Кто сыграл учительницу лучше всех? 3 актрисы, примерившие образ педагога

Фото: Фото: Кадр из фильма "Весна на Заречной улице", режиссер Марлен Хуциев, Феликс Миронер, 1956г.

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Три звезды кино, три фильма и три совершенно разных подхода к одной профессии.

Советское кино создало три великих образа учительницы. И каждый из них правдив, самобытен и ярок. Просто по-своему: Татьяна Сергеевна из «Весны на Заречной улице» только входит в профессию, Лидия Михайловна из «Уроков французского» — молодая, но уже готовая жертвовать собой, а «Дорогая Елена Сергеевна» уже матерый педагог, который проходит проверку временем.

В День учителя 5-tv.ru рискнул сравнить звезд великих фильмов о школе.

«Весна на Заречной улице» — в роли Татьяны Сергеевны актриса Нина Иванова

Какие актрисы сыграли в фильмах СССР учителей — Иванова, Ташкова или Неелова? Фото: Кадр из фильма «Весна на Заречной улице», режиссер Марлен Хуциев, Феликс Миронер, 1956 г.

«Итак, разбирая этот пример, мы убедились, что уж коли берешься писать на доске, так пиши так, чтобы ни ты, ни доска не краснели».

История появления Нины Ивановой в фильме «Весна на Заречной улице» совсем не банальная.

Актрисой она не была — училась на врача, а в кино попала случайно, согласившись помочь подруге со студенческой короткометражкой. Эту работу увидел начинающий режиссер Марлен Хуциев и пригласил девушку на главную роль в их с другом — сценаристом Феликсом Миронером — дебютной картине.

Не только эта троица была новичками. Это были первые работы в кино оператора Радомира Василевского и первые большие роли для Юрия Белова, Николая Рыбникова, Геннадия Юхтина. Все в съемочной группе были молоды и прекрасно понимали друг друга.

Съемки шли трудно. Зима в Запорожье, где работала группа, закончилась раньше времени, и снег приходилось искать в Новосибирске. Работа над картиной затянулась на три года — оператор Петр Тодоровский даже в шутку называл фильм «Без сна на Заречной улице».

Фильм вышел в 1956 году. История любви сталевара-передовика и молодой выпускницы пединститута, направленной в вечернюю школу рабочего поселка, скоро превратилась в символ оттепели.

По сюжету учительнице Татьяне Сергеевне — героине Ивановой — предстояло учить не детей, а взрослых людей, многие из которых были старше и опытнее ее. Как и хотел Хуциев, она отлично отыграла растерянность выпускницы пединститута и непростую историю ее чувств к ученику-сталевару.

Для Ивановой эта роль стала триумфом и одновременно единственной по-настоящему заметной работой. Профессиональной актрисой она так и не стала, позже работала ассистентом режиссера и медсестрой. Но ее Татьяна Сергеевна запомнилась как пример той самой «учительницы от бога», которая пробуждает в людях лучшее.

«Уроки французского» — в роли Лидии Михайловны актриса Татьяна Ташкова

Какие актрисы сыграли в фильмах СССР учителей — Иванова, Ташкова или Неелова? Фото: Кадр из фильма «Уроки французского», режиссер Евгений Ташков, 1978 г.

«Не было в ее лице жестокости, которая становится с годами чуть ли не профессиональным признаком учителей».

Спустя 22 года после «Весны…» на советские экраны вышел фильм «Уроки французского» — экранизация автобиографического рассказа Валентина Распутина.

Роль учительницы досталась Татьяне Ташковой, тогда еще студентке Щукинского училища, носившей фамилию Васильева.

Сыграть Лидию Михайловну пробовались многие известные артистки — Женя Симонова, Ирина Муравьева, Лия Ахеджакова. Сама Ташкова показала себя на них хуже всех, но режиссер Евгений Ташков выбрал ее.

Ему не нужна была звезда, ведь у Распутина в повести учительница была «совсем еще молодая, недавняя студентка» и казалась «возвышенным, почти неземным существом».

Ташковой предстояло передать эту смесь юности и мудрости, хрупкости и решимости. Ее героине предстояло спасти ученика. Гордый мальчик, страдающий малокровием, отказывается от любой помощи, и Лидия Михайловна придумывает выручить его через иллюзию честного выигрыша. Но, к сожалению, игра на деньги с учеником, пусть и с благородной целью, — это нарушение педагогических норм, поэтому ее увольняют.

Фильм получил Большой приз на Всесоюзном фестивале телевизионных фильмов в Баку в 1979 году, а Ташкова после этой роли прославилась. Ее Лидия Михайловна до сих пор остается одним из самых светлых образов советского кино — доказательством того, что настоящая педагогика начинается там, где заканчиваются инструкции.

«Дорогая Елена Сергеевна» — в роли Елены Сергеевны актриса Марина Неелова

Какие актрисы сыграли в фильмах СССР учителей — Иванова, Ташкова или Неелова? Фото: Кадр из фильма «Дорогая Елена Сергеевна», режиссер Эльдар Рязанов, 1988 г.

«Вы не женщина, вы — тетрадь в клеточку!»

В 1980-е пьеса Людмилы Разумовской, написанная в конце семидесятых по заказу Министерства культуры, оказалась настолько неудобной, что после первых постановок была запрещена. Лишь перестройка позволила ей вернуться к зрителю — сначала на сцене, затем на экране.

В итоге поставленный по ней фильм режиссера Эльдара Рязанова «Дорогая Елена Сергеевна» вышел на экраны в 1988 году. В нем советский зритель увидел совершенно иной тип педагога.

Актриса Марина Неелова, к тому моменту уже признанная звезда «Современника» и лауреат Государственной премии за «Осенний марафон», получила роль учительницы математики, которую поздравляют с днем рождения четверо выпускников.

Поздравляют — и просят ключ от сейфа с экзаменационными работами. Елена Сергеевна отказывает. И тогда благополучные, казалось бы, подростки начинают методично, с изощренной жестокостью ломать ее — не физически, а психологически.

Образ, созданный Нееловой, принципиально отличается от двух предыдущих. Елена Сергеевна — педагог со стажем, представитель «старой школы», которая продолжает видеть в учениках благородных пионеров и не замечает, как изменилось время.

Ее наивность и доверчивость оборачиваются трагедией. Она идеалистка, и именно эта идеалистичность становится мишенью для циничных подростков.

Снятый Рязановым фильм критики посчитали скандальным, а зрители восприняли как диагноз обществу.

И если Иванова сыграла учительницу, которая учится сама, а Ташкова — педагога, который спасает, то у Нееловой получился образ учителя, которого спасать уже поздно, но который не сдается до конца.