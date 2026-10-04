Синдром больного здания: когда собственная квартира начинает вредить здоровью

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

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Если головная боль, слабость и ощущение духоты исчезают вскоре после выхода из квартиры, искать причину иногда стоит не только в организме. Чем может быть опасен собственный дом?

Почему дома становится плохо, а стоит выйти на улицу — самочувствие улучшается? Постоянная слабость, сонливость, головная боль и даже ощущение нехватки воздуха могут быть не случайностью. Иногда организм таким образом реагирует на то, что находится вокруг него.

Почему собственная квартира может ухудшать самочувствие, что мы вдыхаем вместе с домашним воздухом и как распознать «синдром больного здания» — ответы на эти и другие вопросы в программе Пятого канала «Ваше здоровье».

Что такое синдром больного здания

Тесная комната, плохая вентиляция и повышенная влажность. Именно в такой атмосфере главный герой романа «Преступления и наказания» Родион Раскольников задумывает убийство. И если литература видит в его поступках нравственный надлом, то медицина напоминает — среда обитания способна подталкивать к нервному срыву.

«Если в доме есть какие-то токсичные запахи, если есть плесень и пыль, это, безусловно, влияет на наше настроение, вызывает апатию, депрессию, может быть, даже панические атаки, тревоги, страхи», — рассказывает психолог, кандидат биологических наук Екатерина Трофимова.

Сегодня врачи и ученые все чаще говорят о синдроме больного здания, когда само пространство становится причиной физических и ментальных недугов.

«Это состояние, когда человек в определенном каком-то месте начинает испытывать симптомы своей болезни. Например, пациент с профессиональной бронхиальной астмой. Швея работает на швейной фабрике, она приходит на работу, чувствует себя плохо, у нее заложенность грудной клетки, кашель, удушье, отдышка. Но, покидая рабочее место, она чувствует себя лучше», — объясняет пульмонолог, кандидат медицинских наук Александра Шилова.

Синдромом больного здания также могут страдать посетители торговых центров, работники офисов и жители многоэтажек.

Кто прячется в постели и заставляет нас задыхаться

Одной из главных причин ухудшения самочувствия нередко становятся пылевые клещи. Комнатная температура и влажность более 50% — идеальные условия для их активного размножения.

А если в доме редко проводят уборку и меняют постельное белье, микроскопические паукообразные превращаются в очень большую проблему.

«Они выделяют в окружающую среду аллергены. И в основном аллергены находятся в экскрементах клещей. Это очень мелкие шарики, которые легко поднимаются в воздух. Например, когда мы утром убираем постель, оседают на слизистых оболочках человека, и спускается аллергический процесс», — рассказывает научный сотрудник института дезинфектологии ФНЦГ им. Ф. Ф. Эрисмана Юлия Лопатина.

У людей с генетической предрасположенностью он способен развиться до атопического дерматита и даже бронхиальной астмы.

«При сильном приступе можно задохнуться, вплоть до печального исхода. Поэтому такие люди должны наблюдаться у аллерголога и иметь с собой необходимый ингалятор как средство быстрой помощи себе», — предупреждает аллерголог-иммунолог Алексей Бессмертный.

Ядовитый воздух квартиры: что выделяют мебель, краски и линолеум

Угрозу для здоровья могут представлять материалы отделки помещения. Некоторые из них содержат токсичные вещества. Например, бензол. Он часто используется в производстве линолеума, лаков и красок.

«Кратковременное воздействие высоких концентраций бензола может вызывать головокружение, головную боль и даже потерю сознания. А длительное воздействие может привести к повреждению костного мозга и усилению риска лейкемии», — объясняет аллерголог-иммунолог Наталья Попова.

Еще одно вещество, большие дозы которого опасны для жизни — формальдегид.

«Это бесцветный газ с резким запахом, который часто используется в качестве консерванта и дезинфицирующих средств. Он также присутствует в материалах и мебели. Короткое воздействие формальдегидом может вызывать раздражение глаз, носа и горла, а длительное воздействие связано с повышенным риском рака дыхательных путей и кожи», — поясняет эксперт.

При этом важно помнить, из-за частых недомоганий страдает и нервная система.

Как понять, что пора «лечить» собственный дом

Заподозрить влияние помещения можно, если неприятные ощущения регулярно возникают именно в нем и заметно уменьшаются после выхода на улицу или переезда в другое место. Насторожить могут повторяющиеся головные боли, раздражение глаз и слизистых, заложенность носа, кашель, ощущение духоты и другие симптомы. Постоянный физический дискомфорт способен отражаться и на эмоциональном состоянии.

«Это можно тоже расценивать как хронический стресс для организма. И если не ликвидировать вот эти причины и не лечить больное здание, так скажем, то это может приводить к психическим заболеваниям», — рассказывает терапевт университетской клиники РУДН Наталья Степанова.

Чтобы сохранить физическое и ментальное здоровье, важно устранить источник плохого самочувствия. Зачастую для этого достаточно регулярно проветривать комнату, проводить сухую и влажную уборку. А еще не лишним будет обновить интерьер и спальные принадлежности.

«Стараться, чтобы в помещении не было так называемых коллекторов пыли. Старая мебель, тяжелые шторы, портьеры, ватное одеяло, перьевые подушки — все то, где пыль скапливается сильнее», — объясняет Бессмертный.

Если же неприятные симптомы не уходят, следует обратиться за медицинской помощью. Возможно, ваша проблема требует дополнительного обследования и специфического лечения.