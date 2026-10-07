Тревожный чемоданчик на случай пожара: что всегда должно быть собрано

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет; 5-tv.ru

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Огнетушителя при пожаре может оказаться недостаточно. Какие средства защиты и спасения стоит заранее держать дома и где их хранить?

Пожар в многоквартирном или частном доме — одна из самых частых чрезвычайных ситуаций. Когда счет идет на минуты, важно иметь под рукой не просто определенный набор вещей, а четкий план действий и средства, которые помогут выбраться из задымленного помещения.

Бывший сотрудник пожарно-спасательной службы Артур Давыденко эксклюзивно для 5-tv.ru рассказал, что должно входить в так называемый «тревожный чемоданчик», как правильно хранить эти предметы и почему паника опаснее огня.

Что такое тревожный чемоданчик

Как собрать тревожный чемоданчик на случай пожара в доме или квартире? ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Это не просто сумка с вещами, а продуманный набор для выживания в первые часы после чрезвычайной ситуации.

Комплектация зависит от характера ЧС. Одно дело — пожар в квартире, другое — масштабная эвакуация из-за стихийного бедствия или техногенной аварии. В случае с пожаром набор должен быть максимально компактным и готовым к немедленному использованию.

Какое средство защиты должно лежать в тревожном чемоданчике на случай пожара

Как собрать тревожный чемоданчик на случай пожара в доме или квартире? ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

При пожаре люди чаще гибнут не столько от огня, сколько от дыма и токсичных продуктов горения. Поэтому первое, что нужно иметь в квартире, — индивидуальные средства защиты органов дыхания.

«Это может быть дымозащитный капюшон, это может быть многоразовая маска с патронами соответствующего типа от отравляющих веществ», — говорит спасатель.

Маска закрывает лицо и глаза от едких химических веществ, а фильтрующие патроны предохраняют легкие. Важно следить за маркировкой патронов: после одного использования они подлежат утилизации, а при покупке новых нужно сверяться с инструкцией, для какой группы отравляющих веществ они предназначены.

«Надевается эта маска легко и просто. Здесь четыре ремешка. Сначала вы затягиваете нижние ремешки симметрично, потом затягиваете верхние», — разъясняет эксперт.

Однако есть важное ограничение: фильтрующие маски можно использовать только при содержании кислорода в воздухе не менее 16%. В полностью загазованном помещении они бесполезны — там нужен изолирующий противогаз. Он дороже и сложнее в использовании, но единственный дополнительный шаг — нажать кнопку активации регенерационного патрона.

Что должно быть в аптечке тревожного чемоданчика на случай пожара

Как собрать тревожный чемоданчик на случай пожара в доме или квартире? ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Вторая важная составляющая тревожного чемоданчика — аптечка. При пожаре возможны не только отравления, но и осколочные ранения, например, при взрыве газовых баллонов.

«Понадобятся средства экстренной остановки кровотечения, перевязочные средства, набор медицинского инструмента, в частности, ножницы, пинцет, кровоостанавливающий зажим», — перечисляет специалист.

Он показывает расширенную аптечку: турникет, быстрый жгут, когезивные бинты, бандаж, медицинские перчатки, салфетки, послеоперационные повязки. Обязательно должен быть маркер для записи времени наложения жгута.

«Комплектация аптечки — это плод фантазии каждого пользователя», — отмечает Давыденко.

Он добавляет: аптечка не должна быть единственной. Одна может храниться в комнате, другая — на балконе, где лежит основное снаряжение. И этой аптечкой нужно уметь пользоваться заранее, а не в момент паники.

Зачем в тревожном чемоданчике на случай пожара нужна веревка

Как собрать тревожный чемоданчик на случай пожара в доме или квартире? ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Для тех, кто живет выше первого этажа, необходима спасательная веревка. В наборе Давыденко — 50 метров статической веревки диаметром десять миллиметров.

«С этой веревкой тоже надо уметь обращаться, связать из нее петлю для спуска или, по крайней мере, уметь обвязать ее вокруг пояса, зафиксировать узлом», — поясняет эксперт.

Если есть дополнительная спасательная косынка, ее надевают на себя, веревку фиксируют за надежную опору и с помощью спускового устройства покидают квартиру. Это необходимо, если пути отхода по лестнице уже отрезаны, а помощь запаздывает.

«Ваша задача — выйти из зоны открытого пламени, из зоны задымления, а не геройствовать. Это задача профессионалов-пожарных», — напоминает Давыденко.

Какой огнетушитель хранить в тревожном чемоданчике на случай пожара

Как собрать тревожный чемоданчик на случай пожара в доме или квартире? ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Четвертый обязательный предмет — огнетушитель. Спасатель рекомендует воздушно-эмульсионный тип как наиболее универсальный для городской квартиры.

«Срок годности такого огнетушителя составляет десять лет. Вы его один раз купили, на десяток лет можете быть спокойными за то, что он сработает в нужный момент», — говорит знаток.

Для контроля готовности есть манометр: если стрелка в зеленой или желтой зоне, огнетушитель готов к применению. В красной — пора перезаряжать.

Воздушная эмульсия пригодна для тушения практически всех горючих веществ в квартире, кроме горючих металлов, например, литиевых батарей. Их можно тушить только специальным порошковым огнетушителем.

«В том числе этот огнетушитель пригоден для тушения электроустановок под напряжением до одной тысячи вольт. Все электроприборы, компьютеры, телевизоры ими можно успешно тушить», — добавляет Давыденко.

Где хранить тревожный чемоданчик на случай пожара

Как собрать тревожный чемоданчик на случай пожара в доме или квартире? ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Огнетушитель лучше держать ближе к выходу из квартиры. Маски, веревку и часть аптечки — на балконе, потому что это наиболее вероятный путь эвакуации, если лестница отрезана.

«Места хранения всех этих вещей все домашние должны знать, чтобы никто не бегал в панике и не кричал: „Где у нас маски? Где у нас то?"» — объясняет спасатель.

Он советует смоделировать возможные ситуации заранее, хотя признает: почти в 100% случаев все пойдет не по плану. Поэтому важно уметь импровизировать.

Что самое главное при использовании тревожного чемоданчика на случай пожара

Как собрать тревожный чемоданчик на случай пожара в доме или квартире? ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

И все же самый важный элемент — не предмет, а состояние человека.

«Паника убивает гораздо быстрее, чем дым, огонь и прочие мелкие радости», — подчеркивает Артур Давыденко.

Он призывает учиться пользоваться всеми средствами заранее, до того, как случится беда. Тогда в критический момент руки сами вспомнят, что делать, а голова останется холодной.