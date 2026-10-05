Модульный дом за 400 тысяч: плюсы и минусы, можно ли в нем жить зимой

Фото, видео: Zuma/ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Возможность быстро обзавестись собственным домом привлекает все больше покупателей. Что отличает модульный дом от обычной бытовки?

Модульный дом выглядит заманчиво: его можно быстро установить на участке, заранее выбрать комплектацию и не тратить годы на строительство. Но перед покупкой возникает немало вопросов: не окажется ли он обычной бытовкой, не будет ли холодно зимой и за что придется доплачивать?

Кому действительно подойдет модульный дом, сколько стоит такое жилье, как его производят и при каких условиях поставить на кадастровый учет — ответы на эти и другие вопросы в программе Пятого канала «Стройнадзор».

Модульный дом за 400 тысяч рублей

Модульные дома все чаще рассматривают как альтернативу небольшой даче или компактному загородному жилью. Их привлекают сравнительно невысокая стоимость, быстрый монтаж и возможность заранее выбрать подходящую комплектацию.

Один из таких домов приобрела Сима Чувилина. Площадь постройки составляет 18 квадратных метров — примерно как у небольшой студии. При этом внутри удалось разместить спальное место, кухонную зону и систему хранения, а рядом с домом оборудована веранда.

Дом обошелся хозяйке в 400 тысяч рублей. Еще одним преимуществом стала скорость установки: конструкцию смонтировали на участке всего за один день.

«Дом за 400 тысяч, я думаю, это прям звучит невероятно. Сам домик поставили за один день. То есть утром был только участок, вечером уже был домик», — рассказывает хозяйка модульного дома.

Как производят модульные дома

Главная особенность модульных домов заключается в том, что основная часть работ выполняется не непосредственно на участке, а на производстве. Многие детали изготавливают на станках с ЧПУ — сразу со всеми необходимыми отверстиями под крепления. Затем монтируют и утепляют каркас.

Некоторые производители также заранее прокладывают коммуникации скрытыми — прячут их за фальшстенами. В результате на участок заказчика доставляют уже готовую конструкцию.

«Модульные дома перед отправкой мы запаковываем в специальную пленку, после чего манипулятором грузим его на грузовые автомобили и везем до участка, где в обратном порядке манипулятор разгружает, устанавливает модули и начинается процесс сборки», — говорит инженер-проектировщик компании по производству модульных домов Федор Мельников.

Все этапы — от покупки до монтажа — занимают около полутора месяцев. Скорость строительства становится одним из основных преимуществ такого формата жилья.

Как можно изменить планировку и перевезти модульный дом

Еще одна особенность модульной технологии — возможность менять конфигурацию дома в зависимости от потребностей владельца. Заказчик может выбирать расположение окон, планировку, комплектацию и степень готовности строения.

«Мы можем передвинуть окна, мы можем изменить планировку, мы можем изменить комплектацию данного дома. Вы можете получить абсолютно пустой дом и доделать его сами, а можете получить абсолютно готовое решение со всей мебелью, и вам останется только выбрать подушки и матрас», — объясняет Мельников.

Сооружение легко не только видоизменить, но и забрать с собой на новое место жительства. Или продать и поставить другое.

«Для перевозки модульных домов специальный транспорт не требуется. К нам приходят машины, 12-метровые тралы, на которые мы устанавливаем два модуля и спокойно перевозим без дополнительных разрешений», — говорит инженер-проектировщик.

От чего зависит цена готового модульного дома

Цена зависит от площади, используемых материалов, внутренней отделки и комплектации. Полностью отделанный и меблированный дом со всеми необходимыми инженерными системами можно приобрести за три миллиона рублей и выше.

При этом покупают подобные строения не только для постоянного или временного проживания.

«Покупателей я бы, наверное, разделила на две основные категории. Первое — это те люди, которые покупают дом для себя, для своего личного пользования, будь то молодая семья, которой срочно нужно отделиться от родителей. Вторая категория — это юрлица, это базы отдыха в первую очередь», — объясняет ведущий специалист по продажам модульных домов Наталья Ненадовец.

Подходит ли модульный дом для круглогодичного проживания

Модульные дома уже перестали быть экзотикой, однако по некоторым характеристикам все равно уступают классическим зданиям. Один из ключевых вопросов при выборе такого жилья — возможность его эксплуатации в холодное время года.

«В нашей полосе без дополнительного утепления менее пригоден. Это больше как временное жилье либо на лето», — говорит архитектор Елена Алферова.

Поэтому перед покупкой необходимо уточнить у производителя, какое утепление предусмотрено в конкретном проекте и на какие условия эксплуатации рассчитана конструкция.

При каких условиях модульный дом можно поставить на кадастровый учет

Отдельный вопрос — юридический статус такого строения. Модульный дом можно поставить на кадастровый учет, но надо соблюсти ряд условий.

Первое — строение должно подходить для круглогодичного проживания и иметь подключение к электричеству, системам водоснабжения и водоотведения.

Второе — фундамент. Если он капитальный — плитный, ленточный или свайный, то в регистрации не откажут.