Ярче «зебра», шире тротуар: как в России делают безопаснее дороги у школ

Фото, видео: www.globallookpress.com/Pius Koller; 5-tv.ru

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Чтобы ребенок был заметен водителю еще до выхода на проезжую часть, дороги возле школ меняют по всей стране. Какие решения помогают снизить риски?

Дорога в школу должна быть безопасной не только на территории образовательного учреждения, но и за его пределами. Особенно важны хорошо заметные пешеходные переходы, освещение, удобные тротуары и возможность заранее привлечь внимание водителей к участкам, где на проезжей части могут появиться дети.

Как меняется дорожная инфраструктура возле образовательных учреждений и какие простые правила помогут сделать путь ребенка безопаснее — разбираемся вместе с программой «Страна советов».

Шире тротуары, ярче разметка

Один из примеров обновления дорожной инфраструктуры — территория возле лицея в Самаре, расположенного рядом с проезжей частью. Раньше родители и преподаватели беспокоились за детей, которые после занятий выходили на улицу.

Теперь здесь отремонтировали дорогу, обустроили подходы к пешеходным переходам, установили тактильную плитку, нанесли разметку и расширили тротуар.

«Ребенку очень понравились изменения на пути в школу, особенно, наверное, тротуары, потому что они стали шире, ровнее, и они спокойно по ним могут передвигаться по нескольку человек», — рассказывает мама учениц лицея «Классический» Елена Тюрина.

Изменился и путь от здания школы к пешеходному переходу.

«Раньше фактически они выходили и ходили по проезжей части. Сейчас сразу есть выход на светофор, чтобы перейти на противоположную сторону дороги», — говорит учитель физкультуры и ОБЖ, советник директора по воспитанию Антон Богданов.

Одной инфраструктурой профилактика не ограничивается. Областная Госавтоинспекция регулярно проводит для школьников уроки по безопасности дорожного движения, на которых детям напоминают правила поведения пешеходов и велосипедистов.

Как делают безопаснее дороги возле школ

Обновление дорожной сети идет по всей стране. Важную роль в этой работе играет национальный проект «Инфраструктура для жизни». В прошлом году было приведено в порядок более 28 тысяч километров дорог. Отдельное внимание уделяется инфраструктуре возле школ и детских садов.

«Возле образовательных учреждений наносится трафаретная разметка, горизонтальная, в виде перебегающих дорогу детей. Водитель видит данную разметку и притормаживает», — объясняет начальник производственно-технического отдела ООО «НПФ 21 век» Александр Нечаев.

В этом году в рамках нацпроекта обновляют более трех тысяч километров подъездных дорог к социально значимым объектам. На участках устанавливают светофоры и улучшают освещение.

«Если водитель транспортного средства видит заранее не только сам пешеходный переход, но и дорожные знаки, он имеет возможность заранее увидеть самого пешехода и принять все меры для того, чтобы остановиться», — говорит начальник отдела пропаганды Госавтоинспекции МВД России Сергей Хранцкевич.

Светящаяся «зебра»

Еще одно решение — проекционные пешеходные переходы. Такая технология позволяет сделать «зебру» заметнее в темноте, сумерках и при плохой видимости, например во время снегопада.

«Дети иногда выходят рано, еще бывает темно в разных регионах, либо возвращаются поздно. Когда водитель движется с ближним светом фар, то пешехода без световозвращающих элементов водитель может заметить на расстоянии около 20–30 метров, а со световозвращающими элементами пешеход уже виден с расстояния почти 200 метров. Это первый совет. Второй, конечно, убрать все гаджеты и обращать внимание на дорогу, то есть на все, что происходит вблизи дороги», — объясняет Сергей Хранцкевич.

Хорошо освещенный переход, понятная разметка и удобный тротуар помогают снизить риски, но ребенку также необходимо знать правила дорожного движения, не отвлекаться на телефон возле проезжей части и использовать световозвращающие элементы в темное время суток. А родителям полезно заранее пройти вместе с ним привычный маршрут и обратить внимание на участки, где требуется особая осторожность.