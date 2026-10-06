Был Васей Соловьевым: зачем сын Рыбина и Сенчуковой скрывал настоящую фамилию

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Василий Рыбин с размахом сыграл свадьбу. Как отреагировала на новых знаменитых родственников его жена, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Сын Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой рассказал, во сколько ему обошлась вторая свадьба! Как родители Василия приняли новую невестку? Почему девушка ничего не слышала о звездной паре до первого знакомства? Зачем Василий много лет скрывал ото всех свою настоящую фамилию? И кто еще из детей знаменитостей собрался под венец? Подробнее в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Сейчас ничего дешевого не бывает, сейчас только дешевый сыр в мышеловке, даже не бесплатный, а дешевый. Наша свадьба прошла волшебно! Мы просто там вразнос ушли», — поделился сын Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой Василий.

Недавно на одного звездного холостяка стало меньше. Сын Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой женился на своей девушке Валерии. Гуляли два дня! Сначала — торжество в ресторане, потом — вечеринка в стиле комедии «Горько».

«Мы сделали с Лерой декорации на весь двор. Мы заказали даже тюк сена, блин, для того чтобы на нем люди фоткались», — поделился Рыбин-младший.

Валерия пришла к нему заниматься игрой на барабанах. Рыбин признается: он влюбился с первого взгляда. И практически сразу познакомил девушку с семьей.

«Лерочка моя не знала, кто такие мои родители, она не знала, кто я. Она знала, что я ее педагог по барабану. Все. Она даже не знала, что это моя школа», — рассказал Рыбин-младший.

Василий объясняет: он никогда не хвастался популярностью матери и отца. До 20 лет и вовсе представлялся везде другой фамилией!

«Я был Соловьев везде записан. У меня просто сосед есть Саня Соловьев, вот. Я им прикрывался, я был Вася Соловьев», — рассказал Рыбин-младший.

Молодой человек старался всего добиваться сам. Он создал музыкальную группу, которая не имеет ничего общего с творчеством «Дюны», на собственные деньги открыл школу. Но когда собрался жениться — пришлось обратиться к родителям. Василий рассказал: стоимость торжества превысила пять миллионов рублей!

«Свадьба вышла, ну, дорогая. Поэтому они, конечно, сильно помогли, это был их подарок», — рассказал Рыбин-младший.

Рыбин и Сенчукова были рады поддержать сына. И наверняка надеются, что второй брак Василия продлится дольше предыдущего.

Готовится к свадьбе и еще одна звезда шоу-бизнеса. 22-летний сын Алены Свиридовой Григорий недавно сделал предложение своей спутнице Арине, с которой вместе учится в ГИТИСе.

«Пришли в парк наш любимый, где мы очень много гуляли и проводили время, когда только начинались наши отношения. Ну и как-то думаю: „Ну а че нет?“ Переволновался так, что-то… Я говорю: „Ты будешь моей женой?“ Она говорит: „На колено, на колено!“. А, черт возьми! Поэтому… Но в этом, на самом деле, мне кажется, есть тоже какая-то живость», — рассказал сын Алены Свиридовой Григорий Мирошниченко.

А вот сын Ильи Авербуха и Ирины Лобачевой пока не торопится дарить заветное кольцо. Хотя Мартин и его девушка София вместе уже больше четырех лет.

«Мы учились на одном курсе, на бакалавре, на международных отношениях. Мы вдвоем и закончили. Вот, в принципе, так с первого курса и вместе. Рука об руку, нога в ногу», — поделился сын Ильи Авербуха и Ирины Лобачевой Мартин Авербух.

Но молодой человек считает, что прежде чем создавать семью, надо встать на ноги и добиться успеха в профессии. Чтобы не просить финансовой помощи у мамы с папой.