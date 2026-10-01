Разбитая семейная сказка: шокирующие детали брака Джигана и Самойловой

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Астапкович; 5-tv.ru

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Откровения детей Джигана, подробности стрельбы и неизвестные ранее факты о семье рэпера, о которых молчала Самойлова, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Рэпер Джиган может оказаться в тюрьме! Сколько лет грозит артисту за стрельбу и удержание людей в заложниках? Почему дети звезды боялись собственного отца? Какие шокирующие подробности рассказали бывшие сотрудники Джигана? Из-за чего близкие музыканта скрывали его неадекватное поведение и дебоши? И где сейчас находится артист? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Рэпер Джиган устроил стрельбу в подмосковном коттеджном поселке! По данным прессы, он десять часов держал в заложниках своих охранников. Обвинял их в «заговоре», «сливе информации» и национализме. Одного из телохранителей ранил в руку и ногу. В это время дети артиста прятались в шкафах и писали матери, Оксане Самойловой.

«Мама, мы умрем. Он запер нас. Мама, пожалуйста, умоляю, попроси, чтобы кто-то приехал. Я тебя очень-очень сильно люблю. Он идет стрелять в нас. Пожалуйста, мама, умоляю, он убьет нас», — писала дочь знаменитостей Ариела.

Соседи вызвали полицию, Оксана — друзей семьи и частных специалистов. Общими усилиями они в итоге смогли обезоружить дебошира.

По данным СМИ, ситуация произошла еще летом. Но скандал якобы замяли. Заявлений никто из пострадавших писать не стал. И вместо СИЗО Джигана отправили в Израиль — лечиться в реабилитационном центре. Правда открылась лишь сейчас. И, как выяснилось, это не единственное, о чем последние годы молчала Оксана и окружение рэпера.

Джиган и Самойлова долгое время считались образцовой семьей. Все рухнуло в марте 2020 года. После появления на свет долгожданного сына у рэпера случился срыв.

«Он не отрицал употребление. У него было уже измененное состояние сознания. Когда он был голый в Америке, его полиция принимала, когда он сбривал себе брови, всех называл петушками», — рассказал нарколог, психотерапевт Алексей Казанцев.

Поклонники были уверены: Оксана не простит мужа. Но рэпер прошел курс реабилитации и получил второй шанс. Супруги завели козу, переехали в новый дом и начали строить ферму, о которой много лет мечтала Самойлова.

«Я показывала Денису фотки, он даже не смотрел, он играл в дурака. И такой типа: «Потом посмотрю». Я просто однажды проснулась потом и такая: «Блин, а что я вообще тут делаю?» В один день меня как-то перещелкнуло, и я такая: «Ну все, это конец», — делилась блогер Оксана Самойлова.

1 апреля 2026 года знаменитости официально развелись. Оксана сняла себе квартиру в столице, а Джиган продолжил жить в их подмосковном коттедже. Дети остались с мамой, но часто гостили у отца. Оксана радовалась, что Денис сблизился с ними.

«Сейчас мы наблюдаем самую лучшую версию Джигана из всех существующих. Я надеюсь, что так будет продолжаться», — рассказывала Самойлова.

А спустя несколько месяцев, на отдыхе в Италии, Самойлова получила те самые жуткие сообщения. Старшая дочь Ариела писала, что папа собирается их убить.

«У него возникла так называемая бредовая идея воздействия, отношения, преследования. И стали виноваты все вокруг», — отмечает Казанцев.

На фоне новостей о стрельбе в сети появились откровения бывших сотрудников Джигана. Они жаловались на неадекватное поведение музыканта, оскорбления, угрозы убийством и побои. Бывший менеджер заявил, что в порыве гнева Денис откусил ему часть уха!

«Если мы с вами изначально смотрим на какую-то семью и нам кажется, что там все идеально, то поверьте мне, когда дверь закрывается, там может быть все совсем иначе. Здесь мы говорим о том, что как минимум эмоциональная нестабильность, она присутствует», — рассказала психолог Анетта Орлова.

Сейчас Джиган находится в одном из самых дорогих реабилитационных центров Израиля. По данным СМИ, стоимость курса терапии здесь — более пяти миллионов рублей.

«От полугода до года как минимум, и должна быть дальнейшая ресоциализация (когда человек заново учится жить в обществе после того, как он отвык от нормальной жизни. — Прим. ред.) и пожизненная работа с психотерапевтом», — отмечает Казанцев.

Судя по фото и видео, которые выкладывает Джиган, в рехабе вполне комфортно. Он гуляет по пляжу, готовит плов, ходит в тренажерный зал. Обвинения в свой адрес рэпер отрицает. Говорит: ни в кого не стрелял. А в тот роковой день снимал клип. Охрана поселка уверяет: на постановку это было совершенно не похоже.

«Предупредили старшего смены, руководство. Въезд перекрыли, чтобы не ездили там машины посторонние, вызвали полицию», — рассказал охранник коттеджного поселка.

Полиция увидела окровавленного раненого человека, хозяина дома рэпера Джигана с ружьем, запертых детей и сказала: «Вы знаете, мы приехали не зря, если позволите, сядьте в машину, вам пора отдохнуть». Поэтому говорить о том, что произошло, почему его отпустили, зачем его отпустили. В этом деле кроме вопросов нет ничего, ни одного ответа», — рассказал адвокат Александр Добровинский.

«Нужно разобраться в обстоятельствах и, конечно, собрать доказательства. Это переписка, камеры видеонаблюдения, медицинские документы. Только от этого можно понимать, какое наказание может быть применено к Джигану. Здесь может быть возбуждена статья именно захват заложников. И там достаточно большой срок лишения свободы. То есть там, насколько я помню, 15 лет», — объясняет юрист Илона Гуськова.

Сейчас Джиган находится в Израиле, у него двойное гражданство, экстрадировать его в Россию будет тяжело. А Оксана Самойлова подала иск к рэперу об ограничении родительских прав, чтобы видеться с детьми он мог только с ее согласия и обязательно в трезвом состоянии.