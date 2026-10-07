Повышает иммунитет и «сжигает» жир: кому квашеную капусту нужно есть осенью

Фото: www.globallookpress.com/Pogiba Alexandra

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Квашеная капуста — настоящий кладезь витаминов, который особенно актуален в сезон простуд.

Квашеная капуста — настоящий кладезь полезных веществ в банке: витамин С, необходимый для нормальной работы иммунной системы, некоторые витамины группы В, минералы и клетчатка.

Эта недорогая закуска может разнообразить осеннее меню, а ее ценность не ограничивается ярким вкусом и аппетитным хрустом.

Чем квашеная капуста полезна в сезон простуд? И как еще эта закуска помогает организму — в материале 5-tv.ru.

Какие витамины содержатся в квашеной капусте

Польза домашней квашеной капусты осенью для иммунитета. Фото: www.globallookpress.com/Petrov Sergey

Квашеная капуста содержит внушительный набор витаминов и минералов.

В первую очередь речь идет о витамине, который необходим для полноценной работы иммунной системы. В кислой среде аскорбиновая кислота сохраняется лучше, поэтому после заквашивания уровень витамина С не снижается дальше даже при длительном хранении. В среднем 100 граммов продукта обеспечивают около 20% суточной потребности.

Помимо аскорбиновой кислоты, в квашеной капусте присутствуют витамины группы В, которые отвечают за липидный обмен и помогают организму «сжигать» жиры. Есть витамины А, Е, К, Р и U, а также калий, натрий, магний, фосфор, железо, медь, кальций и йод.

Как квашеная капуста укрепляет иммунитет

Польза домашней квашеной капусты осенью для иммунитета. Фото: www.globallookpress.com/imago stock& people

Витамин С влияет на выработку особого белка — интерферона. Именно этот белок препятствует проникновению вирусов в клетки.

Даже при высокой вирусной нагрузке возбудителям гораздо сложнее попасть внутрь организма, если интерферон вырабатывается в достатке. Квашеная капуста, богатая аскорбиновой кислотой, помогает поддерживать этот механизм на должном уровне.

Однако одним витамином С дело не ограничивается. В квашеной капусте одновременно содержатся пребиотики — ферментированные пищевые волокна, и пробиотики — бифидо- и лактобактерии. Такое сочетание стимулирует иммунитет комплексно, воздействуя на разные звенья защитной системы.

Лактобактерии, которых особенно много в правильно заквашенной капусте, способствуют укреплению иммунитета, в том числе через взаимодействие с иммунными клетками кишечника и поддержку барьерной функции. Они не продуцируют бета-глобулины напрямую.

Квашеную капусту можно назвать продуктом, поддерживающим иммунитет: 100 граммов в день могут помочь укрепить сопротивляемость организма в сезон простуд. Однако она не является специфической защитой от гриппа, ОРВИ или коронавирусной инфекции.

Как употребление квашеной капусты влияет на состояние кишечника

Польза домашней квашеной капусты осенью для иммунитета. Фото: www.globallookpress.com/Pogiba Alexandra

Здоровье иммунной системы напрямую связано с состоянием кишечника. Квашеная капуста работает в этом направлении сразу с нескольких сторон.

Пробиотики, содержащиеся в продукте, поддерживают баланс бактериальной флоры кишечника. Они играют роль первой защиты от воспалений, токсинов и патогенной микрофлоры. Регулярное употребление ферментированных продуктов способствует уменьшению газообразования и нормализации стула.

Молочнокислые бактерии улучшают перистальтику кишечника и помогают справиться с запорами. А бактерии, содержащиеся в ферментированной капусте, способны подавлять рост возбудителя хеликобактериоза, язвенной болезни желудка и гастрита.

Клетчатка не очищает кишечник от «шлаков», но участвует в его нормальной работе. Пищевые волокна, попадая в кишечник, впитывают воду и увеличиваются в объеме, благодаря чему утоляется чувство голода.

Чем еще полезна квашеная капуста

Польза домашней квашеной капусты осенью для иммунитета. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Квашеная капуста благотворно влияет на все системы организма. А именно:

Помощь сердцу и сосудам. Капустная клетчатка способствует снижению уровня «плохого» холестерина. Калий и магний положительно влияют на плотность костной ткани и работу сердечной мышцы. Молочная кислота, образующаяся при ферментации, играет важную роль в работе сердца и участвует в образовании глюкозы;

Профилактика анемии. Железо, которым богата квашеная капуста, необходимо для высокой работоспособности, выносливости и энергичности. Оно помогает предупредить анемию;

Замедление старения. В квашеной капусте содержится индол-3-карбинол — вещество, которое запускает в клетках процессы детоксикации и замедляет старение. Органические кислоты снижают воздействие свободных радикалов, разрушающих клетки;

Контроль веса. Калорийность квашеной капусты составляет всего 19 килокалорий на 100 граммов. При этом продукт вызывает чувство сытости и снижает всасывание жиров благодаря пробиотикам. Даже соленые овощи остаются низкокалорийными, что является большим плюсом для тех, кто следит за фигурой.

Почему квашеная капуста особенно полезна осенью

Польза домашней квашеной капусты осенью для иммунитета. Фото: www.globallookpress.com/Victor Lisitsyn

Квашеная капуста является незаменимым средством для укрепления иммунитета в преддверии холодов, ведь осень и зима — время, когда организм особенно нуждается в поддержке.

Световой день сокращается, свежих овощей и фруктов становится меньше, а вирусная нагрузка растет. Квашеную капусту можно назвать универсальным средством, которое помогает восполнить часть витаминов и микроэлементов в холодное время года.

Именно осенью начинается сезон закваски. Продукт доступен, недорог и знаком каждому. При этом он сохраняет многие полезные свойства на протяжении всей зимы, а содержание витамина С в кислой среде после заквашивания не снижается даже при длительном хранении.

Регулярное употребление этого продукта может помочь поддержать иммунитет в сезон простуд.

Как купить или приготовить действительно полезную квашеную капусту

Польза домашней квашеной капусты осенью для иммунитета. Фото: Смирнов Владимир/ТАСС

Польза домашней квашеной капусты осенью для иммунитета.

При выборе квашеной капусты в магазине стоит внимательно изучить состав.

В нем должны быть только овощи, молочнокислые бактерии — закваска — и соль. Никаких химических добавок быть не должно. Лучше, чтобы и уксуса в составе не было: он способен нивелировать действие многих полезных веществ и убивает полезные микроорганизмы.

Если капуста квасится самостоятельно, стоит помнить: чем крупнее нарезка, тем больше в ней сохраняется витаминов и других полезных веществ. Добавлять меньше соли и сахара — тоже разумный подход.

Стоит следить и за потреблением соли. В 100 граммах квашеной капусты может содержаться около двух граммов соли — это значительная часть суточной нормы (до 40%). Это важно учитывать тем, кто контролирует артериальное давление.

Как и у любого продукта, у квашеной капусты есть противопоказания. Из-за высокого содержания органических кислот от ее употребления стоит отказаться людям с повышенной кислотностью желудочного сока, при заболеваниях поджелудочной железы, гипертонии, почечной недостаточности.

Также продукт не рекомендуется при заболеваниях щитовидной железы, печени и почек, при язвенной болезни, внутренних кровотечениях желудочно-кишечного тракта. Людям с полипами в кишечнике и нарушениями перистальтики также лучше отказаться от квашеной капусты. Кроме того, квашеная капуста содержит гистамин и тирамин, поэтому ее стоит ограничить при непереносимости гистамина и склонности к мигреням.