Советские актеры и их современные «копии»: двойники сквозь время

Фото: www.globallookpress.com/A Round Table Company, Mikola Gnisyuk

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Кого из нынешних звезд путают с легендами СССР? И похожи ли их судьбы так же, как внешность?

Иногда кажется, что на экране появился давно знакомый актер — только моложе, современнее и в другой эпохе. Удивительное сходство действительно можно найти между некоторыми современными звездами российского кино и их коллегами из советского прошлого.

Кто сегодня напоминает Анну Самохину, Любовь Орлову или Леонида Куравлева? Сравнение современных актеров со звездами советского экрана — в материале 5-tv.ru.

Валерия Ланская и Анна Самохина

Кто похож из звезд похож на советских актеров? копии — Фото: www.globallookpress.com/Anatoly Lomokhov, Igor Gnevashev

Валерия Ланская родилась в 1987 году — в 2026-м ей исполнилось 39 лет. Анна Самохина достигла этого возраста в 2002-м.

К тому времени Самохину многие зрители уже прочно ассоциировали с Мерседес из «Узника замка Иф». Эта роль принесла ей всесоюзную известность. Затем вышел фильм «Воры в законе», закрепивший за актрисой статус одной из самых ярких звезд советского экрана конца 1980-х.

К 39 годам Самохина успела проявить себя и за пределами кино: она открыла в Санкт-Петербурге ресторан «Граф Суворов».

Ланская тоже сыграла Мерседес — в мюзикле «Монте-Кристо» театра «Московская оперетта». Телезрителям она хорошо знакома по сериалу «Принцесса цирка».

Выразительные черты лица и высокие скулы делают актрис похожими. Сходство дополняет сдержанная манера держаться в кадре.

Евгений Цыганов и Игорь Янковский

Кто похож из звезд похож на советских актеров? копии — Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda; Христофоров Валерий/ТАСС

В марте 2026 года Евгению Цыганову исполнилось 47 лет. Игорю Янковскому столько же было в 1998-м.

К этому возрасту Янковский уже сменил профессию. Выпускник Щукинского училища успел поработать в Театре на Малой Бронной и запомниться зрителям по «Приключениям принца Флоризеля». Однако в 1992 году он ушел в рекламный бизнес.

К 47 годам Янковский был одним из основателей Российской ассоциации рекламных агентств. Цыганов в том же возрасте продолжает активно работать в кино и театре. Среди его известных работ — «Питер FM», «Оттепель» и «Дети Арбата».

Внешнее сходство актеров — в сочетании не совсем правильных, но выразительных черт и задумчивого взгляда. При этом их профессиональные пути сложились по-разному: Янковский выбрал рекламный бизнес, а Цыганов остался в актерской профессии.

Олеся Судзиловская и Любовь Орлова

Кто похож из звезд похож на советских актеров? копии — Фото: www.globallookpress.com/Shatokhina Natalia, Russian Look

У этой пары есть особая связь: в 2015 году Олеся Судзиловская сыграла Любовь Орлову в биографическом сериале.

Судзиловская родилась 20 мая 1974 года — в 2026-м ей исполнилось 52. Орлова к этому возрасту уже была одной из главных звезд советского кино. Ее экранный образ воплощал идеал «новой женщины» — сильной, жизнерадостной и устремленной в будущее.

Орлова родилась в 1902 году. В 32 года она снялась в «Веселых ребятах», в 34 — в «Цирке», в 36 — в «Волге-Волге». В 39 лет актриса получила Сталинскую премию.

У Судзиловской к 52 годам тоже немало профессиональных достижений. Она заслуженная артистка Российской Федерации, а ее фильмография включает самые разные роли. Среди известных работ — «Мусорщик», «Бандитский Петербург» и «Время любить».

Сходство актрис не сразу бросается в глаза. Оно проявляется скорее в мимике, пластике и манере держаться на сцене. Судзиловская при этом не ограничивается одним амплуа, обращаясь и к драматическим, и к комедийным образам.

Антон Шагин и Леонид Куравлев

Кто похож из звезд похож на советских актеров? копии — Фото: www.globallookpress.com/Vadim Tarakanov; Мастюков Валентин/ТАСС

Леонид Куравлев родился в 1936 году, Антон Шагин — в 1984-м. В 2026 году Шагину исполнилось 42 года.

Куравлев в этом возрасте был для миллионов зрителей «своим». Фильмы Василия Шукшина «Живет такой парень», «Ваш сын и брат», «Печки-лавочки» раскрыли его талант в ролях простых, узнаваемых людей. А «Иван Васильевич меняет профессию» и «Афоня» укрепили зрительскую любовь.

Шагин к 42 годам тоже успел заявить о себе в кино и театре. Он прошел путь от работы слесарем в Брянской области до сцены «Ленкома» и заметных ролей на экране. В «Стилягах» актер сыграл Мэлса, а в «Бесах» — Верховенского, соединив в этом образе обаяние с пугающим подтекстом.

Оба актера напоминают «своего парня» из соседнего подъезда. У Куравлева это ощущение во многом связано с его экранными героями, у Шагина — также с открытостью в общении с публикой. Он ездит в зону СВО и читает стихи бойцам.

Никита Кологривый и Николай Караченцов

Кто похож из звезд похож на советских актеров? копии — Фото: www.globallookpress.com/Andrey Titov; Иванов Олег/ТАСС

Николай Караченцов родился в октябре 1944 года, Никита Кологривый — тоже в октябре, но на 50 лет позже. В 1975-м Караченцову исполнился 31 год — столько же сейчас Кологривому.

Караченцов прославился благодаря яркому темпераменту и невероятной сценической энергии. «Тиль», «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», «Юнона и Авось» принесли ему репутацию «актера на тысячу вольт». Он пел, танцевал и выполнял акробатические трюки. Среди его известных работ в кино — «Старший сын», «Собака на сене» и «Белые росы». Творческий союз с Марком Захаровым подарил зрителям несколько культовых постановок.

Кологривому широкую известность принесла роль Кащея в сериале «Слово пацана». Среди других его работ — «По щучьему велению» и «Два холма».

С Караченцовым его сближают резкие, выразительные черты лица и темперамент, который чувствуется даже в спокойных сценах.