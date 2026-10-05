Сдаете квартиру? Какие признаки выдают проблемного арендатора еще до заселения

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Разбитая мебель, испорченный ремонт и ущерб на сотни тысяч рублей могут обнаружиться лишь после отъезда жильцов. на что стоит обратить внимание при первой встрече?

Сдаете квартиру и уверены, что нашли приличных жильцов? Через год вместо квартиры можно получить разбитую мебель, испорченный пол и счет за ремонт на сотни тысяч рублей. Причем на фото перед заселением все могло выглядеть идеально.

Как не ошибиться при выборе квартирантов, что обязательно зафиксировать перед передачей ключей и как взыскать ущерб, если жильцы превратили квартиру в руины? Ответы на эти и другие вопросы — в программе Пятого канала «Стройнадзор».

Во что жильцы могут превратить квартиру за несколько лет

Даже жильцы, которые при заселении производят хорошее впечатление, со временем могут оставить после себя серьезный ущерб. С такой ситуацией столкнулась владелица таунхауса Марина Ладошина, которая пять лет сдавала недвижимость семье с двумя детьми.

После их выезда состояние дома оказалось настолько плохим, что часть отделки и мебели восстановить уже было невозможно.

«Ты приходишь в свое жилище и видишь, что там просто пещера для дикарей, потому что по-другому это не назвать. Когда все, что было сделано твоими руками, за твои деньги, просто уничтожено», — рассказала Марина Ладошина.

Поврежденными оказались ламинат, двери и мебель — все это пришлось выбросить. Владельцы заказали независимую экспертизу, которая оценила ущерб с учетом износа почти в 700 тысяч рублей.

Сейчас хозяева готовят иск в суд, чтобы взыскать причиненный ущерб. После произошедшего сдавать таунхаус в аренду они больше не планируют.

Разбитая квартира и исчезнувшая квартирантка

С похожей ситуацией столкнулась и владелица квартиры Елена Серебренникова. После внезапного отъезда квартирантки она обнаружила поврежденную дверь, сломанный унитаз и прожженный линолеум. При этом девушка съехала настолько поспешно, что оставила часть личных вещей.

Связаться с бывшей квартиранткой хозяйке не удалось: на звонки и сообщения та не отвечала, а затем заблокировала номер. Тогда Елена сняла состояние квартиры на видео и опубликовала запись в интернете.

«Конструктивного разговора с ней не вышло, потому что она обвиняла меня в том, что я видео опубликовала, что я за это заплачу, предлагала мне с ней встретиться. Я ее спрашивала, для каких целей. Если встретиться, то только в суде», — рассказала Серебренникова.

Восстановление квартиры обошлось примерно в 70 тысяч рублей. Позднее Елена узнала, что бывшая квартирантка ведет асоциальный образ жизни, поэтому решила не обращаться к юристам и не добиваться компенсации через суд.

Сейчас собственница снова сдает квартиру, однако после этого случая старается не вкладывать в нее слишком много денег и сил.

Что бывает, если разрешить жильцам держать животных

С похожими последствиями столкнулась и еще одна собственница жилья — Татьяна Махнюк. Она сдала квартиру молодой девушке с собакой, которая уверяла, что питомец небольшой. Однако спустя год хозяйке начали звонить соседи с жалобами на неприятный запах и постоянный вой животных.

Приехав в квартиру, Татьяна обнаружила, что собак уже две. За это время животные успели серьезно повредить жилье.

«Когда я приехала, я увидела, что квартиру буквально уничтожили. Оказывается, что на тот момент уже была не одна собака. Добавилась вторая в виде молодого добермана. Квартиру буквально съели по кусочкам. Отгрызли розетки, мебель», — рассказала Махнюк.

Девушка пообещала исправить ситуацию и предложила все отремонтировать и почистить. Татьяна дала ей шанс, о чем потом пожалела — через год жилье снова пришло в запустение.

В итоге квартирантка отдала 30 тысяч рублей в качестве компенсации, но, по подсчетам хозяйки, работы обойдутся в три раза дороже.

Как доказать ущерб и взыскать деньги с арендатора

Хорошего первого впечатления от будущего жильца недостаточно. Даже если человек кажется аккуратным и надежным, собственнику лучше заранее позаботиться о документах, которые помогут защитить имущество в случае конфликта.

Всегда важно заключать договор и составлять акт приема-передачи с описью имущества.

Фиксировать состояние жилья на фото и видео. Это поможет избежать неприятных последствий для квартиросъемщика и владельца.

Недобросовестные люди встречаются как с той, так и с другой стороны. И понятие ущерба весьма растяжимое.

«Для начала нужно определить, вообще был ли он. Потом уже определяем объем, а затем определяем виновность. Потому что бывает так, что какая-то мебель или какое-то инженерное оборудование имело скрытые дефекты», — рассказал адвокат Алексей Журавлев.

Когда арендатор действительно виноват, можно попробовать решить вопрос в досудебном порядке. Если достичь компромисса не получается, заказывайте независимую экспертизу и готовьте иск.

Какие признаки могут выдать проблемного квартиранта

Но реально ли предотвратить такое развитие событий в самом начале и распознать непорядочного квартиранта?

«Есть неочевидный признак. Например, если человек очень торопится заселиться, торопится заехать в квартиру, это на самом деле тревожный звоночек того, что, скорее всего, с предыдущей квартиры его выгнали раньше срока», — предупредила агент по недвижимости Екатерина Пархоменко.

Насторожить может нервное и агрессивное поведение, уклончивые ответы, нежелание заключать письменный договор.

Почему квартиру нужно проверять во время аренды

Одна из главных ошибок собственников — не проверять свою недвижимость в течение длительного срока. Даже если при заселении жильцы не вызывают подозрений, состояние недвижимости со временем может серьезно измениться.

«Мы не строим дружеские отношения, а выстраиваем деловые. Например, мы сдавали квартиру молодым студентам. Также собственник решил их не проверять. Они взяли и заклеили пачками сигарет наглухо на двухсторонний скотч стекло и весь оконный проем. Под воздействием солнца это всё расплавилось, и просто снять это было очень сложно. Также они завели маленького котёнка, который испортил все обои. И вот собственник это увидел совершенно случайно, он был в шоке», — рассказала агент по недвижимости Ольга Сидоренко.

Также стоит смотреть у людей перед заселением не только документы — но и странички в соцсетях, теги телефонного номера в мобильном приложении.

В то же время юристы и риелторы рекомендуют застраховать квартиру. Это даст гарантию, что деньги за ущерб владелец получит.