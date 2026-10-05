Резной палисад и наличники: как создают знаменитую вологодскую резьбу

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Лебедев

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Старинное ремесло продолжает жить и сегодня, а традиционные узоры находят место даже в современных домах.

Резной палисад стал одним из символов Вологды, но деревянная резьба — это не только украшение старинных домов. Такие элементы можно использовать и сегодня, если правильно выбрать древесину, орнамент и защитную обработку.

Как создают резные детали, какие породы дерева подходят для работы, что означают популярные узоры и как сохранить деревянный декор от разрушения — ответы на эти и другие вопросы в программе Пятого канала «Стройнадзор».

Почему резной палисад стал символом Вологды

Резные палисады, наличники и другие элементы деревянного зодчества до сих пор остаются одной из узнаваемых деталей Вологды. Команда «Стройнадзора» отправилась в город, чтобы узнать, как мастера сохраняют старинные дома, восстанавливают утраченную резьбу и создают новые орнаменты.

Один из известных исторических домов Вологды краеведы называют «путешественником»: на нынешнем месте он оказался не сразу.

«Он переехал с другого места в 1970-е годы прошлого века. Стоял он в заречной части города. Там строили обычную пятиэтажку, и, чтобы дом сохранить, раскатали бревна, пронумеровали и сюда, на новое место, перенесли. И перед домом мы тоже видим резной палисад», — рассказывает краевед-экскурсовод Екатерина Шабалова.

Палисад представляет собой ограждение из деревянных планок. Такие заборы устанавливали вокруг небольших цветников перед домами.

Широкую известность именно вологодский резной палисад получил в конце 1970-х годов благодаря песне ансамбля «Песняры».

При этом, по словам краеведа, сами палисады не были уникальной особенностью Вологды.

«Они шли ровно по нижнему краю наличников, чтобы всю красоту самого деревянного дома не загораживать. Это не было вологодской особенностью. Но раз уж есть песня, то надо соответствовать. И действительно, резные палисады в центре Вологды сейчас можно встретить», — говорит Шабалова.

Что означают узоры и как восстанавливают деревянную резьбу

Сегодня такие ограждения продолжают использовать. Некоторые владельцы при этом выбирают не просто декоративные узоры, а орнаменты, которым приписывают символическое значение — для защиты дома и семьи.

Одним из таких элементов считается солярный символ — изображение, связанное с солнцем.

«В основном обереги — это солярии. Солярии — это солнце. Солнце нас освещает, защищает, греет. Треугольник — это земля, которая нас кормит, дает приют, которой мы поклоняемся», — рассказывает резчик по дереву Сергей Чекин.

Работа с деревянным зодчеством не ограничивается созданием новых декоративных элементов. Реставраторы восстанавливают детали исторических зданий, стараясь сохранить их первоначальный облик.

Сохранившиеся элементы становятся образцами для восстановления утраченных деталей. Так, реставратор памятников деревянного зодчества Денис Клишин вручную воссоздает деревянный элемент декоративного балкона, используя в работе стамеску.

После завершения работы дерево обязательно обрабатывают защитными составами. Для этого используют олифу, специальные пропитки или масло.

Основными материалами остаются привычные для региона породы древесины.

«Мы работаем с материалом, который производится у нас, произрастает. Ель, сосна, в первую очередь, — это наши основные материалы, из которых, в принципе, делается все», — говорит директор реставрационной организации Владимир Новоселов.

Как вологодское зодчество сохраняют в миниатюре

Увидеть элементы вологодского деревянного зодчества можно не только на улицах города. В одной из мастерских исторические дома, фасады и резные палисады воспроизводят в миниатюре — из глины.

Художник-керамист Анастасия Нуриджанян старается дополнять каждую работу небольшими деталями. Цвет фигуркам придают с помощью специального материала для декорирования керамики — ангоба. Затем изделия сушат, покрывают глазурью и обжигают в печи.