Сладкий фальсификат: как отличить настоящий мед от подделки и проверить его качество дома

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Сухоруков; 5-tv.ru

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Красивый цвет, густая консистенция и высокая цена еще ничего не говорят о содержимом банки. Какие сюрпризы обнаружила лабораторная проверка?

Мед принято считать натуральным продуктом, однако содержимое красивой банки не всегда соответствует ожиданиям покупателя. Продукт могут разбавлять, неправильно хранить или подвергать чрезмерному нагреву. В продаже встречаются и экзотические разновидности, употребление которых способно привести к отравлению.

Чем опасен так называемый пьяный мед, можно ли определить качество продукта в домашних условиях, что показывает лабораторная экспертиза и почему пасеки размещают даже рядом с зарослями борщевика — разбираемся вместе с программой «Страна советов».

Чем опасен гималайский «пьяный» мед

В интернете появились сообщения о продаже так называемого гималайского безумного, или пьяного, меда. Речь идет о продукте, который собирают в Непале. Пчелы строят свои гнезда в человеческий рост на отвесных скалах. А вот растения, с которых огромные насекомые собирают нектар, — ядовитые.

«Пьяный мед делают из рододендронов, содержится в нем токсин граянотоксин. Первые признаки отравления — это тошнота», — говорит невролог Анастасия Королева.

По словам специалиста, токсин способен воздействовать на нервную систему.

«Влияет на нервную систему, он подавляет нервную систему — центральную и вегетативную», — объясняет Королева.

На маркетплейсах стоимость 100-граммовой банки такого продукта начинается от шести-семи тысяч рублей. Продавцы приписывают ему различные полезные свойства, в том числе способность бороться с повышенным холестерином и онкологическими заболеваниями. После появления сообщений о возможной опасности часть предложений исчезла из продажи.

Вопросы к качеству возникают не только при покупке экзотических продуктов. Эксперты Роскачества исследовали мед нескольких торговых марок.

«Из 16 торговых марок шесть не являются медом. Два — прекрасный, идеальный мед, и еще шесть торговых марок — все еще мед, но с некоторыми замечаниями», — говорит эксперт Роскачества Наталья Филатова.

Дорогой не значит хороший: чем удивила экспертиза меда

«Страна советов» решила провести собственную проверку. В обычном магазине приобрели три банки разных ценовых категорий — от наиболее дорогой до самой дешевой — и отправили образцы на лабораторное исследование.

После исследования трех купленных образцов специалисты выявили нарушения во всех случаях.

«Два образца являются небезопасными, один является некачественным. Содержание оксиметилфурфурола в одном из образцов в два раза выше нормы, а в одном из образцов — в три раза выше нормы», — сообщает заместитель директора ФГБУ «ВГНКИ» Алексей Третьяков.

Это вещество токсично для человека и образуется при нагреве сахара и длительном его хранении. Таким образом, сироп нашли во всех трех образцах. Просто в дорогом меде его оказалось чуть меньше.

Но чаще натуральный продукт разбавляют сахаром или глюкозно-фруктозным сиропом. Есть проверенные народные средства выявления такой фальсификации. Одно из них — нагрев. Если в лакомство добавили сахар, оно потемнеет и превратится в карамель.

Почему пасеки размещают рядом с борщевиком

В некоторых пасеках пчелы собирают нектар с растения, которое большинство людей предпочитает обходить стороной, — борщевика.

«Борщевик является медоносом. И если сравнивать, например, мед подснежниковый, вот он будет неправильный, потому что подснежник не выделяет нектар», — отвечает пчеловод Владимир Голичков.

Для размещения пасеки пчеловод специально ищет в Московской области заросли борщевика.

При этом опасность самого растения при контакте с человеком, по его словам, не означает, что полученный с него мед обладает такими же свойствами.

С одного гектара борщевика пчелы собирают от ста пятидесяти до трехсот килограммов нектара. Для сравнения, медопродуктивность гречихи на той же площади — от семидесяти до ста килограммов.

Есть у меда из борщевика и характерный вкус.

«У него есть своя изюминка — карамельные нотки», — отвечает пчеловод.

Что может попасть в мед вместе с нектаром

И все эти полезные свойства можно перечеркнуть, если цветущие поля, на которых трудились пчелы, опрыскали ядохимикатами.

«Пчелы очень много страдают от тех фермеров, которые недобросовестно используют свои гербициды, пестициды. Они не предупреждают пчеловодов, хотя должны предупредить», — говорит специалист по экологическому просвещению Валерий Самофалов.

Средства от сорняков и вредителей пропитывают нектар. И в итоге на десерт с чаем нам порой попадают даже ветфармпрепараты.

«Антибиотики могут присутствовать в следовых количествах в меде, как и в другой продукции, потому что пчел лечат от опасных заболеваний», — объясняет эксперт Роскачества Наталья Филатова.

А бывает и так, что вместо любимого лакомства производители оставляют одно название.

«Китайцы вообще без меда делают мед. Просто собирают эти экстракты какие-то, смешивают и все», — говорит Самофалов.

Чем полезен мед и как выбрать хороший в магазине

Мед из Геракленума содержит большое количество витамина С и сложные эфирные масла. Гречишный ценят за железо и белок. Он помогает при сниженном уровне гемоглобина. Липовый славится бактерицидным и противовоспалительным действием. Акациевый полезен при нервных расстройствах и бессоннице. В составе каштанового меда есть витамин Р, который укрепляет стенки сосудов.

Чтобы не наткнуться на подделку, лучше искать лакомство не в супермаркетах, а на фермерских ярмарках. Попробуйте товар и хорошо приглядитесь к нему. Он должен быть однородный, без расслоений, пены или обильных пузырьков. Это может говорить о незрелости, начале брожения или о том, что мед разбавлен.