Мама сидела бледная у гроба сына: как прошло прощание с Соседовым

Фото, видео: © РИА Новости/Eкатерина Чеснокова

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Трагически погибшего музыкального критика проводили в последний путь аплодисментами. Кто пришел проститься с телеведущим?

Смерть Сергея Соседова стала громом среди ясного неба: еще недавно он давал интервью, спорил с коллегами и строил планы, а теперь его имя появляется в траурных сводках СМИ.

Музыкального критика провожают в последний путь 30 сентября. Кто пришел проститься с телеведущим — в материале 5-tv.ru.

«У меня было странное предчувствие»

На церемонии прощания с Сергеем Соседовым, проходившей в Большом траурном зале Троекуровского кладбища, человеком, к которому были прикованы взгляды окружающих, стала его 90-летняя мать Антонина Петровна.

Пенсионерка сидела рядом с гробом в состоянии глубокого потрясения: она выглядела растерянной, почти не говорила и словно не могла поверить в случившееся.

Гроб журналиста утонул в море роз. Рядом на стенде висел цветной портрет ведущего. Его зоркий, но добрый взгляд был обращен к пришедшим.

На прощании с журналистом присутствовали его родные, близкие и представители шоу-бизнеса. В память о Сергее собравшиеся выразили свое уважение аплодисментами, отметив его вклад в музыкальную журналистику.

Актриса Милена Дейнега призналась, что еще до смерти коллеги у нее было странное предчувствие по поводу его состояния.

«Когда я попросила у него интервью, он расплакался. Мы обнялись, и у меня было странное предчувствие. Я сказала своему супругу, что как-то нужно быстрее интервью брать, потому что он был какой-то уже как оголенный нерв, как человек без кожи в последнее время, еще более чувствительный», — рассказала она в разговоре с 5-tv.ru.

Певец Юрий Титов поделился, что до сих пор не может принять кончину товарища.

5-tv.ru

«Я судьбе благодарен, что мы хоть и не так долго, но все же дружили. И не буду я, как другие артисты, переписки и скрины делать. Как он давал оценку моим выступлениям. Я в прошедшем времени не могу и не смогу, наверное, потому что настолько он действительно позитивный и легкий, что даже сейчас как будто живой. Честное слово, я не осознаю пока что, что произошло», — разоткровенничался звезда.

Лера Кудрявцева и вовсе вместе с Соседовым строила планы на предстоящую встречу.

«Мы должны были встретиться вот буквально на днях. <…> И, собственно говоря, все договаривались там встретиться и там переговорить с ним», — пояснила она.

По словам телеведущей, за публичным образом музыкального критика скрывался одинокий человек, который остро воспринимал происходящее вокруг.

Артист Александр Песков рассказал о несостоявшейся совместной работе с ведущим.

«Когда-то он мне сказал: „Санька, давай напишем книгу с тобой“. Потом пандемия пришла, и у нас как-то не сложилось. Книга вышла без его участия, к сожалению», — вспомнил Александр.

Он отметил, что Соседов был человеком с необычным взглядом на жизнь и яркой индивидуальностью. По мнению Пескова, именно повышенная эмоциональность критика иногда могла становиться причиной того, что ему было сложно находить общий язык с окружающими.

Журналиста похоронят на Перепечинском кладбище в Московской области. Там же находится могила его отца.

От журналистики к музыкальной экспертизе

www.globallookpress.com/Anatoly Lomohov

Сергей Соседов родился 23 мая 1968 года в Москве. Его родители не имели отношения к сцене: отец работал в правоохранительной сфере, а мать была инженером.

Несмотря на это, музыка стала важной частью его жизни еще в детстве. Он рано начал интересоваться творчеством известных исполнителей, изучал разные направления и постепенно понял, что хочет связать с этим свою профессию.

При этом первым выбором стала журналистика.

Соседов окончил факультет журналистики МГУ с красным дипломом. Позже он получил дополнительное музыкальное образование, изучал историю и теорию искусства, что впоследствии помогло ему анализировать творчество артистов не только как зрителю, но и как специалисту.

Его путь в профессии начался без громких знакомств и телевизионной славы.

Первой работой стала должность курьера в газете «Гудок». Именно там молодой журналист получил возможность проявить себя. В 1989 году он подготовил интервью с Эдитой Пьехой, которое стало знаменательным событием для издания и принесло ему первое серьезное признание.

После этого Соседов продолжил работать в журналистике, писал о музыке и постепенно формировал собственный стиль. Его отличала не только любовь к искусству, но и способность глубоко разбираться в теме. Он не просто рассказывал о популярных исполнителях, а анализировал их творчество с позиции человека, который понимал внутреннее устройство музыкальной индустрии.

Что сделало Сергея Соседова знаменитым

Настоящая известность пришла к Сергею Соседову в конце 1990-х годов. Он стал участником программы «Акулы пера» — одного из популярных проектов того времени. Именно там зрители впервые увидели его в роли человека, который не боялся задавать неудобные вопросы и открыто выражать собственную позицию.

В отличие от многих телевизионных героев, Соседов не стремился понравиться всем. Он мог спокойно спорить с собеседником, указывать на слабые стороны выступления и давать оценки, которые не всегда совпадали с ожиданиями публики. Именно эта прямолинейность стала его главным отличительным качеством.

Позже он переквалифицировался в эксперты и члены жюри музыкальных проектов. Каждое его появление в эфире вызывало интерес: поклонники ждали не только выступлений участников, но и комментариев критика. Для одних его стиль был примером профессиональной честности, для других — поводом обвинить знатока в чрезмерной жесткости.

Сам Соседов всегда объяснял свою позицию тем, что настоящий критик не должен быть удобным.

За годы работы на телевидении ведущий стал одной из самых узнаваемых фигур в сфере музыкальной журналистики. Коллеги отмечали его феноменальную музыкальную память и способность видеть детали, которые оставались незаметными для обычного слушателя. Соседов мог рассказать историю создания композиции, объяснить особенности вокала или разобрать сценический образ исполнителя.

Личная жизнь Сергея Соседова

www.globallookpress.com/Bulkin Sergey

Несмотря на постоянное присутствие в медиапространстве, Сергей Соседов никогда не стремился превращать личную жизнь в часть публичного образа. Он не был женат, у него не было детей. Главным человеком в его жизни оставалась мать.

После смерти отца именно Сергей стал для нее близким человеком, который помогал и поддерживал ее. Они жили вместе и сохраняли очень теплые отношения. В интервью журналист неоднократно рассказывал, что заботится о матери и старается проводить с ней как можно больше времени.

Для зрителей он был строгим экспертом, который мог раскритиковать любого исполнителя. Дома же его знали совсем другим — спокойным сыном, для которого семья имела огромное значение. Именно поэтому известие о его смерти стало для Антонины Петровны особенно тяжелым испытанием.

Последняя поездка Сергея Соседова и трагедия в Якутии

www.globallookpress.com/ Bocharov Denis

До последних дней Сергей Соседов продолжал работать. Он участвовал в телевизионных проектах, посещал мероприятия и оставался востребованным специалистом.

В сентябре 2026 года он отправился в Нерюнгри, где должен был стать членом жюри международного конкурса «Жемчужина Дальнего Востока». Перед смертью Соседов говорил, что хотел побывать в Якутии.

Однако именно там произошла трагедия. Журналист получил серьезную травму после падения в гостинице. Его доставили в медицинское учреждение, где врачи боролись за его жизнь, но спасти его не удалось.

Сергею Соседову было 58 лет. Для семьи особенно тяжелым стало совпадение: смерть журналиста произошла в день рождения его отца.

«Зачем ты едешь?»

О случившемся Антонина Петровна узнала после звонка продюсера. Женщина рассказывала 5-tv.ru, что не могла поверить в произошедшее.

«Думала, это обман какой-то… Сейчас не знаю… Просто не знаю… В девятом часу позвонил какой-то продюсер по имени Виктор — я не знаю такого. Думала, это просто розыгрыш или мошенники», — говорила она.

По словам матери, перед поездкой Сергей не жаловался на здоровье и выглядел как обычно. Она вспоминала, что пыталась отговорить его от дальней дороги, но понимала: работа для сына была важной частью жизни.

«Я ему говорила: зачем ты в такую даль едешь, ну работа есть работа», — рассказывала Антонина Петровна.

После смерти Сергея мать призналась, что ей трудно представить жизнь без него.

«Бросил он меня, бросил… Никто со мной уже так возиться не будет», — с горечью сказала Антонина Петровна.

Официальная версия причины смерти Сергея связана с тяжелыми травмами, которые он получил при падении: предварительное судебно-медицинское заключение указывает на перелом основания черепа, кровоизлияние и отек головного мозга.

Падение критика попало на записи камер видеонаблюдения. Как рассказал организатор конкурса моды и красоты Виктор Беззубов изданию aif.ru, на кадрах видно, что Соседов подошел к лестнице, сделал шаг и неожиданно потерял равновесие.

«То ли споткнулся, то ли оступился. Видно, что он встал на ступеньку и сразу падает назад…», — описал он последние секунды жизни Соседова.

Беззубов также отметил, что в момент происшествия рядом с Соседовым никого не было. По его словам, никаких признаков внешнего воздействия обнаружено не было. Не подтвердилась и версия о возможном алкогольном опьянении: за полтора дня до трагедии критик, как и остальные члены жюри конкурса, спиртное не употреблял. Алкоголя в распоряжении участников мероприятия также не было.

Кроме того, организатор исключил вероятность того, что причиной падения могла стать влажная поверхность лестницы. По его словам, таких условий на месте происшествия не было.