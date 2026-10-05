Мед становится ядом в чае и «помнит» соты? Где правда, а где миф

Фото, видео: www.globallookpress.com/Martin Schutt; 5-tv.ru

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Вокруг любимого лакомства накопилось столько легенд, что отличить реальные свойства от эффектных выдумок бывает непросто.

Натуральный мед способен храниться очень долго, обладает антимикробными свойствами и даже спустя годы может практически не менять внешний вид. Неудивительно, что вокруг него возникло множество легенд.

Одни называют продукт «вечным», другие уверяют, что при попадании в горячий чай он становится опасным, а третьи предлагают проверять натуральность меда по рисунку, который появляется в воде.

Что на самом деле помогает меду долго храниться, можно ли его нагревать и откуда в тарелке с водой берутся фигуры, напоминающие пчелиные соты, — ответы на эти и другие вопросы в программе Пятого канала «Давай разберемся».

От редких сортов до лечебных свойств: что нужно знать о меде

Самый дорогой мед в мире — турецкий пещерный, или эльфийский. Стоимость достигает десяти тысяч евро за килограмм. Добывают его в глубокой скальной полости на высоте двух с половиной тысяч метров над уровнем моря в долине Сарикаир, где растут редкие лекарственные растения. Пчеловоды уверяют, что лакомство обладает уникальными целебными свойствами.

Древнейший мед был найден в Грузии. Ученые определили его возраст — около пяти с половиной тысяч лет. Уникальный химический состав продукта не дает бактериям и грибкам развиваться — поэтому он не испортился даже за такой долгий срок.

«Натуральный мед по ГОСТу — это полностью природный продукт, созданный пчелами. То есть если в продукте есть несвойственные ингредиенты, то назвать его натуральным медом нельзя», — говорит эксперт Роскачества Наталья Филатова.

В составе лакомства присутствует фермент глюкозооксидаза. Он образует перекись водорода, которая подавляет бактерии. Также в нем содержатся флавоноиды и другие соединения с антимикробным эффектом, поэтому сладость используют в народной медицине — при боли в горле и легких простудах.

«У взрослых и у детей после года мед может смягчить горло, снизить количество приступов ночного кашля. Это примерно 25 граммов меда. Для взрослого человека, чтобы понимать практически, это где-то столовая ложка меда, можно в течение дня использовать», — говорит гастроэнтеролог Татьяна Нечитайло.

Правда ли, что горячий чай превращает мед в яд

Существует убеждение, что продукт при воздействии высоких температур становится токсичным. Это не совсем так — опасные дозы канцерогена образуются лишь при многочасовой тепловой обработке.

«Использовать мед в чае, в выпечке можно. При нагревании определенное количество веществ будет расщепляться, ароматические соединения будут расщепляться, поэтому лучше мед добавлять в теплый напиток, не в кипящий», — говорит гастроэнтеролог Татьяна Нечитайло.

Миллионы цветов ради одной банки: как пчелы делают мед

Чтобы собрать один килограмм меда, пчелы совершают около двух миллионов вылетов из улья.

«Пчела за свою жизнь собирает одну двенадцатую чайной ложечки. А чтобы собрать один килограмм меда, пчелам нужно облететь восемь миллионов цветков», — говорит специалист по экологическому просвещению Валерий Самофалов.

Пчелиная королева ежедневно откладывает тысячи яиц. Через 21 день из них появляются рабочие особи.

Трудолюбивые насекомые агрессивно защищают свой улей, матку и запасы корма. Чтобы избежать укусов, пасечники используют дымарь. Так они создают имитацию лесного пожара. И пчелы, прежде чем эвакуироваться из улья, наедаются меда впрок. Раздутое брюшко попросту не дает им изогнуться и ужалить.

В природе встречаются и пчелы без жал — мелипоны. Они известны человечеству очень давно — их разводили еще племена майя. И владели этим искусством в совершенстве. О масштабах производства говорит исторический факт.

В 1549 году индейцы выплатили конкистадорам дань: три тонны меда и 277 тонн церумы — воска тропических пчел, который очень ценился испанцами. Из-за большого количества прополиса он был тверже обычного и меньше плавился в условиях жаркого климата. Поэтому его использовали для королевских и судебных печатей и опечатывания писем и грузов.

Соты в тарелке: есть ли у меда «генетическая память»

В интернете можно встретить необычный способ проверки натуральности меда. Продукт предлагают вылить на тарелку, залить холодной водой, а затем плавно раскачивать посуду. Через некоторое время на поверхности действительно может появиться узор, напоминающий пчелиные соты.

Сторонники такого теста объясняют эффект «генетической памятью» меда: якобы натуральный продукт каким-то образом сохраняет информацию о сотах, в которых находился.

Программа «Давай разберемся» решила проверить утверждение с помощью простого эксперимента. Несколько ложек меда распределили по дну тарелки, сверху аккуратно налили воду, после чего посуду начали плавно раскачивать круговыми движениями.

Через некоторое время на поверхности действительно проступили ячейки, внешне напоминающие соты. Однако происхождение рисунка оказалось связано не с какой-либо «памятью» продукта, а с физическими процессами, возникающими при взаимодействии вязкой массы с водой во время движения.

Чтобы это проверить, опыт повторили с другой вязкой жидкостью — жидким мылом. Его также налили в тарелку, добавили воду и начали плавно раскачивать. В результате появился похожий ячеистый рисунок.

Таким образом, появление фигур, напоминающих соты, само по себе не доказывает ни натуральность меда, ни существование у него «генетической памяти». Подобный домашний эксперимент может выглядеть эффектно, но использовать его как надежный способ проверки качества продукта нельзя.