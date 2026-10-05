Инсульт после сеанса: чем могут быть опасны массаж и мануальные практики

Фото, видео: www.globallookpress.com/Chris Dave - Mond'Image; 5-tv.ru

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Безобидный на первый взгляд массаж может обернуться тяжелыми последствиями, если за дело берется человек без необходимой подготовки. Как не стать жертвой опасных манипуляций?

Массаж, мануальные техники и остеопатия часто воспринимаются как способы избавиться от боли и расслабиться. Однако агрессивное воздействие на позвоночник, особенно на шейный отдел, может быть опасным. Еще один риск — попасть к человеку без необходимой квалификации, который выдает себя за специалиста.

Как выбирать массажиста, чем остеопат отличается от костоправа, почему опасны резкие манипуляции с шеей и что делать при обнаружении скрытой камеры в кабинете — разбираемся вместе с программой «Страна советов».

Когда массаж может закончиться больницей

В интернете можно встретить множество роликов, на которых специалисты резко скручивают тело человека, давят на позвоночник и добиваются характерного хруста. Судить о последствиях конкретных процедур только по таким кадрам невозможно, однако травматологи предупреждают: силовое воздействие сопряжено с рисками.

«Вы должны понимать, что все риски о своем здоровье вы берете на себя. И тут уже как лотерея: повезет, не повезет», — говорит травматолог Алексей Тыщенко.

О тяжелых последствиях после подобных процедур сообщалось в разных городах. Так, 38-летняя жительница Казани обратилась к остеопату из-за боли в шейном отделе, после чего у нее произошел инсульт.

Похожая история случилась с Милой из Тамбова. По словам ее подруги Елены Симоновой, женщина отправилась на массаж во время отдыха в бане, после которого ее состояние резко ухудшилось.

«После массажа она сказала, что не может встать, что она не чувствует руки. И у нее темнеет в глазах. После этого ей вызвали скорую. Мила находится в реанимации», — рассказывает подруга пострадавшей Елена Симонова.

Врачи диагностировали у женщины инсульт. По словам подруги, после того как Мила пришла в себя, ее собирались перевести из реанимации в палату, однако затем возникло осложнение — пневмония. Сейчас женщина находится на искусственной вентиляции легких.

В банном комплексе при этом заявили, что услуг массажа не предоставляют.

«Мы никого не массажируем. Это, может быть, у них свой какой-то был. Там большая компания отдыхала», — рассказали сотрудники.

Также в банном комплексе рассказали, что забронировал парную мужчина. По словам подруги пострадавшей — этот человек не просто проводил массаж, он был организатором банных мероприятий. Мила нашла его в группе по интересам.

«Так как мы с Милой очень близкие подруги, у меня есть доступ к ее телефону, и, когда все это произошло, я зашла в ее переписку с данным мануальщиком и в группу, где он писал: приходите ко мне на мероприятие», — рассказывает Симонова.

Почему манипуляции с шеей могут быть опасны

Шея требует особенно осторожного обращения из-за расположенных в этой области сосудов, нервных структур и позвоночника.

«К шейным отделам нужно крайне аккуратно, потому что там идут позвоночные артерии и иннервация, в том числе и зрительных нервов. Вот то, что мы эту новость про бедную девушку слышали — она как раз-таки сидела в неправильном положении крайне долгое время, и у нее было негативное воздействие именно на шейный отдел позвоночника. И произошла некая компрессия корешков, которые отвечают за зрительную сферу», — говорит травматолог Алексей Тыщенко.

Когда самоучка без медицинского образования делает неудачный резкий рывок, с нашими сосудами происходит диссекция — когда Внутренняя стенка артерии расслаивается, образуется тромб. Кровь перестает поступать в мозг, мгновенно развивается тяжелейший ишемический инсульт ствола мозга. Это либо смерть, либо пожизненная инвалидность.

«Если специалист позиционирует себя как врач, то он должен иметь аккредитацию. Если специалист использует остеопатические техники в своем лечении, то он должен иметь просто документы, сертификаты, подтверждающие его образование», — объясняет остеопат Владислав Мирошниченко.

Отсутствие документов непосредственно в кабинете само по себе еще не позволяет сделать вывод о квалификации человека. Однако перед медицинской процедурой пациенту стоит заранее выяснить образование специалиста и проверить сведения о медицинской организации, в которой он принимает.

Чем остеопат отличается от костоправа

Отдельная проблема — смешение понятий. В рекламе и социальных сетях можно встретить специалистов, называющих себя костоправами, мануальными терапевтами или остеопатами, хотя используемые ими методы могут существенно различаться.

«Костоправы и мануальные терапевты в чем-то схожи в своих методиках. Остеопаты немножко отличаются, потому что используют мягкие техники, не приводящие к силовому воздействию на организм», — объясняет Владислав Мирошниченко.

Агрессивные методики крайне популярны — на просторах интернета можно найти как костоправы якобы лечат храп и вправляют людям носы. Странная и жестокая мода докатилась даже до животных.

«Можно так сильно воздействовать, что и повредить части нервной системы, спинной мозг, корешки спинномозговые. Можно даже вывихнуть шею. Это может привести даже к гибели, может привести к парезам, к параличам, то есть отказу конечностей. Это больно. Кошки не сотрудничают», — предупреждает ветеринар Ольга Дубовицкая.

Что делать, если в массажном кабинете обнаружили скрытую камеру

Риски могут быть связаны не только со здоровьем. Еще одна проблема — нарушение частной жизни клиентов. Скрытые камеры могут маскировать под различные бытовые устройства, в том числе адаптеры питания. При обнаружении подозрительного устройства юрист советует обратиться в правоохранительные органы.

«В случае обнаружения скрытых средств наблюдения, которые затрагивают ваши личные права, необходимо обратиться в правоохранительные органы с заявлением об этом факте. Это может быть отдел полиции либо напрямую Следственный комитет», — говорит адвокат Сергей Савин.

Как выбрать специалиста и снизить риски

Если остеопат предлагает вправить вам позвоночник, похрустеть косточками, скорее всего, он шарлатан. Чтобы прямо с кушетки массажиста не попасть на больничную койку, советуем серьезно подходить к выбору специалиста. Разделяйте спа и медицину. Никаких резких скруток — если вам больно, прерывайте процедуру.

Помните, что мануальная терапия и вправление костей — это медицинская услуга. Требуйте диплом врача и проверяйте лицензию клиники.