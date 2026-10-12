Чем выше, тем хуже? Как этаж квартиры влияет на здоровье

Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO Zoonar.com/Dmitrii Marchen; Reuters; 5-tv.ru

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Почему выбор этажа может влиять на самочувствие и где искать золотую середину?

Зависит ли здоровье от этажа, на котором вы живете? Существует мнение, что выше четвертого люди чаще болеют, жалуются на недомогание и проблемы с давлением. Но и квартиры ближе к земле вызывают опасения из-за пыли, шума и сырости.

Где заканчиваются реальные риски и начинаются мифы? Есть ли оптимальный этаж для жизни и что учитывать людям с хроническими заболеваниями? Разбираемся вместе с хирургом, кандидатом медицинских наук Кристиной Галиченко.

Чем опасны для здоровья первые этажи здания

Влияет ли высота здания на жизнь и здоровье человека. www.globallookpress.com/Sonja Krebs

Жизнь на первых этажах сопряжена с целым набором рисков. Один из главных — загрязненный воздух.

«Выхлопные газы, пыль, копоть от асфальта, которая в жару концентрируется ближе к земле. Это повышает риск заболеваний дыхательной системы, и также у пациента могут наблюдаться аллергические реакции. Будь то атопический дерматит, вазомоторный ринит, бронхиальная астма», — перечисляет врач.

Если рядом подвал, в квартире может появиться грибок и плесень, что тоже бьет по дыхательной системе. А при плохой изоляции фундамента существует риск проникновения радона — опасного канцерогена.

Транспорт, разговоры на улице, работа коммерческих помещений на первом этаже создают постоянный звуковой фон, который изматывает нервную систему и нарушает сон. В плотной застройке низкие этажи часто затенены, что тоже не лучшим образом сказывается на самочувствии.

Болеют ли чаще люди на верхних этажах многоквартирных домов

Влияет ли высота здания на жизнь и здоровье человека. ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

На первый взгляд, высокие этажи — мечта: меньше шума, больше света, панорамный вид. Но и здесь есть свои риски, особенно если речь о 25–30 этажах и выше.

«Во-первых, ослабление геомагнитного поля. Железобетонные перекрытия экранируют поле Земли. Чем выше этаж, тем сильнее этот эффект. Это связывают с дополнительной нагрузкой на сердечно-сосудистую систему», — объясняет медик.

Низкочастотные инфразвуковые колебания, которые возникают из-за аэродинамики здания и работы инженерных систем, способны влиять на нервную систему, провоцируя головокружение, тошноту, головные боли и даже боли в сердце или животе.

А перепады давления при использовании лифта тоже сказываются на здоровье негативно. Скоростной подъем может вызывать заложенность ушей и дискомфорт, особенно у пожилых людей, беременных и тех, у кого есть проблемы со слуховыми трубами.

На высоких этажах воздух может быть слишком сухим, а при сбоях в вентиляции возникает застой.

И наконец, логистика. Эвакуация или транспортировка больного с высокого этажа занимает больше времени у скорой помощи и спасателей. Это может быть критично в экстренной ситуации.

Болеют ли чаще люди на средних этажах многоквартирных домов

Влияет ли высота здания на жизнь и здоровье человека. ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Многие эксперты сходятся во мнении, что оптимальный выбор — средние этажи. Речь идет о диапазоне примерно с пятого по седьмой или с шестого по 12. Конкретика зависит от дома.

«Здесь удается найти баланс. Достаточно естественного света, уровень уличного шума сведен к минимуму, загрязненность ниже, и при этом нет сильного ощущения оторванности от улицы и экстремальной высоты», — говорит Голиченко.

Таким образом, если вы ищете этаж, который минимизирует риски для здоровья, стоит присмотреться именно к середине. Это не гарантирует полного отсутствия проблем, но снижает влияние большинства негативных факторов.

Что еще влияет на здоровье в многоэтажном доме

Влияет ли высота здания на жизнь и здоровье человека. www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Dmitrii Marchen

Важно понимать: этаж — не единственный и не главный фактор. На итоговый риск сильно влияют расположение дома (рядом дорога, промышленная зона), качество строительства и инженерных систем.

«Если у вас есть хронические заболевания, перед выбором этажа имеет смысл проконсультироваться с врачами», — советует хирург.

Проблемы со здоровьем могут возникать на любом этаже, но их природа различается. Гораздо важнее обращать внимание на конкретные условия: вентиляцию, шумоизоляцию, близость к источникам загрязнения и собственное состояние организма.