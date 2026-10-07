Ани Лорак оказалась перед сложным выбором: что происходит в браке певицы

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Ани Лорак не скрывает, что семейное счастье далось ей далеко не с первой попытки. Почему теперь певице вновь приходится задумываться о будущем, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Ани Лорак отпраздновала день рождения! Кто из коллег по сцене поздравил артистку? С какими трудностями она столкнулась на пути в шоу-бизнес? В чем секрет крепкого брака певицы? Из-за чего вокалистка ругается с мужем-иностранцем? И правда, что он хочет вернуться в Испанию? Подробнее в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Я вышла первый раз в 1992 году на фестиваль свой первый. Многие (мои фанаты. — Прим. ред.) не родились еще в это время. Но вот столько лет ты в этой профессии, и ты должен все время удивлять и себя, и зрителей, и находить вот этот стимул идти дальше. В этом бизнесе все меняется. Кто-то хочет тебя вампирить, кто-то хочет тебя помять и выбросить. Жестокий мир. Этот мир не для слабаков», — рассказала певица Ани Лорак.

Ани Лорак исполнилось 48 лет. День рождения именинница отметила в ресторане в компании друзей и близких. Видео с праздника выложил у себя Сергей Лазарев.

Лорак задувает свечи и крепко обнимает мужа. Что на самом деле происходит между возлюбленными? Недавно в СМИ появилась информация, что Исаак Виджраку устал от жизни в Москве. И хочет вернуться в родную Испанию. А у певицы — в разгаре тур по России. Плюс съемки в телепроектах, интервью, фотосессии. И, по словам знакомых, она сейчас стоит перед сложным выбором: карьера или любовь?

«Каждая женщина достойна быть счастливой. А уже в какой форме и как она выстроит свою жизнь, это уже, наверное, ее немножечко работа», — рассказала Лорак.

Певица и фитнес-тренер поженились в феврале 2025 года. Поначалу многие не верили в искренность чувств Исаака. И даже называли этот брак мезальянсом. Но сама артистка все подозрения пресекала.

«Деньги — это достижимое. Это просто ставишь цель — достигаешь. А вот когда эмоционально холодный человек или у которого не развита какая-то сердечная мышца, как бы чакра, которая не даст тебе душевности, не даст тебе теплоты. Я не знаю, как это развить. Иногда это даже не развивается», — поделилась Лорак.

Лорак признается: только в отношениях с Исааком она смогла наконец расслабиться. На протяжении всей жизни, с самого детства, артистке приходилось быть сильной и всегда надеяться только на себя.

«Я всегда знала, как это без поддержки, как это без денег, как это без признания», — рассказала Лорак.

Каролине (настоящее имя артистки) было шесть лет, когда мать отдала ее вместе с братьями в интернат. Именно там будущая звезда усвоила главный урок: надо уметь держать удар.

«Меня называли: „Ты интернатская“. Считалось, что я какая-то ущербная, что ли. То есть дети очень жестокие», — вспоминает Лорак.

Единственным спасением для нее была музыка. Юная певица выступала на всех местных концертах и конкурсах. А в 15 лет попала на знаменитый телепроект «Утренняя звезда». Кстати, именно ведущий Юрий Николаев посоветовал Каролине Куек взять псевдоним.

«Мы, помню, с продюсером вернулись в отель и просто исписали не один лист бумаги. Искали: „Что? Давай? Какое? Что вообще, что может быть?“. И в какой-то момент, уже не помню, я или он: „А что, если прочитать Каролина наоборот? Ани Лорак.“ Да, это круто, кстати, и никто уже это точно не сворует», — рассказала Лорак.

Каролина Куек стала настоящей дивой. Вслед за успехом пришла и любовь. На отдыхе в Турции певица познакомилась с бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. И потеряла голову.

«Любовь с нами играет такую злую шутку, когда отключается мозг. Как говорят, мы влюбляемся, и что-то там — бам! — отключается», — поделилась Лорак.

Они сыграли роскошную свадьбу, родилась дочь София. Но бизнес мужа не приносил достаточно дохода. И когда малышке было всего несколько месяцев, Ани пришлось уехать на гастроли.

«И вот я как бы там сцеживаю это молоко, потому что у меня просто болит грудь. Я выливаю это молоко и плачу», — поделилась Лорак.

Пока жена пела сквозь слезы, Мурат не скучал. В прессе то и дело появлялась информация о его загулах. Лорак не реагировала. Лишь после того, как журналисты засняли турка в ночном клубе в компании очередной модели, Ани подала на развод.

«Мы видим только внешнюю оболочку, а как на самом деле у той или иной женщины в жизни, на бытовом уровне, что на самом деле происходит в паре. Мы этого же не знаем ничего», — рассказала психолог Мария Знатнова.

Артистка тяжело переживала предательство. Несколько лет не хотела и слышать о серьезных отношениях. Все изменилось после встречи с Исааком Виджраку. По словам звезды, она сразу почувствовала в этом мужчине родственную душу. Больше всего ее поразило, как легко его приняла София.

«Мне в этом смысле повезло, что он духовно развитый и дает мне такие свои жизненные взгляды», — рассказала Лорак.

Исаак и Ани вместе уже почти четыре года. Главным секретом своих счастливых отношений артистка называет откровенность.

«Мне не понравилось, когда ты забыл мне открыть дверь или ты забыл мне там что-то. Окей, прости, извини. То есть проговаривать, чтобы ничего не оставалось в этих, знаете, застойных каких-то моментах психики», — поделилась Лорак.

Лорак пока никак не комментирует слухи о возможном переезде мужа. Но, судя по тому, с какой любовью и теплотой певица говорит об Исааке, свой главный выбор она уже давно сделала.