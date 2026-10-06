Свадьба Пересильд, драма Харламова и скандал Андреасяна: главные новости недели шоу-бизнеса

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

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Пока Пересильд принимает поздравления с тайной свадьбой, в семье Харламова пытаются решить болезненный вопрос. Чем еще запомнилась звездная неделя, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Самые обсуждаемые звездные новости! Почему старшая дочь Гарика Харламова до сих пор не знакома с новорожденной сестрой? За кого Юлия Пересильд тайно вышла замуж? Чем братья Андреасян вызвали новую волну негатива в свой адрес? И как прошло прощание с музыкальным критиком Сергеем Соседовым? Подробнее в программе Пятого канала «Светская хроника».

Долгожданное счастье Юлии Пересильд

Юлия Пересильд вышла замуж! Впервые официально. Об этом стало известно случайно: на празднике в честь своего 42-летия актриса появилась с кольцом на безымянном пальце, а позже подтвердила замужество.

«Она такая талантливая. Она красотка. Она невероятно талантливая актриса, певица, личность глубокая», — отметила певица Зара.

Имя избранника остается тайной. Как и год назад, когда Юлия призналась, что состоит в отношениях, с кем — так и не сказала. Но чувствами поделилась.

«Любовь — это умение слышать, это умение слушать и, наверное, вместе дышать. Это касается и любви в творчестве, и любви в жизни», — говорила актриса Юлия Пересильд.

За спиной у Пересильд больше десяти лет отношений с Алексеем Учителем. У пары две дочери — Анна и Мария. Роман актрисы и режиссера начался, когда он был официально женат. Юлия годами скрывала эти отношения и рассекретила отца детей только спустя восемь лет после рождения первого ребенка.

Больная тема в семье Гарика Харламова

В семье Гарика Харламова стало на одну девочку больше! 10 сентября его жена Катерина Ковальчук родила дочь Алису. Для актрисы это первый ребенок. Для Харламова — второй. От брака с Кристиной Асмус у него есть 12-летняя дочь Анастасия.

«Ну, к сожалению, пока не получилось, чтобы сестрички встретились, но мы над этим работаем. Как только мама разрешит Насте увидеть сестру, так сразу она ее увидит. Я не буду распространяться на эту тему, пожалуйста. Тема больная, животрепещущая», — рассказала мама Гарика Харламова Наталья Харламова.

О том, что Асмус якобы ограничивает общение дочери с семьей Харламова, слухи ходили давно. Но теперь, когда родилась Алиса, тема зазвучала с новой силой.

«Слушайте, ну только ленивые в нашей стране не знают про мои отношения с бывшей невесткой. Давайте это без комментариев оставим. Не надо нам задавать эти вопросы, это ножом по сердцу, потому что мы на эту ситуацию не влияем», — заявила Харламова.

Мама актера, Наталья Игоревна, рассказала, что на выписку из роддома приехала вся дружная семья. Она надеется, что скоро Настя познакомится с новорожденной сестрой, и дети не станут заложниками отношений взрослых.

«Люди и разводятся, и сходятся, всякое бывает. Но дети при чем? Дети не должны страдать», — отметила Харламова.

Новый фильм Сарика Адреасяна

Режиссер Сарик Андреасян подтвердил, что будет снимать биографический фильм о легенде шансона Михаиле Круге. Картина расскажет о жизни артиста с детских лет до трагической гибели в 2002 году.

«Видимо, когда мой муж засыпает, к нему приходит идея, и он просыпается и говорит: „Я буду снимать фильм о Михаиле Круге. Почему о нем еще никто не снял фильм?“ Да, конечно, естественно, переговоры уже прошли, семья дала согласие. И сейчас мы, ну мы как, я уже Сарика не отделяю от себя, Сарик приступит к съемкам фильма», — поделилась актриса Лиза Моряк.

И хотя премьера картины еще нескоро, волна хейта накрыла братьев Андреасянов уже сейчас.

«Михаил Круг, мне кажется, та культовая личность, которую Сарик Андреасян как раз классно снимет. И потом мы все порадуемся и споем „Владимирский Централ“ все вместе под финал хэппи-энда этого фильма», — рассказала диджей Катя Гусева.

Поклонники Круга боятся, что режиссер не сможет бережно раскрыть судьбу их кумира. Но сам Андреасян высоко ценит доверие семьи певца и уверен в своих силах.

Похороны Сергея Соседова

В Москве попрощались с музыкальным критиком Сергеем Соседовым. Церемония была закрытая. Похороны состоялись в тот же день на Перепечинском кладбище.

«Я не могла в это поверить. Реально не могла, я была прибитая. Мы с Лерой сразу созвонились. Лера рыдает, сидит в Питере на вокзале. То есть это было, конечно, невероятно. И такая нелепая смерть. Ну, наверное, Богу нужны хорошие люди. А Серега был очень хороший», — рассказала певица, заслуженная артистка России Наташа Королева.

«Не только мне, всем он запомнится потрясающим, добрым, отзывчивым, правильным, говорящим правду человеком, который не боялся сказать то, что он думает», — отметил певец, заслуженный артист России Феликс Царикати.

Сергей Соседов ушел из жизни 23 сентября в возрасте 58 лет. Трагедия произошла в Якутии, куда телеведущий приехал возглавить фестиваль. Причиной смерти стали последствия тяжелой травмы головы после падения с лестницы.

«Вот он был очень яркий, очень яркий. И он сделал очень многое для культуры России, для воспитания поколений, мировоззрения: что хорошо, что плохо. Это вот он, как никто, понимал. И он советовал. Он не учил, он советовал», — поделился пародист Александр Песков.

Последние годы Сергей много работал на ТВ, после смерти отца в 2009 году взял на себя заботы о матери. Жены и детей у Соседова не было. Поездка в Якутию должна была стать последней дальней командировкой, после которой критик обещал «замедлиться». Но этим планам не суждено сбыться.