Удаление лазером тоже требует осторожности. У Лидии Осипенко татуировками покрыто почти все тело. Когда девушка решила свести с помощью лазера некоторые рисунки, она столкнулась с осложнениями.

«Это все покрылось волдырями, начало там лопаться уже. В больнице сказали, что это лучевой ожог первой-второй степени», — рассказывает Лидия Осипенко.

К таким последствиям могут привести ошибки при настройке аппарата и несоблюдение протоколов работы.

«Повреждаются ткани, образуются сильные пузыри, которые не проходят бесследно, могут оставаться рубцы. Если неправильно ухаживать за пузырями, то может присоединиться инфекция», — объясняет косметолог, дерматовенеролог Лилия Вакарчук.

Как лазер разрушает пигмент и почему татуировка исчезает не сразу

www.globallookpress.com/Andri Mardiansyah

Чернила лежат во втором, глубоком слое кожи. Частицы красителя слишком велики, чтобы организм убрал их сам. Именно поэтому татуировка держится годами и не сходит вместе с обновлением верхнего слоя.

Лазер не удаляет краситель из кожи. Он дробит частицы пигмента сверхкороткими импульсами, а дальше работает организм: клетки иммунной системы, макрофаги, захватывают мелкие фрагменты краски и уносят по лимфатическим путям.

Поэтому татуировка светлеет не в день сеанса, а в течение нескольких недель после него. И между процедурами нужен перерыв.

«Ионы кобальта, которые образуются при разрушении красителя, могут обладать токсичными, повреждающими эффектами как на сами макрофаги, так и, оказавшись вне макрофага и будучи непоглощенными другими макрофагами, переходят в кровоток», — говорит доцент кафедры физиологии и патологии факультета фундаментальной медицины МГУ имени М. В. Ломоносова Марина Ахметшина.

Физически разрушение пигмента переносится крайне тяжело. Многие сравнивают ощущения с тем, будто «под кожей взрывается салют».

Краска таит в себе скрытую угрозу. Особенно опасным этот «коктейль» становится как раз в момент ее разрушения лазером.

«Почки перестают работать у людей. Это эффекты, связанные с использованием определенных вариантов красителей», — отмечает Марина Ахметшина.

Удаление тату — процедура гораздо более жёсткая, чем набивка. Сроки выведения действительно зависят от множества факторов. Играет роль не только размер, но и техника нанесения, а главное — цвет пигмента.

«Если это чисто черные татуировки, они уходят намного быстрее, чем, допустим, цветные татуировки. Единственное, что не удаляется, — это белый пигмент, и желтый тоже слабо поддается удалению», — объясняет Лилия Вакарчук.

Что нужно знать перед удалением татуировки

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Желание очистить кожу оказывается сильнее страха боли и долгих месяцев ожидания. Особенно, когда рисунки покрывают самые заметные части тела и начинают мешать в повседневной жизни.

Но не для всех татуировка — это ошибка молодости. Певица Наталия Гулькина своим нательным рисунком полностью довольна.

«Она обозначает защиту, вот это камень, как бы да, розы — любовь, жемчуг — защита, звёздные, как бы звёздная история, то, что человек, так сказать, имеет какой-то определённый вес, статус», — уверяет певица.

Артистка признается, что эти символические рисунки на руку набила в сложный период жизни. И татуировка помогла ей преодолеть черную полосу.

«Я захотела что-то изменить в своей жизни. И именно поэтому я пошла и сделала эту татуировку», — рассказывает артистка.

Чтобы не стать пациентом отделения токсикологии или ожогового центра, к избавлению от нательного рисунка нужно подходить даже более ответственно, чем к его нанесению.