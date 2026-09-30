Мама сидела бледная у гроба сына: как прошло прощание с Соседовым
Фото, видео: © РИА Новости/Eкатерина Чеснокова
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Трагически погибшего музыкального критика проводили в последний путь аплодисментами. Кто пришел проститься с телеведущим?
Смерть Сергея Соседова стала громом среди ясного неба: еще недавно он давал интервью, спорил с коллегами и строил планы, а теперь его имя появляется в траурных сводках СМИ.
Музыкального критика провожают в последний путь 30 сентября. Кто пришел проститься с телеведущим — в материале 5-tv.ru.
«У меня было странное предчувствие»
На церемонии прощания с Сергеем Соседовым, проходившей в Большом траурном зале Троекуровского кладбища, человеком, к которому были прикованы взгляды окружающих, стала его 90-летняя мать Антонина Петровна.
Пенсионерка сидела рядом с гробом в состоянии глубокого потрясения: она выглядела растерянной, почти не говорила и словно не могла поверить в случившееся.
Гроб журналиста утонул в море роз. Рядом на стенде висел цветной портрет ведущего. Его зоркий, но добрый взгляд был обращен к пришедшим.
На прощании с журналистом присутствовали его родные, близкие и представители шоу-бизнеса. В память о Сергее собравшиеся выразили свое уважение аплодисментами, отметив его вклад в музыкальную журналистику.
Актриса Милена Дейнега призналась, что еще до смерти коллеги у нее было странное предчувствие по поводу его состояния.
«Когда я попросила у него интервью, он расплакался. Мы обнялись, и у меня было странное предчувствие. Я сказала своему супругу, что как-то нужно быстрее интервью брать, потому что он был какой-то уже как оголенный нерв, как человек без кожи в последнее время, еще более чувствительный», — рассказала она в разговоре с 5-tv.ru.
Певец Юрий Титов поделился, что до сих пор не может принять кончину товарища.
«Я судьбе благодарен, что мы хоть и не так долго, но все же дружили. И не буду я, как другие артисты, переписки и скрины делать. Как он давал оценку моим выступлениям. Я в прошедшем времени не могу и не смогу, наверное, потому что настолько он действительно позитивный и легкий, что даже сейчас как будто живой. Честное слово, я не осознаю пока что, что произошло», — разоткровенничался звезда.
Лера Кудрявцева и вовсе вместе с Соседовым строила планы на предстоящую встречу.
«Мы должны были встретиться вот буквально на днях. <…> И, собственно говоря, все договаривались там встретиться и там переговорить с ним», — пояснила она.
По словам телеведущей, за публичным образом музыкального критика скрывался одинокий человек, который остро воспринимал происходящее вокруг.
Артист Александр Песков рассказал о несостоявшейся совместной работе с ведущим.
«Когда-то он мне сказал: „Санька, давай напишем книгу с тобой“. Потом пандемия пришла, и у нас как-то не сложилось. Книга вышла без его участия, к сожалению», — вспомнил Александр.
Он отметил, что Соседов был человеком с необычным взглядом на жизнь и яркой индивидуальностью. По мнению Пескова, именно повышенная эмоциональность критика иногда могла становиться причиной того, что ему было сложно находить общий язык с окружающими.
Журналиста похоронят на Перепечинском кладбище в Московской области. Там же находится могила его отца.
От журналистики к музыкальной экспертизе
Сергей Соседов родился 23 мая 1968 года в Москве. Его родители не имели отношения к сцене: отец работал в правоохранительной сфере, а мать была инженером.
Несмотря на это, музыка стала важной частью его жизни еще в детстве. Он рано начал интересоваться творчеством известных исполнителей, изучал разные направления и постепенно понял, что хочет связать с этим свою профессию.
При этом первым выбором стала журналистика.
Соседов окончил факультет журналистики МГУ с красным дипломом. Позже он получил дополнительное музыкальное образование, изучал историю и теорию искусства, что впоследствии помогло ему анализировать творчество артистов не только как зрителю, но и как специалисту.
Его путь в профессии начался без громких знакомств и телевизионной славы.
Первой работой стала должность курьера в газете «Гудок». Именно там молодой журналист получил возможность проявить себя. В 1989 году он подготовил интервью с Эдитой Пьехой, которое стало знаменательным событием для издания и принесло ему первое серьезное признание.
После этого Соседов продолжил работать в журналистике, писал о музыке и постепенно формировал собственный стиль. Его отличала не только любовь к искусству, но и способность глубоко разбираться в теме. Он не просто рассказывал о популярных исполнителях, а анализировал их творчество с позиции человека, который понимал внутреннее устройство музыкальной индустрии.
Что сделало Сергея Соседова знаменитым
Настоящая известность пришла к Сергею Соседову в конце 1990-х годов. Он стал участником программы «Акулы пера» — одного из популярных проектов того времени. Именно там зрители впервые увидели его в роли человека, который не боялся задавать неудобные вопросы и открыто выражать собственную позицию.
В отличие от многих телевизионных героев, Соседов не стремился понравиться всем. Он мог спокойно спорить с собеседником, указывать на слабые стороны выступления и давать оценки, которые не всегда совпадали с ожиданиями публики. Именно эта прямолинейность стала его главным отличительным качеством.
Позже он переквалифицировался в эксперты и члены жюри музыкальных проектов. Каждое его появление в эфире вызывало интерес: поклонники ждали не только выступлений участников, но и комментариев критика. Для одних его стиль был примером профессиональной честности, для других — поводом обвинить знатока в чрезмерной жесткости.
Сам Соседов всегда объяснял свою позицию тем, что настоящий критик не должен быть удобным.
За годы работы на телевидении ведущий стал одной из самых узнаваемых фигур в сфере музыкальной журналистики. Коллеги отмечали его феноменальную музыкальную память и способность видеть детали, которые оставались незаметными для обычного слушателя. Соседов мог рассказать историю создания композиции, объяснить особенности вокала или разобрать сценический образ исполнителя.
Личная жизнь Сергея Соседова
Несмотря на постоянное присутствие в медиапространстве, Сергей Соседов никогда не стремился превращать личную жизнь в часть публичного образа. Он не был женат, у него не было детей. Главным человеком в его жизни оставалась мать.
После смерти отца именно Сергей стал для нее близким человеком, который помогал и поддерживал ее. Они жили вместе и сохраняли очень теплые отношения. В интервью журналист неоднократно рассказывал, что заботится о матери и старается проводить с ней как можно больше времени.
Для зрителей он был строгим экспертом, который мог раскритиковать любого исполнителя. Дома же его знали совсем другим — спокойным сыном, для которого семья имела огромное значение. Именно поэтому известие о его смерти стало для Антонины Петровны особенно тяжелым испытанием.
Последняя поездка Сергея Соседова и трагедия в Якутии
До последних дней Сергей Соседов продолжал работать. Он участвовал в телевизионных проектах, посещал мероприятия и оставался востребованным специалистом.
В сентябре 2026 года он отправился в Нерюнгри, где должен был стать членом жюри международного конкурса «Жемчужина Дальнего Востока». Перед смертью Соседов говорил, что хотел побывать в Якутии.
Однако именно там произошла трагедия. Журналист получил серьезную травму после падения в гостинице. Его доставили в медицинское учреждение, где врачи боролись за его жизнь, но спасти его не удалось.
Сергею Соседову было 58 лет. Для семьи особенно тяжелым стало совпадение: смерть журналиста произошла в день рождения его отца.
«Зачем ты едешь?»
О случившемся Антонина Петровна узнала после звонка продюсера. Женщина рассказывала 5-tv.ru, что не могла поверить в произошедшее.
«Думала, это обман какой-то… Сейчас не знаю… Просто не знаю… В девятом часу позвонил какой-то продюсер по имени Виктор — я не знаю такого. Думала, это просто розыгрыш или мошенники», — говорила она.
По словам матери, перед поездкой Сергей не жаловался на здоровье и выглядел как обычно. Она вспоминала, что пыталась отговорить его от дальней дороги, но понимала: работа для сына была важной частью жизни.
«Я ему говорила: зачем ты в такую даль едешь, ну работа есть работа», — рассказывала Антонина Петровна.
После смерти Сергея мать призналась, что ей трудно представить жизнь без него.
«Бросил он меня, бросил… Никто со мной уже так возиться не будет», — с горечью сказала Антонина Петровна.
Официальная версия причины смерти Сергея связана с тяжелыми травмами, которые он получил при падении: предварительное судебно-медицинское заключение указывает на перелом основания черепа, кровоизлияние и отек головного мозга.
Падение критика попало на записи камер видеонаблюдения. Как рассказал организатор конкурса моды и красоты Виктор Беззубов изданию aif.ru, на кадрах видно, что Соседов подошел к лестнице, сделал шаг и неожиданно потерял равновесие.
«То ли споткнулся, то ли оступился. Видно, что он встал на ступеньку и сразу падает назад…», — описал он последние секунды жизни Соседова.
Беззубов также отметил, что в момент происшествия рядом с Соседовым никого не было. По его словам, никаких признаков внешнего воздействия обнаружено не было. Не подтвердилась и версия о возможном алкогольном опьянении: за полтора дня до трагедии критик, как и остальные члены жюри конкурса, спиртное не употреблял. Алкоголя в распоряжении участников мероприятия также не было.
Кроме того, организатор исключил вероятность того, что причиной падения могла стать влажная поверхность лестницы. По его словам, таких условий на месте происшествия не было.