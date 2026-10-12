Животный инстинкт сильнее любви: чем опасны экзотические питомцы

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Белоусов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Экзотические питомцы требуют не только особого ухода, но и серьезных расходов. Почему содержание диких животных может обернуться финансовыми проблемами и даже трагедией?

Обезьяны, рыси и даже ядовитые змеи нередко становятся домашними питомцами, но такое соседство может обернуться трагедией. Почему выращенный рядом с человеком зверь способен напасть на хозяина? Каких животных запрещено держать дома и к каким расходам стоит готовиться любителям экзотики? Ответы на эти и другие вопросы — в программе Пятого канала «Страна советов».

Когда домашний зверинец становится опасным

www.globallookpress.com/Nathalie Jamois

Хозяйку нелегального зверинца в Адыгее будут судить после гибели собственной бабушки. Пенсионерка вошла в вольер к обезьянам, один из приматов бросился на женщину и прокусил ей сонную артерию.

«С ужасом отдаем себе отчет, что мы тоже могли подвергнуться нападению этих обезьян», — говорит соседка нелегального зверинца Ирина Михайловская.

Всех экзотических животных, которые содержались на участке садового товарищества, изъяли.

«Было обнаружено порядка 48 голов различных видов животных: кенгуру, попугаи, макаки, лапундеры, альпаки, ревуны, там различные виды скунсов», — говорит следователь Тахтамукайского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Республике Адыгея Рустам Абреч.

В Москве житель превратил свою квартиру в серпентарий с ядовитыми змеями. Одна из них выбралась и укусила подростка. У любителя рептилий изъяли не менее десяти редких видов пресмыкающихся.

В России действует запрет на домашнее содержание более 120 видов диких животных. По закону «Об ответственном обращении с животными» нарушителю грозит штраф до 30 тысяч рублей.

За незаконное содержание краснокнижного зверя ответственность может быть уголовной — до пяти лет лишения свободы. Владельцам, которые завели животных из запрещенного перечня до 1 января 2020 года, позволили их оставить.

«Мы все-таки в 2019 году в последний вагон, так можно сказать, забежали, успели и завели рысь», — говорит совладелица питомника Кристина Бородина.

Семья Кристины содержит питомник шестнадцать лет. Но ни породистые собаки, ни кошки, ни лисы никогда не привлекали столько внимания.

«Из соседних улиц, весь поселок знал, что именно в это время выходит рысь. И поэтому они выходили тоже с ней на прогулку», — говорит Кристина Бородина.

По словам хозяйки, ее питомица не агрессивна и никому еще не причинила вреда. Но Кристина признает: с диким животным всегда нужно быть начеку.

«Как только она стала большая, то, конечно, немножечко сложно, потому что мы с ней живем бок о бок. То есть, если она сказала нет, значит, мы отходим», — говорит Кристина Бородина.

Жизнь с экзотическим питомцем: привычки и расходы

www.globallookpress.com/Fabio Pupin FLPA

Владелица верветки Кристина Чамина рассказывает о своей питомице с нежностью.

«Дает положительные эмоции. Я ее безумно люблю. Она спит со мной. Я прихожу с работы, она у меня копошится в волосах», — говорит Кристина Чамина.

Верветка Мира — представитель рода зеленых мартышек. Эти обезьяны умеют открывать замки, откручивать крышки и разбирать мебель. Еще одна важная особенность — их нельзя подпускать к детям.

«Подходят: „Вот мы хотим купить ребенку“. Ребенок для обезьяны — это низшее по иерархии звено, и они всегда его будут обижать», — говорит Кристина Чамина.

Мартышку не приучить к туалету. Единственное решение — надежный запас подгузников. А ее рацион круглый год должен состоять из свежей зелени, овощей и фруктов.

Другие необычные питомцы требуют совсем иных условий. Блогер Ян Маккарти завел двух лягушек и очень доволен своими земноводными подопечными.

«За ними не нужно очень сильно ухаживать, они не линяют, не царапаются, не кусаются, то есть очень хорошее животное», — говорит Ян Маккарти.

Водонос ест один раз в полторы-две недели, а рогатка питается не чаще одного-двух раз в семь дней. На корм молодой человек тратит не больше пяти тысяч рублей в месяц.

Еще одна статья расходов, про которую многие забывают, — услуги ветеринара.

«Мальчик у нас был, у него были проблемы со зрением, в год он ослеп. Я ему делала дорогостоящую операцию», — говорит Кристина Чамина.

Животным, которые попали в неестественную среду, нужен регулярный осмотр: тревожные симптомы непрофессионал может попросту не заметить. С необходимостью лечения своего питомца столкнулся и Ян.

«Я его вожу к ветеринару, у него есть определенные проблемы со здоровьем. И сейчас получается такая ситуация, что как бы хочется его чем-то покормить, а он просто не ест», — говорит Ян Маккарти.

Почему дикие животные страдают в неволе и нападают на хозяев

РИА Новости/Олег Ласточкин

По словам руководителя Российского биологического общества Валерии Аверкиевой, экзотические питомцы чаще страдают от человека, чем наоборот.

«Больше 90 процентов диких животных, которые попали к непрофессионалам, они в итоге погибают. Либо становятся совсем инвалидами», — говорит Валерия Аверкиева.

Когда уход за больным питомцем становится слишком накладным, владельцы пытаются передать его в зоопарк, приют или питомник.

«На данный момент у нас, наверное, более 50 животных, которые пострадали в той или иной степени от человека. Огнестрельные ранения, всякие столкновения, жестокое обращение», — говорит зоолог Ульяновского зоопарка Максим Корольков.

В зоопарки попадают и звери, которые внезапно начинают проявлять агрессию. Любители экзотики нередко рассчитывают, что смогут воспитать животное, если возьмут его детенышем. Однако по мере взросления его поведение может измениться.

«Особенно когда маленькие лосята, с ним все игрались: дети, семья, а потом он вырос. И начинает во время гона — у него нет преград. Убить человека ему вообще в три секунды», — говорит егерь Алексей Киселев.

Причина — в инстинктах и сценарии выживания, который сформировался в ходе эволюции.

«У дикого животного есть одна задача — вырасти до половозрелого состояния, избавиться от влияния своих родителей, родственников и друзей, стать половозрелым животным, навязать свои порядки и отстаивать эту всю систему», — говорит зоолог Ос Арутюнян.

Рассчитывать, что привязанность к хозяину всегда будет сдерживать эти инстинкты, опасно. Зоолог объясняет, какие изменения происходят именно при одомашнивании.

«В результате одомашнивания снижается выработка тестостерона, прочих гормонов агрессии, которые характерны в своем чистом эталонном коктейльном виде для дикого животного, поскольку это инстинкт. Его нужно удовлетворить, это мощный стимул», — говорит Ос Арутюнян.

Что учесть перед покупкой необычного животного

www.globallookpress.com/Moritz Frankenberg

Зоопсихологи советуют хорошо подумать, прежде чем заводить питомца, который со временем может стать обузой или источником опасности. Заботиться о нем, возможно, придется десятилетиями.

«Животное может жить не месяц, не два, не год и не три, а может жить, как попугай, например, до 30–40 лет», — говорит директор Ульяновского зоопарка Денис Саварандейкин.

Перед покупкой экзотического зверя нужно оценить свои возможности. Животному необходимы достаточное пространство, привычная температура воздуха и полноценный рацион. Стоит заранее учитывать и расходы на ветеринарную помощь.

Если соседи завели запрещенное дикое животное и оно угрожает вашей жизни и здоровью, обращайтесь к участковому уполномоченному полиции или напрямую в Росприроднадзор.