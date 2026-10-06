Высоцкий в сердце, береза под окном в Париже: две большие любви Марины Влади

Фото, видео: © РИА Новости/Борис Кауфман; 5-tv.ru

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Секс-символ СССР и третья жена Владимира Высоцкого. Какие удары судьбы пережила звезда французского кино Марина Влади, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Мир простился с Мариной Влади. От чего умерла третья жена Владимира Высоцкого? Что в свое время помешало двум артистам построить счастливую семью? Какие трагедии перенесла Влади? Кто спас ее от депрессии? И где знаменитая «русская француженка» провела последние годы своей жизни? Подробнее в программе Пятого канала «Светская хроника».

Не стало Марины Влади. Актрисы, которая очень любила нашу страну. Называла себя «русской с французским паспортом». И не просто так! При рождении она получила имя Екатерина-Марина Владимировна Полякова-Байдарова. Ее отец был оперным певцом из Москвы, мать — балериной, дочерью русского генерала. Псевдоним «Влади» артистка взяла в честь папы после его смерти.

«Она стала первым секс-символом. Тем более что она бегает в таком облегающем платье, что там почти видна грудь. Мы такого никогда и не видели. Вот эти русалочьи прически. Она стала законодательницей реальной, первой советской сексуальной революции», — поделился кинокритик Александр Шпагин.

Когда российский артист Владимир Высоцкий увидел по телевизору фильм «Колдунья», он заявил друзьям: «Эта девушка обязательно будет моей женой»! Приятели тогда посмеялись. Никто не мог предположить, что годы спустя его желание сбудется!

«Когда сам познакомился с ней и тоже был, в общем, ей очарован. Она действительно замечательная. Она мудрая. Она талантливая. Она красивая. Скажем: могу понять Высоцкого», — рассказал фотограф, друг Владимира Высоцкого Валерий Плотников.

Влади и Высоцкий встретились на Пятом международном кинофестивале в Москве. За плечами Марины к тому моменту было два брака. Она воспитывала троих сыновей. Была сосредоточена на карьере и совершенно не собиралась ни в кого влюбляться. Но Высоцкий ее очаровал. На банкете сразу предложил вместе оттуда сбежать. А уже через несколько часов пел ей на гитаре и звал замуж.

«Когда они познакомились с Мариной, он уже был тем Высоцким, которому вот сейчас памятники ставят, его именем улицы называют, пароходы и так далее. А Марина была суперзвезда европейского масштаба, общемирового», — рассказал режиссер, сын Владимира Высоцкого Никита Высоцкий.

Вся их дальнейшая семейная жизнь была такой же яркой и страстной, как первый вечер. Они разрывались между двумя странами: Марина снималась во Франции, Владимира не выпускали из России. И каждая встреча после долгой разлуки становилась праздником.

«Вовке, конечно, плохо было, когда Марина уезжала», — поделилась сестра Владимира Высоцкого Ирэна Высоцкая.

«Они могли разговаривать в день по несколько раз часами. Бабушка хранила там 179 рублей, по тем временам — ну немыслимая сумма за телефонные переговоры. 202 рубля, ну ужас, сумма невероятная», — рассказал Высоцкий-младший.

Идиллию разрушили вредные привычки Высоцкого и бесконечные измены. Влади отчаянно пыталась спасти мужа. Но потом поняла: это бесполезно. В роковую поездку в Бухару Владимир взял с собой не жену, а очередную любовницу. Именно она была со знаменитым актером в последние часы его жизни.

«Так полюбил, просто заполошно, что просто мы не знали, из какого шланга его поливать, чтобы он охолонул», — вспоминает Плотников.

После похорон супруга Влади вернулась во Францию в тяжелейшей депрессии. Марина словно потеряла вкус к жизни и мечтала уйти к своему Володе. От рокового шага ее спасла новая любовь. Врач-онколог Леон Шварценберг окружил актрису заботой. И она согласилась снова пойти под венец.

«Если кого она по-настоящему любила, то — своих мужей. Вот у меня такое ощущение. Потому что, когда она рассказывает о том, что к ней клеилось немереное количество звезд, она отказывала», — отмечает Шпагин.

Судьба еще не раз наносила ей удары. Она пережила смерть двух маленьких внучек в страшной аварии. Выхаживала сына, который тогда получил тяжелейшие травмы. А в 2003 году от рака печени скончался муж Леон.

Последние годы Влади жила в парижской квартире. Во дворе дома она посадила березу — как память о России — и развесила кормушки для птиц. Именно там, в окружении близких, Марина умерла от продолжительной болезни. Ей было 88 лет. Родные не стали устраивать пышных церемоний прощания. Об этом незадолго до ухода просила сама звезда кино.