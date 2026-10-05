«Приснись, скажи хоть что-нибудь: как мама Соседова живет после смерти ведущего

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; Денис Бочаров/NEWS.ru/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Антонина Петровна делила быт вместе с музыкальным критиком, после его гибели квартира опустела наполовину. Кто теперь заботится о 90-летней пенсионерке?

Скоро будет две недели, как умер музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов. Он погиб в якутском городе Нерюнгри, куда приехал судить конкурс.

Дата смерти, 23 сентября, совпала с днем, в который семья обычно вспоминала главу семейства — на эту дату приходится день рождения покойного отца знаменитости.

Мама критика, 90-летняя Антонина Петровна, привыкла проводить его с Соседовым — почти всю жизнь он прожил вместе с матерью.

Теперь у вдовы остался лишь старший сын. Помогает ли он матери? И какой вопрос не дает покоя убитой горем Антонине Петровне после смерти младшего ребенка? Подробности — в эксклюзивном материале 5-tv.ru.

«Легче будет нескоро»

Как живет мама ведущего Сергея Соседова: реакция, новости. Фото: globallookpres.com/Bocharov Denis

Отец критика умер в 2009 году от рака. Болезнь мучила его несколько лет — этот период сблизил Соседова с матерью.

Когда же муж Антонины Петровны умер, критик решился не оставлять мать в одиночестве. Уйти в отдельную квартиру означало оставить ее наедине с горем и бытом.

Журналист восхищался своей мамой и был искренне ей предан. Больше всего он боялся остаться один после ее ухода, но жизнь распорядилась иначе. Они действительно были очень близки, поэтому теперь 90-летняя Антонина Петровна тяжело переживает утрату.

О произошедшем в Нерюнгри ей рассказал коллега Соседова. Сразу Антонина Петровна ему не поверила, ведь накануне рабочей поездки женщина собственными словами отговаривала сына не ехать так далеко.

Предчувствие не обмануло.

«Почему, я не знаю. Я думала, это все неправда. Я думала, вообще мошенник звонил», — признавалась женщина в беседе с 5-tv.ru.

Всю жизнь Сергей Соседов прожил в одной квартире с матерью. Он следил за ее распорядком дня, прибирал и иногда занимался готовкой.

Корреспондент 5-tv.ru спросил у пенсионерки, стало ли ей хоть немного легче после похорон сына. Ответ был коротким и честным.

«Легче, я думаю, будет нескоро», — призналась Антонина Петровна.

Постоянные звонки после гибели Сергея Соседова

Музыкального критика провожали в последний путь 30 сентября. Церемония прощания проходила в Большом траурном зале Троекуровского кладбища. А похоронен он был на Перепечинском — рядом с отцом.

На прощании с журналистом присутствовали его родные, близкие и представители шоу-бизнеса. Гроб журналиста утонул в море роз. Рядом на стенде висел цветной портрет ведущего. В память о Сергее собравшиеся аплодировали.

Пенсионерка сидела рядом с гробом, глубоко потрясенная. Рядом с ней был старший сын Владимир. Он, как мог, поддерживал 90-летнюю мать.

После смерти сына Антонину Петровну начали атаковать мошенники.

Один раз они представились сотрудниками Министерства культуры, предложили присвоить Сергею Соседову звание народного артиста России посмертно с установлением именной доски на доме, где он жил.

«Я поняла сразу, что это развод — это дураку понятно. Даже вот мне в таком состоянии», — призналась женщина.

Антонину Петровну возмущают попытки людей заработать на чужом горе.

«Только один вопрос так и остается»

Как живет мама ведущего Сергея Соседова: реакция, новости. Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

При жизни Сергей Соседов переживал больше о будущем мамы, чем о своем. Он и не думал, что у него может что-то случиться, и искренне верил, что один не останется, ведь сам никого и никогда не оставлял.

При этом телеведущий не скрывал тревоги, связанной с будущим. Главными страхами он называл одиночество и бедность.

Сергей Соседов умер в 58 лет. Перед рабочей поездкой Антонина Петровна просила сына не ехать так далеко. Предчувствие не обмануло. Страх одиночества Соседова сбылся, но не так, как он предполагал. Квартира на двоих опустела наполовину.

«Ой, я не знаю, что делать. Мы с ним вдвоем жили. Сейчас я одна остаюсь тут. Так рано, конечно. Я ему говорила: «Не надо ехать так далеко», — расплакалась Антонина Петровна.

Сейчас лишь одна мысль не дает ей покоя.

«У меня только один вопрос так и остается: почему не я? Время-то это мое, в общем. Мне 90 лет», — призналась Соседова.

Тяжело даже с поддержкой второго сына

Как живет мама ведущего Сергея Соседова: реакция, новости. Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru/ТАСС

Разница в возрасте у сыновей Антонины Петровны — восемь лет.

С детства они росли совершенно разными. Владимир пропадал на улице, увлекался спортом, был компанейским и боевым. Сергей сидел над книгами, учился в музыкальной школе, тянулся к искусству.

Взрослая жизнь развела их еще дальше, отчасти поэтому отношения с братом у Соседова складывались непросто. Соседов признавался, что понадобились годы, чтобы принять Владимира и осознать, что человека нельзя поменять.

Он никогда не отказывал брату в помощи, нянчился с племянниками, брал к себе собаку его супруги, когда та уезжала. Но близости все равно не получилось. Виделись редко, в основном по праздникам.

Семья старшего сына Антонины Петровны жила своей жизнью, а она с младшим — своей. От этого матери особенно тяжело остаться без Сергея.

Страх одиночества Соседова сбылся, но не так, как он предполагал. Квартира на двоих опустела наполовину.

«Мы с ним вдвоем жили. Сейчас я одна остаюсь тут. Так рано, конечно. Я ему говорила: «Не надо ехать так далеко», — расплакалась Антонина Петровна.

Семья Владимира не оставляет пенсионерку.

«Помогает, вчера вот внуки были. <…> Держусь, стараюсь — стараюсь», — сообщает она.

«Приснись, скажи мне хоть что-нибудь»

Как живет мама ведущего Сергея Соседова: реакция, новости. Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Антонина Петровна сохранила ясность ума до преклонных лет: она решает судоку повышенной сложности, которые сам Соседов осилить не мог. Критик называл ее редким человеком, подарком судьбы.

Теперь их квартира кажется пустой.

«У меня тут его фотографии кругом. Прошу, ну приснись, скажи мне хоть что-нибудь, ну что-нибудь. Но нет», — вздыхает пенсионерка.