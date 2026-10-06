«Главная свадьба сезона»: как Пятый канал познакомил партнеров с телевизионной кухней

Фото, видео: 5-tv.ru

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Рекламодатели на один вечер оказались по другую сторону экрана. Как это было, смотрите в программе Пятого канала «Светская хроника».

Пятый канал провел уникальное мероприятие для бизнес-партнеров! Чем поражали гостей организаторы? Героями какого сериала стали рекламодатели? И с какими сложностями столкнулись начинающие актеры? Подробнее в программе Пятого канала «Светская хроника».

Пятый умеет удивлять! На очередной встрече бизнес-партнеров канала гостей ждал сюрприз: для них устроили экскурсии по съемочным площадкам сериалов «Великолепная Пятерка» и «Свои». Показали то, что обычно скрыто за кадром: декорации, реквизит, работу режиссеров и актеров.

«Сегодня было вовлечение в съемочный процесс. Гости (остались. — Прим. ред.) в восторге, были увлечены. Вот этот весь антураж, олицетворение вот этой русской души, это все проявляется в нашем продукте», — отметила заместитель генерального директора, директор дирекции программ маркетинга Пятого канала Марина Кокина.

Но это еще не все! На один вечер партнеры «Национального рекламного альянса» (НРА) и «ЭВЕРЕСТА» смогли почувствовать себя настоящими артистами. Им дали возможность принять участие в съемках одной из серий «Великолепной Пятерки», которая выйдет в эфир уже в новом году. Снимали сцену свадьбы.

«Наши партнеры холдинга Национальная Медиа Группа, „ЭВЕРЕСТА“ и Пятого канала столкнулись с контентом впервые, наверное, так близко, на реальной съемочной площадке вместе с актерами, режиссерами, всей съемочной командой», — рассказал генеральный директор сейлз-хауса «ЭВЕРЕСТ» Владимир Бабков.

«Я подозревала, что есть несколько дублей, всегда есть несколько дублей. Но я не знала, что это настолько сложная работа», — поделилась впечатлениями вице-президент группы по развитию бизнеса и маркетингу OM OMD GROUP Ольга Барская.

«Когда ты попадаешь в такое закулисье телевизионного процесса, ты не думаешь и даже не можешь осознать, что пять минут, которые мы видим в эфире, мы снимали 60 минут. Для нас, обычных людей, это выглядит чудно», — поделился генеральный директор «Национального рекламного альянса» Алексей Толстоган.

Именно это и было основной идеей мероприятия под названием «Главная свадьба сезона» — не только рассказать о телевидении, но дать присутствующим самим погрузиться в интересный процесс телепроизводства. И, как это бывает на таких торжествах в обычной жизни, познакомить рекламодателей с дружной «семьей» Пятого — съемочными группами, героями сериалов и актерами.

«Мы быстрые, динамичные и, в общем, немножко лихие. В общем, мы делаем все, что можем для того, чтобы это было хорошо, прилично, достойно, весело в меру, граждански обоснованно, чтобы это нравилось людям», — рассказал актер Сергей Горобченко.

Все отмечали удивительно теплую атмосферу вечера. Гостей встречали традиционным караваем и зажигательными танцами. Каждый мог сфотографироваться с необычным роботом-конем, который был специально изготовлен для одного из номеров водно-пиротехнического шоу «Алые паруса — 2026».

«Концепция свадьбы предполагает яркие эмоции, объединение душ, скажем так. И сегодня на кончиках пальцев мы показали рекламодателям свою душу», — поделилась Кокина.

Мероприятие завершилось выступлением музыкальной группы. Гости остались довольны. Сказали, что еще долго будут вспоминать этот яркий вечер. И с нетерпением ждать следующей встречи с командой Пятого.