Крики пассажиров и борьба за штурвал: как случайность спасла самолет Flydubai от крушения

Фото, видео: www.globallookpress.com/Markus Mainka

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На борту воздушного судна находилось 180 пассажиров. Почему пилот ранил ножом командира? И кто смог экстренно посадить потерявший управление лайнер?

Полет, который должен был занять всего несколько часов, едва не стал для пассажиров последним. В небе над Ближним Востоком разыгралась тревожная сцена с Boeing 737 авиакомпании Flydubai, летевшим из Дубая в Тель-Авив.

По данным Flightradar, самолет подал сигнал бедствия близ Омана, а затем начал резко снижаться. Пока пассажиры пытались понять, что происходит, специалисты экстренных служб готовились к возможному развитию событий.

Израильские СМИ выдвигают версию, что пилот воздушного судна пытался разбить самолет. Он якобы направил лайнер в резкое пике. В этот момент ему попытался помешать капитан рейса, после чего завязалась драка. Канал i24News со ссылкой на очевидцев заявил, что пилот рейса ранил ножом командира.

Судно на несколько минут потерял управление. Как сообщает CNN, самолет снизился с 10,3 тысячи метров до пяти тысяч метров чуть более чем за две минуты.

Что произошло между коллегами? Что происходило с пасажирами? Как удалось избежать трагедии? Подробности — в материале 5-tv.ru.

Рейс Flydubai экстренно изменил курс

Чрезвычайная ситуация произошла 30 сентября на рейсе FZ1073. Boeing 737 авиакомпании Flydubai вылетел из Дубая и направился в Тель-Авив. На борту находились около 180 пассажиров.

Сначала полет проходил спокойно. Затем экипаж передал сигнал бедствия: сначала появился код 7700 — международный сигнал общей чрезвычайной ситуации.

Вскоре самолет передал код 7500. В авиации он используется при незаконном вмешательстве в работу воздушного судна и, в частности, может означать угон или попытку захвата.

Израильские истребители немедленно были подняты в воздух, а силовые структуры страны начали проверять ситуацию. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац провели экстренное совещание. До Тель-Авива самолет не долетел. Благо, он благополучно экстренно сел в аэропорту Саудовской Аравии.

Драка и поножовщина в кабине пилотов, крики и паника пассажиров в салоне

Израильские СМИ сначала сообщили, что командир самолета был россиянин, а второй пилот — украинец. Однако позднее появились и другие сведения, что подравшимися на борту пилотами были выходцы из Омана и ОАЭ.

Кроме того, одной из причин инцидента с самолетом авиакомпании Flydubai рассматривается психическое состояние напавшего пилота.

По данным СМИ, второй пилот, якобы пытавшийся разбить самолет, нанес капитану несколько ножевых ранений. Пассажиры рейса бросились на крики из кабины экипажа и начали бороться с нападавшим.

«Они услышали крики о помощи из кабины пилота. Никто еще не понял, что происходит. Крики становились громче, и затем самолет начал терять управление», — сказала мать одной из пассажирок рейса израильскому 14 каналу.

Очевидцам удалось безвредить нападавшего. Теперь он дает показания. По предварительным данным, мужчина намеревался захватить управление самолетом и направить его на таран. Тем временем израильский портал Walla сообщает, что капитан рейса мог скончаться от ножевых ранений.

В сети также появились первые кадры из салона самолета Flydubai. На записи, сделанной пассажирами через иллюминатор, видно, как лайнер выполняет резкий маневр в небе и меняет направление полета. Судно сильно шатало. В салоне в этот момент были слышны крики напуганных пассажиров.

Попытка теракта?

Попытка нападения на борту самолета Flydubai могла привести к последствиям, сопоставимым с терактами сентября 2001 года, заявил высокопоставленный израильский чиновник в комментарии изданию Ram Reports.

По счастливой случайности, среди пассажиров было несколько пилотов, которые взяли управление самолета на себя.

«Это и спасло ситуацию — в противном случае мы столкнулись бы с инцидентом, подобным событиям сентября 2001 года», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.

Один из пилотов рейса Flydubai мог планировать направить самолет в небоскребы в Израиле. Такой риск учитывали пилоты израильских истребителей, вылетавших на перехват самолета «Дубай — Тель-Авив», сообщил корреспондент «Известий» Никита Кулюхин.

«Офис премьер министра Израиля и все министры кабинета собрались утром, истребители израильской армии были в воздухе, должны были принять за минуты очень важное решение, что делать с самолётом, если он будет лететь в сторону небоскрёбов Тель-Авива», — рассказал журналист, находящийся сейчас в Израиле.

Самолет сел в Табуке

Flydubai подтвердила факт инцидента и заявила, что ее сотрудники взаимодействуют с властями. Компания пока не раскрыла подробности конфликта между членами экипажа. Известно, что никто из пассажиров не пострадал. Информация о возможной гибели капитана официально не подтверждена на данный момент.

Теперь специалисты должны восстановить последовательность событий по данным бортовых систем и переговорам экипажа с диспетчерами.

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