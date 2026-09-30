Плакали, молились и прощались с жизнью: что пережили пассажиры рейса Flydubai

Фото, видео: www.globallookpress.com/Edgar Breshchanov; 5-tv.ru

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На борту самолета было около 180 человек — 30 сентября для них теперь второй день рождения.

Сегодня около 180 пассажиров рейса авиакомпании Flydubai могут смело называть 30 сентября своим вторым днем рождения — еще утром они летели по своим делам из Дубая в Тель-Авив, а уже через несколько часов оказались на волосок от гибели.

В начале полета люди занимались привычными делами: кто-то дремал, укрывшись пледом, кто-то слушал музыку в наушниках, кто-то предвкушал скорую встречу с близкими. Но в один момент все пошло не по плану.

Во время полета самолет передал сигнал 7700 — международный код общей аварийной ситуации. Спустя некоторое время воздушное судно также передало код 7500. Этот сигнал используется в авиации при подозрении на незаконное вмешательство в работу самолета. Дополнительное внимание к ситуации привлекли данные сервисов отслеживания воздушного движения.

По словам очевидцев, один пилот ударил другого ножом, чтобы, по предварительным данным, захватить управление воздушным судном и устроить его крушение. Самолет в определенный момент изменил параметры полета и снизился примерно с 10,3 тысячи метров до пяти тысяч метров.

Что произошло в кабине экипажа? Кто взял на себя управление самолетом? И что творилось в этот момент с пассажирами — в материале 5-tv.ru.

«Мы услышали крики и увидели кровь»

Полет начался в штатном режиме. Однако вскоре пассажиры заметили, что что-то пошло не так: из кабины экипажа доносились тревожные звуки. Никто не понимал, что происходит за дверью пилотов. Пассажирка Мириам позже вспоминала, как в салоне воцарилась паника.

«Мы слышали крики из кабины, мы видели большое количество крови, и самолет потерял управление», — поделилась она в разговоре с i24.

Другая пассажирка Ноам, рассказала, что первой запаниковала именно та часть салона, которая раньше других осознала масштаб происходящего.

«Самолет начал быстро снижаться. Это было очень страшно», — откровенничала девушка в беседе с 12-м израильским каналом.

Позже в сети появились кадры, снятые людьми на борту. На видео видно, как лайнер выполняет резкое изменение траектории движения, его шатает в стороны, а на фоне слышны крики пассажиров.

«Я не могу умереть, я единственная дочь своей матери»

www.globallookpress.com/Lex Rayton

В эти минуты пассажиры испытывали невероятный ужас. Многие были уверены, что самолет разобьется. Люди начали плакать и громко молиться, прощаясь с жизнью. Мириам призналась, что в какой-то момент потеряла контроль над собой.

«Мы чувствовали, что это конец; мы вот-вот разобьемся. Я уже кричала «Шма Исраэль» (еврейский символ веры. — Прим. ред.) и говорила: «Я не могу умереть, я единственная дочь своей матери, я не могу так поступить со своей мамой», — добавляла она.

«Мы должны были либо разбиться, либо погибнуть. Это было похоже на теракт в воздухе», —призналась еще одна из пассажирок журналистам.

«Мы их обезвредили»

Несмотря на панику, среди пассажиров нашлись те, кто не растерялся. По сообщениям израильских СМИ, в салоне находились пилоты, которые оказались способны помочь экипажу в сложный момент.

Кроме того, как пишет Israel Hayom, посадить самолет могли выходцы из России и Украины. Прежде в СМИ встречалась версия, что пилотами могли быть как раз россиянин и украинец, однако позже эта информация была опровергнута. Как утверждает издание Ynet, напавшим пилотом оказался гражданин Омана, а капитаном воздушного судна — ОАЭ.

Мириам подтвердила, что среди пассажиров оказались настоящие герои.

«(На борту. — Прим. ред.) были медсестра и доктор, которые оказали первую помощь пилоту. На борту было несколько пилотов, и они как бы взяли управление самолетом, и в итоге мы совершили экстренную посадку в Саудовской Аравии», — говорит она.

Попытка теракта?

После экстренной посадки в аэропорту Табука пассажиры FlyDubai отказались садиться на вывозной борт, поскольку боятся снова оказаться на воздушном судне этой авиакомпании.

Израиль рассматривает инцидент с самолетом Flydubai как попытку теракта. Местные СМИ пишут, что капитан воздушного судна мог скончаться от полученных травм, однако официальной информации на этот счет еще нет.

Пилот, ударивший напарника ножом, арестован властями Саудовской Аравии. В настоящее время его допрашивают.